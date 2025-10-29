Ft
család Nemzeti Mentál Pajzs Program identitás média Varga Judit

Varga Judit lett a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke

2025. október 29. 08:24

„Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk” – fogalmazott a volt igazságügyi miniszter.

2025. október 29. 08:24
null

Varga Judit volt igazságügyi miniszter lett a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke – írja az amve.hu.

„Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban. Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk” – fogalmazott Varga Judit.

„Számomra a legfontosabb értékek: a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata. A fiataloknak ma különösen fontos megérteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. Ennek a kapcsolatnak a kialakításában persze nekik is együtt kell működniük egy kis egymásra figyeléssel vagy adott esetben egy kis házimunkával is” – hangsúlyozta, s hozzátette: ha a családi és személyes identitásuk összhangban van, akkor nem sodorja el őket sem a média, sem az értékvesztett világ.

A legfontosabb a személyes példamutatás és az érzelmi nevelés” – véli.

Mint azt a portál írja, a Nemzeti Mentál Pajzs Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Belügyminisztérium, a KINCS, a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány segítségével valósul meg, az együttműködés vezetője a Bajai Szent Rókus Kórház.

elbert-0
•••
2025. október 29. 11:21 Szerkesztve
Csinos nő kétségtelen, különösen körömcipőben, jó ránézni. De a legfontosabb feladata mérsékelni azt a túlbecsülhetetlen kárt aminek kialakulásához hozzájárult hogy azzal, hogy egyáltalán lehetősége lett arra a Pszichopatának és hordájának, hogy rászabadulhasson erre az országra. Hogy ne mondjam, Augiász istállójánk kitakarításához mérhető feladat.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 29. 10:27
Hajrá Varga Judit! Nagyon hiányzik a magyar politikai életben!
Válasz erre
0
1
red-bullshit
2025. október 29. 10:19
Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor végleg elengedte a jövő évi választásokat. Mi nyakunkba kapjuk a szart, ő meg elmegy Brüsszelbe, megmenteni Európát. A tiszarnak esélye nem lett volna jövőre még az egyharmadhoz se, de most csak kérnek egy kávét és hátradőlnek. Már a tenyerük sem viszket annyira.
Válasz erre
1
3
[email protected]
2025. október 29. 09:43
"..monicagellert"!!! BA..D szájba a JÓ KÚRVA ÉDESANYÁDAT..TE BAROM-ÁLLAT! KUSSOLJ INNÉT MIG JÓDÓGOD VAN TE TRÁGYADOMB!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!