Varga Judit lett a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke

„Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban. Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk” – fogalmazott Varga Judit.

„Számomra a legfontosabb értékek: a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata. A fiataloknak ma különösen fontos megérteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. Ennek a kapcsolatnak a kialakításában persze nekik is együtt kell működniük egy kis egymásra figyeléssel vagy adott esetben egy kis házimunkával is” – hangsúlyozta, s hozzátette: ha a családi és személyes identitásuk összhangban van, akkor nem sodorja el őket sem a média, sem az értékvesztett világ.