tisza támogatás iványi gábor Magyar Péter Wáberer György

Nem kér a Tisza Wáberer György támogatásából: vissza is utalták a 100 milliót

2026. május 04. 21:32

Magyar Péter elmondása szerint a Tisza el akarja kerülni az oligarchákhoz kötődés látszatát.

2026. május 04. 21:32
null

Magyar Péter a Tisza Párt nevében visszautalta azt a 100 millió forintos támogatását, amelyet pártja Wáberer Györgytől kapott – írja a Telex. A nagyvállalkozó ezt követően az összeget azonnal továbbutalta Iványi Gábor metodista lelkész közösségének – derül ki a cikkből.

Az üzletember ezen felül tisztázta azon nyilatkozatát is, mely szerint már másfél éve támogatja a Tiszát. 

Valójában nem azt mondtam az interjú során, hogy másfél éve anyagilag támogattam a Tisza Pártot, hanem azt, hogy ebben az időszakban a Tisza programját támogattam”

– fogalmazott Wáberer György reagálva Magyar Péter azon kritikájára, mely szerint mindössze a választás előtt öt nappal érkezett csak támogatás az üzletembertől a Tisza számlájára.

A Tisza elnöke a visszautalását azzal indokolta, hogy pártja el akarja kerülni az oligarchákhoz kötődés látszatát.

Wáberer azonban cáfolta, hogy oligarcha lenne. Mint mondta, ő egy üzletember. Hangsúlyozta, bízik benne, hogy a leendő kormány nem bélyegezi majd meg a korábban a gazdasági életben tevékenykedőket.

A későn átálló Wáberer Györgynek jutott a hálátlan szerep: rajta demonstrálhatja az „erényességét” a helytartó

Kiváló alkalom ez a helytartónak, hogy folytassa a már bevált influenszer-politizálást.

Nyitókép: Kovács Tamás / MTI

***

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mindenhova
2026. május 04. 23:28
Jajajaja... Azért ült Poroska mellett és ünnepelt, mert most már örök harag. Biztos, h. csak egyszer utalt? Csak kérdezem.
pandalala
2026. május 04. 22:55
ő meg majd visszajuttatja az ukránoknak ....
effect
2026. május 04. 22:46
Meg kell kérdezni a sofőröket milyen cég ez a waberer.Hallomásból olyan infók vannak,hogy megy a beetetés a cég részéről magas kereseti lehetőséggel kecsegtetnek majd a hó végén nem kapják meg a fizu egy részét csak,a különböző okok miatt,késésessel ér vissza külföldről nem a sofőr hibájából , piszkos a kocsi stb, Piszok egy sváb ürge lehet ,hiba volt Orbánnak támogatni a céget.
szilvarozsa
2026. május 04. 22:29
"Hangsúlyozta, bízik benne, hogy a leendő kormány nem bélyegezi majd meg a korábban a gazdasági életben tevékenykedőket." Visít a patkány? Maunika, Borbás Marcsi, meg a szentkirályis legalább bölcsen kussol.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!