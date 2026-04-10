A Fidesz-kormányok alatt meggazdagodott ásványvízkirály, Balogh Levente is beszállt a kampányba, de nem úgy, ahogy gondolnánk

Amerről fúj a szél: Orbán és Szijjártó tette helyre az átálló milliárdost, aki nemrég még a kormányt dicsérte
A lehető legprimitívebb érvet hozta fel Wáberer György.
Újabb üzletember coming outolt a választási kampány finisére időzítve. Az egy éve közel 4 milliárdos állami támogatást bezsebelő Szentkirályi Ásványvíz vezetője, Balogh Levente szerint az Európai Unió, vagy a Fidesz között választhatunk vasárnap.
Az idei országgyűlési választás kampányának végén egyre-másra világosodnak meg és kezdenek a kormány ellen kampányolni az elmúlt évtizedekben százmilliárdos vagyont felhalmozó üzletemberek. A kamionos cégével milliárdossá vált, a nemrég még a kormányt dicsérő volt miniszteri biztos Wáberer György „coming out”-ja után ma a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa és vezetője, Balogh Levente tett közzé egy videót közösségi oldalán, amelyben arról beszél, hogy a szavazás tétje, hogy a gyermekeink „az Európai Unióban európaiként vagy a saját kontinensünkön kitaszítottként” élhetnek.
Majd mindezt a 24.hu-nak adott interjúban kiegészítette azzal, hogy „57 éves vagyok, a kommunizmusban éltem le az életem egynegyedét. Nem akarom még egyszer megélni azt, hogy ha az Európai Unió kilök minket, és visszakerüljön a vasfüggöny. Nem akarok még egy vasfüggönyt!”. Kijelentését pedig egy kérdésre válaszolva azzal magyarázta, hogy szerinte a Fidesz idővel kilépteti Magyarországot az Európai Unióból, mint mondta, „fölépítettek egy három stratégiás kiléptetési rendszert Magyarország ellen”.
Mindezt az az üzletember jelentette ki, akinek
cége, tavaly egy 3,8 milliárd forint állami támogatás segítségével megépült új gyárat avatott fel Szentkirályon Szijjártó Péterrel, a Külügyminisztérium vezetőjével. Ebben az üzemben gyártják a Pepsi termékeket, amelyeket szintén Balogh Levente cége forgalmaz Magyarországon.
Balogh Levente cégét, a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t 2003-ban alapította. A cég átvette a védett jégkorszaki vízadó rétegből származó Szentkirályi ásványvíz lelőhelyét, amelyet az üzletember édesapja, Balogh Sándor, a szörp- és üdítőital-gyártással foglalkozó Vitapress Kft. tulajdonosa fedezett fel 1993-ban. Balogh Levente üzlete tehát családi örökség, ám nem lehet elvitatni tőle, hogy a vállalkozást nyereségessé tette.
Balogh Levente cégének a 2010-es években egyre jobban ment, 2016-ban bekebelezte a Kékkúti Ásványvíz Kft-t, és 2017-ben már 16 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, 2022-re pedig ez 20,4 milliárdra emelkedett, két évvel később pedig több mint a dupláját, 42,3 milliárdot kerestek.
Bár ezzel kapcsolatban Balogh úgy fogalmazott, „nem számolom a vagyonomat”, az üzletember saját tőkéje is óriásit nőtt az elmúlt húsz évben, 2018.ban a 46., 2024-ben pedig közel 40 milliárdos vagyonával 64. volt a 100 leggazdagabb magyar listáján.
Balogh évek óta rendszeres szereplő a rendszeresen kormányellenes propagandát folytató RTL „Cápák között” című befektetői show-jában, de más műsorokban is szerepet vállalt, mint például az Álommeló című sorozatban. Néhány éve pedig ő maga állt elő azzal a történettel, hogy évtizedekkel korábban ittasan karambolozott, egyik legjobb barátja halálát okozva ezzel.
2015-ben közös holdingot hozott létre és a kékkúti ásványvíz mellett a szentkirályi víz is a Central European Mineral Water tulajdona lett. Balogh és a Mattoni 1873 Csoportot (korábban KMV) tulajdonló olasz Pasquale család 2019-ben létrehozta a Szentkirályi Magyarország Kft-t, miután a Mattoni 2018-ban felvásárolta a Pepsi termékek magyarországi gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. üzleti tevékenységét.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba