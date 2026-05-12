tisza párt szijjártó péter balogh levente Magyar Péter Wáberer György

Wáberer György és Balogh Levente: így jártak az utolsó pillanatban a Tisza Párt mellé álló milliárdosok

2026. május 12. 09:05

Az egyik vállalkozó pénzét Magyar Péter nem fogadta el, mert nem akar oligarchához kötődni, a másik elnöki vágyaiból a kedvenc sportágának képviselői nem kértek.

Nagy vihart kavart a választás előtti napokban, hogy a két milliárdos, Wáberer György és Balogh Levente nyíltan kiállt a Tisza Párt mellett, miközben előbbi volt miniszterelnöki megbízott és kormánybiztos, sőt, jelenleg is a MÁV igazgatóságának tagja, utóbbi cége pedig tavaly egy 3,8 milliárd forintos állami támogatás segítségével megépült új gyárat avatott fel Szentkirályon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

A vállalkozók közösségi oldalait ellepték a kritikus hozzászólások: a jobboldali tábor az árulókat látta bennük, a Tisza rajongói pedig nem kértek az utolsó pillanatban érkezőkből.

Sőt, még Magyar Péter sem:

a Tisza Párt nevében visszautalta azt a 100 millió forintot, amelyet pártja Wáberer Györgytől kapott, mondván, el akarja kerülni az oligarchákhoz kötődés látszatát.

„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing” – szögezte le a miniszterelnök.

Később Wáberer Györgyöt újabb csalódás érte: a sátoraljaújhelyi képviselő-testület döntésének értelmében átnevezik a nevét viselő városi uszodát. 

Morális értelemben legalább ekkora pofont kapott Balogh Levente, aki cégei és vagyona mellett mindig is cselgáncsos eredményeivel büszkélkedett. Nos, a magyar sportközeg nem volt kíváncsi a milliárdos munkájára: a Nemzeti Sport beszámolója alapján a Magyar Judo Szövetség tisztújító közgyűlésén már az első körben új elnököt választottak, Tóth Krisztián 70 szavazatot kapott, míg Balogh Levente csak 20-at.

A Nitrogénművek tulajdonosa, Bige László is összefoglalta a történteket, ő úgy fogalmazott:

vannak azok a partizánok, akik mostanáig ott álltak Orbán Viktor mögött, Orbán érezhette a meleg leheletüket, most pedig úgy gondolják, hogy tiszásnak születtek, ebből nem egy-kettő van, ebből lesznek ezrek.

Az üzletember szerint ez „erkölcstelen”, mint mondta, „ha jogalap nélkül kaptál egy csomó pénzt 15 évig, legalább annyit mondj, hogy ez jó volt nekem, köszönöm szépen.”

Nyitókép: Wáberer György Facebook-oldala

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. május 12. 10:33
Levinya 2026. május 12. 09:19 ez a bige is egy álszent buzi..." Egy álszentnek is lehetnek őszinte pillanatai, ha nem figyel oda :)
Agricola
2026. május 12. 10:16
Wáberer és Balásy lehet, hogy tisztába lehet a védelmi pénz (vagy védőpénz) fogalmával, mely egy bűnszervezet vagy erőszakos személy által kényszerítéssel beszedett, rendszeres illegális jövedelem. Ennek lényege, hogy a vállalkozó azért fizet, hogy a követelő ne okozzon kárt az üzletében vagy ne zaklassa az alkalmazottakat. Wáberer tarthat attól, hogy a nagy hatalommal felruházott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elkezd nála is kutakodni magánkézbe került állami vagyon visszavétele céljából. Ezen eljárás során lefoglalhatják vagyonát. Ezt megelőzendően cselekedtek. Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 tized milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel. H a nyomozás során megalapozott gyanú merül fel Magyar Péterrel szemben, akkor a legfőbb ügyész kérheti a mentelmi jogának a felfüggesztését is. Kíváncsi vagyok részrehajlás mentesen lesz-e kivizsgálva minden eset, vagy lesznek-e elhallgatott ügyek.
szemlelo-2
2026. május 12. 10:04
Azért van annak valami bája, hogy Bige oktat ki az erkölcsről.
Dixtroy
2026. május 12. 10:01
"„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing” – szögezte le a miniszterelnök." Szerintem keményen le van botoxolva a búrája, hogy az ilyen kolosszális faszságokat ne tudja elröhögni.
