11. 05.
szerda
háború Ralf Hoffmann kórház drón hadsereg

Új szintre lépett a háborús hangulat Németországban: már a kórházakat készítik fel a harcokra

2025. november 05. 13:04

A német hadsereg rugalmas szállítási megoldásokat tervez...

2025. november 05. 13:04
null

A német hadsereg arra keresi a megoldást, hogy hogyan kezelné az esetleges NATO–Oroszország konfliktus során napi szinten megsebesülő katonákat – írta a Reuters.

Reálisan napi ezer sebesülttel kell számolnunk”

– mondta Ralf Hoffmann, a német hadsereg főorvosa.

Az európai hadseregek, köztük a német katonai egészségügyi szolgálatok is folyamatosan fokozzák a felkészültségüket a 2022-es orosz–ukrán háború óta. Hoffmann kiemelte, hogy a háború természete drámaian megváltozott: a korábbi lőtt sebek helyett ma már a robbanások és dróncsapások okozta égési sérülések a jellemzőek.

„Az ukránok gyakran nem tudják időben kimenekíteni a sebesültjeiket, mert a drónok mindenhol a levegőben vannak” – hangsúlyozta Hoffmann, hozzátéve, hogy emiatt a sebesülteket hosszabb ideig, akár órákon át a fronton kell stabilizálni.

A német hadsereg ezért rugalmas szállítási megoldásokat tervez, például kórházvonatokat és -buszokat, valamint bővítené a légi egészségügyi evakuálást.

A sebesülteket először a front közelében látnák el, majd Németországba szállítanák, ahol elsősorban civil kórházakban kapnának további ellátást. Hoffmann szerint mintegy 15 000 ágyra lenne szükség a német egészségügyi rendszer 440 000 ágyas kapacitásából.

A német hadsereg 15 000 fős egészségügyi szolgálatát a tervek szerint bővítenék, hogy felkészüljön a jövőbeni konfliktusok kihívásaira. Hoffmann hangsúlyozta: a háborúk új formái, a drónok és modern fegyverek miatt a katonai egészségügyi rendszer folyamatosan alkalmazkodni kényszerül.

A nyitókép illusztráció: Genya SAVILOV / AFP

