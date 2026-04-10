facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Balogh Levente Szentkirályi Ásványvíz

A Fidesz-kormányok alatt meggazdagodott ásványvízkirály, Balogh Levente is beszállt a kampányba, de nem úgy, ahogy gondolnánk

2026. április 10. 15:36

Újabb üzletember coming outolt a választási kampány finisére időzítve. Az egy éve közel 4 milliárdos állami támogatást bezsebelő Szentkirályi Ásványvíz vezetője, Balogh Levente szerint az Európai Unió, vagy a Fidesz között választhatunk vasárnap.

2026. április 10. 15:36
Az idei országgyűlési választás kampányának végén egyre-másra világosodnak meg és kezdenek a kormány ellen kampányolni az elmúlt évtizedekben százmilliárdos vagyont felhalmozó üzletemberek. A kamionos cégével milliárdossá vált, a nemrég még a kormányt dicsérő volt miniszteri biztos Wáberer György „coming out”-ja után ma a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa és vezetője, Balogh Levente tett közzé egy videót közösségi oldalán, amelyben arról beszél, hogy a szavazás tétje, hogy a gyermekeink „az Európai Unióban európaiként vagy a saját kontinensünkön kitaszítottként” élhetnek. 

Szentkirály, 2025. június 3. Szeberényi Gyula Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország társtulajdonosa és elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Alessandro Pasquale, a Mattoni 1873 cégcsoport vezérigazgatója (b-j) a Szentkirályi Magyarország Kft. gyáravató ünnepségén Szentkirályon 2025. június 3-án. A beruházás nyomán hazatér a Pepsi gyártása, a hazai boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani. MTI/Bús Csaba
Szijjártó Péter és Balogh Levente együtt avatja fel a Szentkirályi Ásványvíz új, 3,8 milliárd forint állami támogatás segítségével megépített gyárát 2025-ben
MTI/Bús Csaba

Majd mindezt a 24.hu-nak adott interjúban kiegészítette azzal, hogy „57 éves vagyok, a kommunizmusban éltem le az életem egynegyedét. Nem akarom még egyszer megélni azt, hogy ha az Európai Unió kilök minket, és visszakerüljön a vasfüggöny. Nem akarok még egy vasfüggönyt!”. Kijelentését pedig egy kérdésre válaszolva azzal magyarázta, hogy szerinte a Fidesz idővel kilépteti Magyarországot az Európai Unióból, mint mondta, „fölépítettek egy három stratégiás kiléptetési rendszert Magyarország ellen”. 

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Egy éve még eltette a pénzt, mostanra megvilágosodott az RTL-en szereplő Balogh Levente

Mindezt az az üzletember jelentette ki, akinek 

cége, tavaly egy 3,8 milliárd forint állami támogatás segítségével megépült új gyárat avatott fel Szentkirályon Szijjártó Péterrel, a Külügyminisztérium vezetőjével. Ebben az üzemben gyártják a Pepsi termékeket, amelyeket szintén Balogh Levente cége forgalmaz Magyarországon.

Balogh Levente cégét, a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t 2003-ban alapította. A cég átvette a védett jégkorszaki vízadó rétegből származó Szentkirályi ásványvíz lelőhelyét, amelyet az üzletember édesapja, Balogh Sándor, a szörp- és üdítőital-gyártással foglalkozó Vitapress Kft. tulajdonosa fedezett fel 1993-ban. Balogh Levente üzlete tehát családi örökség, ám nem lehet elvitatni tőle, hogy a vállalkozást nyereségessé tette. 

Balogh Levente cégének a 2010-es években egyre jobban ment, 2016-ban bekebelezte a Kékkúti Ásványvíz Kft-t, és  2017-ben már 16 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, 2022-re pedig ez 20,4 milliárdra emelkedett, két évvel később pedig több mint a dupláját, 42,3 milliárdot kerestek. 

Bár ezzel kapcsolatban Balogh úgy fogalmazott, „nem számolom a vagyonomat”, az üzletember saját tőkéje is óriásit nőtt az elmúlt húsz évben, 2018.ban a 46., 2024-ben pedig közel 40 milliárdos vagyonával 64. volt a 100 leggazdagabb magyar listáján

Balogh évek óta rendszeres szereplő a rendszeresen kormányellenes propagandát folytató RTL „Cápák között” című befektetői show-jában, de más műsorokban is szerepet vállalt, mint például az Álommeló című sorozatban. Néhány éve pedig ő maga állt elő azzal a történettel, hogy évtizedekkel korábban ittasan karambolozott, egyik legjobb barátja halálát okozva ezzel. 

  • A Szentkirályi Ásványvíz Kft. és a cseh 
  • Karlovarské Minerální Vody csoportot (KMV) is tulajdonló olasz 
  • Pasquale család 

2015-ben közös holdingot hozott létre és a kékkúti ásványvíz mellett a szentkirályi víz is a Central European Mineral Water tulajdona lett. Balogh és a Mattoni 1873 Csoportot (korábban KMV) tulajdonló olasz Pasquale család 2019-ben létrehozta a Szentkirályi Magyarország Kft-t, miután a Mattoni 2018-ban felvásárolta a Pepsi termékek magyarországi gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. üzleti tevékenységét.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cserresznye
2026. április 10. 15:52
Még várom a további "átállásokat"...
sciohyper
2026. április 10. 15:50
Nos , akkor fizesse vissza azt a 3,8 MILLIÁRD állami támogatást! Te aljas áruló lélekkufár!!! Remélem , becsődölsz!
Búvár Kund
2026. április 10. 15:50
Miért coming outolt? Sztem aki az rtl-en szerepel, arról mindenki tudja hova tartozik... Eleve kritérium ez a csatornánál. Ezért nem is értettem soha mi a facér erölteti ezt a visszataszító Hajóst is a tv2..
kakukk_madar
2026. április 10. 15:48
Gyanúsak ezek a pálfordulások. Figyeljünk oda és mindenki menjen el és szavazzon a Fideszre, még a félholtak is. Ez most "nem játék", itt sokkal többről van szó.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!