Szegény Gyuri bácsi: a magyar milliárdos komplett hülyét csinált magából a Magyar Péterről kiszivárgott hangfelvétel után

Amerről fúj a szél: Orbán és Szijjártó tette helyre az átálló milliárdost, aki nemrég még a kormányt dicsérte
A lehető legprimitívebb érvet hozta fel Wáberer György.
Wáberer György a Telex stúdiójában arról beszélt, hogy azért ábrándult ki a Fideszből, mert a magyar emberek félnek a háborútól – miközben az általa támogatott Magyar Péter is kijelentette, hogy „geci nagy háború lesz”.
Nem kellett sokáig várni, a Telex azonnal meghívta a stúdiójába Wáberer Györgyöt, miután a milliárdos üzletember a létező legprimitívebb érvvel kezdett el kampányolni a Tisza Párt mellett: azt állította, hogy Európa és Oroszország között kell választani, épp akkor, amikor egyébként az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance arról beszélt Budapesten, miért érdemes Orbán Viktorra szavazni.
Wáberer a Telexnek arról beszélt, hogy eddig a Fideszre szavazott, most azonban meggondolta magát,
a legerősebb érve pedig az, hogy amikor vidéken jár, azt tapasztalja, hogy az emberek félnek a háborútól, ami szerinte a kormányzati propaganda eredménye – minderről azután beszélt, hogy kiszivárgott az általa támogatott Magyar Péterről egy hangfelvétel, amin arról beszél, hogy „geci nagy háború lesz”.
Arról pedig szintén nem a kormányzati kommunikáció tehet, hogy a Tisza pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a vezetője, Manfred Weber maga mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy a legnagyobb álma az, hogy EU-zászlós katonák jelenjenek meg Ukrajnában.
Wáberer György videója alatt négyezernél is többen írtak kommentet, a jelentős többség csalódott a milliárdosban, köpönyegforgató, jellemtelen embernek tartják, valaki pedig felvetette, hogy talán az RTL-en futó Cápák között című műsorral járó kötelezettség volt a Tisza Párt melletti kampány. „Gyuribá is végig nyomorogta az elmúlt 16 évet” – nevették ki többen Magyarország egyik leggazdagabb emberét, aki a mai napig a MÁV igazgatósági tagja.
Egyébként nemrég épp a Cápák közöttben dicsérte a kormány politikáját Wáberer György, aki a Telex kérdéseire is főképp csak hebegett-habogott, hogy mi is pontosan a problémája, miközben több pozitívumot is felsorolt, például a családpolitika területén, és Orbán Viktorról is elismerően beszélt.
