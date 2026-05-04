Nem kér a Tisza Wáberer György támogatásából: vissza is utalták a 100 milliót

Magyar Péter a Tisza Párt nevében visszautalta azt a 100 millió forintos támogatását, amelyet pártja Wáberer Györgytől kapott – írja a Telex. A nagyvállalkozó ezt követően az összeget azonnal továbbutalta Iványi Gábor metodista lelkész közösségének – derül ki a cikkből.

Az üzletember ezen felül tisztázta azon nyilatkozatát is, mely szerint már másfél éve támogatja a Tiszát.