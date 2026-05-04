Nem kér a Tisza Wáberer György támogatásából: vissza is utalták a 100 milliót

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
Magyar Péter elmondása szerint a Tisza el akarja kerülni az oligarchákhoz kötődés látszatát.
Magyar Péter a Tisza Párt nevében visszautalta azt a 100 millió forintos támogatását, amelyet pártja Wáberer Györgytől kapott – írja a Telex. A nagyvállalkozó ezt követően az összeget azonnal továbbutalta Iványi Gábor metodista lelkész közösségének – derül ki a cikkből.
Az üzletember ezen felül tisztázta azon nyilatkozatát is, mely szerint már másfél éve támogatja a Tiszát.
Valójában nem azt mondtam az interjú során, hogy másfél éve anyagilag támogattam a Tisza Pártot, hanem azt, hogy ebben az időszakban a Tisza programját támogattam”
– fogalmazott Wáberer György reagálva Magyar Péter azon kritikájára, mely szerint mindössze a választás előtt öt nappal érkezett csak támogatás az üzletembertől a Tisza számlájára.
A Tisza elnöke a visszautalását azzal indokolta, hogy pártja el akarja kerülni az oligarchákhoz kötődés látszatát.
Wáberer azonban cáfolta, hogy oligarcha lenne. Mint mondta, ő egy üzletember. Hangsúlyozta, bízik benne, hogy a leendő kormány nem bélyegezi majd meg a korábban a gazdasági életben tevékenykedőket.
Nyitókép: Kovács Tamás / MTI
