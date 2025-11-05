Új szintre lépett a háborús hangulat Németországban: már a kórházakat készítik fel a harcokra

A német hadsereg arra keresi a megoldást, hogy hogyan kezelné az esetleges NATO–Oroszország konfliktus során napi szinten megsebesülő katonákat – írta a Reuters.

Reálisan napi ezer sebesülttel kell számolnunk”

– mondta Ralf Hoffmann, a német hadsereg főorvosa.

Az európai hadseregek, köztük a német katonai egészségügyi szolgálatok is folyamatosan fokozzák a felkészültségüket a 2022-es orosz–ukrán háború óta. Hoffmann kiemelte, hogy a háború természete drámaian megváltozott: a korábbi lőtt sebek helyett ma már a robbanások és dróncsapások okozta égési sérülések a jellemzőek.