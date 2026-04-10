A Fidesz-kormányok alatt meggazdagodott ásványvízkirály, Balogh Levente is beszállt a kampányba, de nem úgy, ahogy gondolnánk

Mindezt az az üzletember jelentette ki, akinek

cége, tavaly egy 3,8 milliárd forint állami támogatás segítségével megépült új gyárat avatott fel Szentkirályon Szijjártó Péterrel, a Külügyminisztérium vezetőjével. Ebben az üzemben gyártják a Pepsi termékeket, amelyeket szintén Balogh Levente cége forgalmaz Magyarországon.

Balogh Levente cégét, a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t 2003-ban alapította. A cég átvette a védett jégkorszaki vízadó rétegből származó Szentkirályi ásványvíz lelőhelyét, amelyet az üzletember édesapja, Balogh Sándor, a szörp- és üdítőital-gyártással foglalkozó Vitapress Kft. tulajdonosa fedezett fel 1993-ban. Balogh Levente üzlete tehát családi örökség, ám nem lehet elvitatni tőle, hogy a vállalkozást nyereségessé tette.

Balogh Levente cégének a 2010-es években egyre jobban ment, 2016-ban bekebelezte a Kékkúti Ásványvíz Kft-t, és 2017-ben már 16 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, 2022-re pedig ez 20,4 milliárdra emelkedett, két évvel később pedig több mint a dupláját, 42,3 milliárdot kerestek.