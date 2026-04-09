04. 09.
csütörtök
háború fidesz Magyar Péter telex Wáberer György Orbán Viktor

Szegény Gyuri bácsi: a magyar milliárdos komplett hülyét csinált magából a Magyar Péterről kiszivárgott hangfelvétel után

2026. április 09. 19:34

Wáberer György a Telex stúdiójában arról beszélt, hogy azért ábrándult ki a Fideszből, mert a magyar emberek félnek a háborútól – miközben az általa támogatott Magyar Péter is kijelentette, hogy „geci nagy háború lesz”.

2026. április 09. 19:34
null

Nem kellett sokáig várni, a Telex azonnal meghívta a stúdiójába Wáberer Györgyöt, miután a milliárdos üzletember a létező legprimitívebb érvvel kezdett el kampányolni a Tisza Párt mellett: azt állította, hogy Európa és Oroszország között kell választani, épp akkor, amikor egyébként az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance arról beszélt Budapesten, miért érdemes Orbán Viktorra szavazni.

Wáberer a Telexnek arról beszélt, hogy eddig a Fideszre szavazott, most azonban meggondolta magát,

a legerősebb érve pedig az, hogy amikor vidéken jár, azt tapasztalja, hogy az emberek félnek a háborútól, ami szerinte a kormányzati propaganda eredménye – minderről azután beszélt, hogy kiszivárgott az általa támogatott Magyar Péterről egy hangfelvétel, amin arról beszél, hogy „geci nagy háború lesz”.

Arról pedig szintén nem a kormányzati kommunikáció tehet, hogy a Tisza pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a vezetője, Manfred Weber maga mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy a legnagyobb álma az, hogy EU-zászlós katonák jelenjenek meg Ukrajnában.

Wáberer György videója alatt négyezernél is többen írtak kommentet, a jelentős többség csalódott a milliárdosban, köpönyegforgató, jellemtelen embernek tartják, valaki pedig felvetette, hogy talán az RTL-en futó Cápák között című műsorral járó kötelezettség volt a Tisza Párt melletti kampány. „Gyuribá is végig nyomorogta az elmúlt 16 évet” – nevették ki többen Magyarország egyik leggazdagabb emberét, aki a mai napig a MÁV igazgatósági tagja.

Egyébként nemrég épp a Cápák közöttben dicsérte a kormány politikáját Wáberer György, aki a Telex kérdéseire is főképp csak hebegett-habogott, hogy mi is pontosan a problémája, miközben több pozitívumot is felsorolt, például a családpolitika területén, és Orbán Viktorról is elismerően beszélt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wáberer György Facebook-oldala

Összesen 24 komment

red-bullshit
2026. április 09. 20:54
belengethettetek neki egy zsíros állami melót a rencerváttás utánra , szerencsétlen tökkelütött meg beszophatta
polárüveg
2026. április 09. 20:48
Nem volt senki Gyuri bácsi mellett, aki lebeszélte volna Gyuri bácsit erről a "performansz"-ról? Akkor ennyit a jóbarátokról...
nagytamas
2026. április 09. 20:47
El kell menni szavazni, vinni akit csak tudunk! Nem szabad elbízni magunkat! Ha esik, ha fúj... csak mi verhetjük meg magunkat... csak a FIDESZ
Obsitos Technikus
2026. április 09. 20:43
Természetesen a pisapárt egészségügyi zsenije, Hegedűs Zsolt is a WMC orvosa.. A Sportkórházból szerzi a pácienseket, majd a magánklinikán 7milláért ad nekik egyénre szabott térdprotézist. Utána az államiban gyógyulgathat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!