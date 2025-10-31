Fegyverkezik Európa: többszázmillió euró elköltésével készül egy esetleges háborúra Horvátország és Hollandia

Horvátország fegyvereket vásárol 1,945 milliárd euró értékben, a róluk szóló szerződés aláírása még az év vége előtt, leszállításuk pedig 2026 és 2030 között várható – írta a Jutarnji List című napilap pénteken a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

Ivan Anusic védelmi miniszter a parlament védelmi bizottságának csütörtöki ülésén számolt be a beruházásról, amely drónelhárító rendszerek, 44 Leopard 2A8 harckocsi, 18 önjáró Caesar MK2 tarack és 420 nehéz terepjáró teherautó (TATRA T-815-7) beszerzését tartalmazza.

A harckocsik, a tarackok és a teherautók finanszírozása az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) nevű pénzügyi keretéből történik, a drónelhárító rendszert pedig a horvát védelmi minisztérium finanszírozza.

A közlés szerint a SKYctrl drónelhárító rendszerek – amelyeket a lengyel Advanced Protection Systems gyártja – 125 millió euróba fognak kerülni,

és ezt az összeget 2026 és 2029 között kell kifizetni. A tárca megbízza a Koncar horvát elektromos, közlekedési és energiaipari vállalatot azzal, hogy vásároljon először két helyhez kötött, majd két mobil rendszert a kritikus katonai infrastruktúra védelmére. Egy idő után a gyártás egy része a lengyel cégtől Horvátországba kerül át.