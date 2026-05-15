Hírek
Vélemények
Hetilap
Szakítanak Wáberer nevével az új tulajdonosok

2026. május 15. 12:23

A volt kormányfő vejének többségi tulajdonában lévő logisztikai vállalat, a Waberer’s International Nyrt. több évtized után megválik az alapító milliárdos, Wáberer György nevétől. Tiborczék tehát szakítanak Wáberer nevével.

A korábbi miniszterelnök vejének többségi tulajdonában álló Waberer’s International Nyrt. hamarosan történetének egyik legjelentősebb arculati váltására készül: a társaság több évtized után elhagyhatja az alapító, Wáberer György nevét viselő márkanevet, írja a HVG.hu.

Wáberer György volt a korábbi tulajdonosa a cégnek

Wáberer öröksége: Volán-Tefu, Hungarocamion, Waberer's

A vállalat vezetése az első negyedéves eredményeket ismertető sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy olyan új névben gondolkodnak, amely egyszerre utal a társaság múltjára és a jövőbeni stratégiájára is. Az új brand célja a nemzetközi terjeszkedés, a biztosítási és logisztikai üzletág integráltabb megjelenítése, valamint egy modernebb, regionális multinacionális vállalat képének erősítése lehet. A konkrét névről ugyanakkor egyelőre nem közöltek részleteket.

A menedzsment indoklása szerint a névváltás előkészítése összetett jogi és márkavédelmi folyamat, amely több országot és számos védjegyeljárást érint. Emiatt az új elnevezés véglegesítése várhatóan csak a nyár végére vagy az ősz elejére történhet meg.

A döntés politikai és üzleti szempontból is figyelmet kapott. Wáberer György az elmúlt időszakban nyíltan szimpátiáját fejezte ki a Tisza Párt iránt, ami különösen azért váltott ki visszhangot, mert korábban inkább visszafogottan jelent meg a napi politikai vitákban. Bár támogatása csak a választási kampány hajrájában vált egyértelművé, a közéleti reakciók alapján ez nem minden szereplő körében talált kedvező fogadtatásra.

A névváltás előkészítése ugyanakkor valószínűleg jóval korábban megkezdődött, és elsősorban tulajdonosi-stratégiai okok állhatnak mögötte. Wáberer György 2022-ben értékesítette meghatározó részvénycsomagját Tiborcz István érdekeltsége számára, amely ezzel a társaság egyik legbefolyásosabb tulajdonosává vált.

Azóta a vállalat fokozatosan új irányokat keres: a klasszikus nemzetközi fuvarozás mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a komplex logisztikai szolgáltatásokra, a raktározásra, valamint a biztosítási üzletágra is.

A Waberer’s az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábban elsősorban közúti fuvarozóként ismert társaság ma már Közép-Európa egyik legnagyobb integrált logisztikai szereplőjeként pozicionálja magát, több ezer járműből álló flottával és regionális jelenléttel.

patriota-0
2026. május 15. 15:13
Legyen TEFU!
Obsitos Technikus
2026. május 15. 15:04
Ha zavarja, minek adta el? Ja, mert az új nőjének magánkórház kellett..
ipolypart2
2026. május 15. 14:32
Eddig sem kellett volna használni.
survivor
2026. május 15. 14:24
Veszélyes dolog az összelopott kapitalista vagyonokhoz hozzányúlni ám.... Elveheted, államosíthatod, szétoszthatod a népnek(nem fogja) de onnantól MINDENKI tudni fogja Nyugaton is: Poloska nem csak pszichopata, de veszélyes lehet bárkire. A Tisza parlamenti képviselői is tudják...ha van még olyan hülye, aki hisz neki...(Egyet ismerek, a házunkban lakik..jogász picsa, nem szegény .3 gyerek, német férj..)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!