Fegyverkezik Európa: többszázmillió euró elköltésével készül egy esetleges háborúra Horvátország és Hollandia

Jelentések szerint Franciaországban és Németországban is fokozódnak háborús aggodalmak.
Jelentések szerint Franciaországban és Németországban is fokozódnak háborús aggodalmak.
Horvátország fegyvereket vásárol 1,945 milliárd euró értékben, a róluk szóló szerződés aláírása még az év vége előtt, leszállításuk pedig 2026 és 2030 között várható – írta a Jutarnji List című napilap pénteken a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.
Ivan Anusic védelmi miniszter a parlament védelmi bizottságának csütörtöki ülésén számolt be a beruházásról, amely drónelhárító rendszerek, 44 Leopard 2A8 harckocsi, 18 önjáró Caesar MK2 tarack és 420 nehéz terepjáró teherautó (TATRA T-815-7) beszerzését tartalmazza.
A harckocsik, a tarackok és a teherautók finanszírozása az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) nevű pénzügyi keretéből történik, a drónelhárító rendszert pedig a horvát védelmi minisztérium finanszírozza.
A közlés szerint a SKYctrl drónelhárító rendszerek – amelyeket a lengyel Advanced Protection Systems gyártja – 125 millió euróba fognak kerülni,
és ezt az összeget 2026 és 2029 között kell kifizetni. A tárca megbízza a Koncar horvát elektromos, közlekedési és energiaipari vállalatot azzal, hogy vásároljon először két helyhez kötött, majd két mobil rendszert a kritikus katonai infrastruktúra védelmére. Egy idő után a gyártás egy része a lengyel cégtől Horvátországba kerül át.
A 44 Leopard 2A8 harckocsi mintegy 1,3 milliárd euróba fog kerülni, de ezt az összeget csökkentik 144,8 millió euróval,
mert ennyit kapott Horvátország a saját készletéből Ukrajnának juttatott 30 darab M-84 harckocsiért és 30 darab M-80 gyalogsági harcjárműért pótalkatrészekkel és lőszerekkel együtt. Az első harckocsik 2028-ra megérkezhetnek, a teljes állományt pedig 2030-ra hadrendbe állítják. A csomag három szimulátort, pótalkatrészeket és logisztikai támogatást is tartalmaz.
Horvátország 18 Caesar 6x6 MK2 önjáró tarack beszerzését is tervezi.
Erről Anusic 2024 októberében írt alá szándéknyilatkozatot Boris Pistorius német védelmi miniszterrel Berlinben. Németország meghívására Horvátország is csatlakozott Rheinmetall fegyvergyártó cég vezette közös programhoz, amelyben Észtország, Bulgária, Portugália és Szlovénia is részt vesz.
A csomag a 18 tarackon kívül kiegészítő eszközöket is tartalmaz, amelyekkel együtt mintegy 320 millió euróba kerül, és amit szintén a SAFE hitelkeretéből finanszíroznak.
A fenti eszközök leszállítása időben egybe fog esni amerikai helikopterek és nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszerek (HIMARS) leszállításával, amiről már korábban született megállapodás: 2028-ra várhatóan 8 darab UH-60M Black Hawk helikopter és nyolc HIMARS indítórendszer 394 rakétával és kapcsolódó felszereléssel érkezik Horvátországba az Egyesült Államokból.
A fegyvervásárlási kereslet azonban nemcsak Horvátországban, hanem Nyugat-Európában is jelentős.
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre, hogy kezelni tudják a konfliktuszónákból érkező nagyszámú sebesültet
– írta pénteken az NlTimes hírportál.
A BNR holland rádiócsatorna pénteken jelentette, hogy holland védelmi minisztérium szerint egy Oroszország és a NATO közötti háború „a sebesültek és betegek hatalmas áramlását” idézheti elő a harci területekről, ezért a tárca együttműködik az egészségügyi minisztériummal és több gondozási szervezettel, köztük a holland kórházak szövetségével (NVZ).
„Alaposan felkészülünk arra, hogy Hollandia bármilyen orvosi igényt kezelni tudjon” – közölte a védelmi minisztérium szóvivője. A felkészülésben részt vesz az Utrechti Egyetemi Kórház vészhelyzeti részlege is.
Az NVZ szóvivője hangsúlyozta, a kórházak rendszeresen gyakorolnak, hogy felkészüljenek a válsághelyzetekre, ugyanakkor további forrásokra lesz szükség.
A holland hadsereg közlése szerint biztosítani fogják a megfelelő létszámot, felszerelést és szállítókapacitást a sebesült katonák gyors evakuálásához és ellátásához. Emellett növelik a készleteket, és a holland nemzeti vérellátó szolgálattal együttműködve gondoskodnak a vér- és plazmatartalékok fenntartásáról a tábori kórházak számára.
„A sebesültek száma a konfliktus intenzitásától és időtartamától függhet” – mondta a minisztérium szóvivője, hozzátéve: céljuk, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak bármilyen nagyságú beáramlásra, figyelembe véve a német és francia szövetségesek hasonló előkészületeit.
A katonai egészségügyi szervezet is bővül: „A további beruházások teljes mértékben helyreállítják és megerősítik az orvosi ellátási láncot” – tette hozzá.
Korábbi jelentések szerint Franciaország és Németország szintén növeli egészségügyi kapacitásait a fokozódó háborús aggodalmak miatt.
A védelmi szóvivő közlése szerint az új kapacitások egy részét tartalékosok biztosítják, akik kiegészítő katonai kiképzésben részesülnek, és készen állnak bevetésre válsághelyzet esetén. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a hadsereg kihasználja a meglévő szakértelmet anélkül, hogy további nyomást helyezne a munkaerőpiacra.
A minisztérium azt is jelezte, hogy egyes katonai egészségügyi dolgozókat civil kórházakban fognak elhelyezni annak érdekében, hogy a hétköznapi egészségügyi ellátás háborús helyzetben se omoljon össze. „Még egy fegyveres konfliktus idején is biztosítani kell, hogy az egészségügyi ellátás a civil lakosság számára a lehető legelérhetőbb maradjon” – hangsúlyozta a szóvivő.
