Szakítanak Wáberer nevével az új tulajdonosok

Wáberer György és Balogh Levente: így jártak az utolsó pillanatban a Tisza Párt mellé álló milliárdosok
Kettőből semmi.
A volt kormányfő vejének többségi tulajdonában lévő logisztikai vállalat, a Waberer’s International Nyrt. több évtized után megválik az alapító milliárdos, Wáberer György nevétől. Tiborczék tehát szakítanak Wáberer nevével.
A korábbi miniszterelnök vejének többségi tulajdonában álló Waberer’s International Nyrt. hamarosan történetének egyik legjelentősebb arculati váltására készül: a társaság több évtized után elhagyhatja az alapító, Wáberer György nevét viselő márkanevet, írja a HVG.hu.
A vállalat vezetése az első negyedéves eredményeket ismertető sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy olyan új névben gondolkodnak, amely egyszerre utal a társaság múltjára és a jövőbeni stratégiájára is. Az új brand célja a nemzetközi terjeszkedés, a biztosítási és logisztikai üzletág integráltabb megjelenítése, valamint egy modernebb, regionális multinacionális vállalat képének erősítése lehet. A konkrét névről ugyanakkor egyelőre nem közöltek részleteket.
A menedzsment indoklása szerint a névváltás előkészítése összetett jogi és márkavédelmi folyamat, amely több országot és számos védjegyeljárást érint. Emiatt az új elnevezés véglegesítése várhatóan csak a nyár végére vagy az ősz elejére történhet meg.
A döntés politikai és üzleti szempontból is figyelmet kapott. Wáberer György az elmúlt időszakban nyíltan szimpátiáját fejezte ki a Tisza Párt iránt, ami különösen azért váltott ki visszhangot, mert korábban inkább visszafogottan jelent meg a napi politikai vitákban. Bár támogatása csak a választási kampány hajrájában vált egyértelművé, a közéleti reakciók alapján ez nem minden szereplő körében talált kedvező fogadtatásra.
A névváltás előkészítése ugyanakkor valószínűleg jóval korábban megkezdődött, és elsősorban tulajdonosi-stratégiai okok állhatnak mögötte. Wáberer György 2022-ben értékesítette meghatározó részvénycsomagját Tiborcz István érdekeltsége számára, amely ezzel a társaság egyik legbefolyásosabb tulajdonosává vált.
Azóta a vállalat fokozatosan új irányokat keres: a klasszikus nemzetközi fuvarozás mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a komplex logisztikai szolgáltatásokra, a raktározásra, valamint a biztosítási üzletágra is.
A Waberer’s az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A korábban elsősorban közúti fuvarozóként ismert társaság ma már Közép-Európa egyik legnagyobb integrált logisztikai szereplőjeként pozicionálja magát, több ezer járműből álló flottával és regionális jelenléttel.
