kormány tisza párt szijjártó péter cápák között Wáberer György orbán viktor

Amerről fúj a szél: Orbán és Szijjártó tette helyre az átálló milliárdost, aki nemrég még a kormányt dicsérte

2026. április 08. 15:10

A lehető legprimitívebb érvet hozta fel Wáberer György. hogy miért kell a Tisza Pártra szavazni – Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megjelent a kommentszekcióban.

2026. április 08. 15:10
null

Nemrég még a kormány intézkedését dicsérte, kedden már a lehető legprimitívebb érvvel kampányolt a Tisza Párt mellett Wáberer György.

A milliárdos vállalkozó – akit nyilván nem zavarna, ha a Tisza Párt hatalomra jutását követően 1000 forint lenne egy liter üzemanyag, és megszűnne a rezsicsökkentés – azt állította, hogy április 12-én arról döntenek a magyar választók, hogy Európához vagy Oroszországhoz akarnak tartozni.

Mindezt úgy, hogy néhány héttel ezelőtt arról győzködte az RTL-es Cápák között című műsorban szereplő vállalkozókat, hogy vegyék fel az állam kis- és középvállalkozásokat segítő, háromszázalékos kamatú hitelét, mert az milyen jó – ráadásul az időzítés is szürreális, hiszen épp Budapesten kampányolt Orbán Viktor mellett JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke.

A kommentszekcióban megjelent Orbán Viktor, aki az alelnökkel közös képét és a „Győztes csapat” feliratot osztotta meg, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki azt írta: „Felépítettük a rezsicsökkentést annak érdekében, hogy a magyar családok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában, és bevezettük a védett benzinárat is, hogy ne emelkedjen 1000 forintra a benzin literenkénti ára. Otthon mindenki megnézheti a rezsiszámláját és megnézheti, hogy milyen összeg van rajta. A helyzet az, hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, akkor mindenkinek ennek a háromszorosát kellene majd fizetnie. A benzinárakat nézve pedig a védett ár eltörlése azt jelentené, hogy a nagyjából 600 forint helyett, 1000 forint lenne, vagyis egy 50 literes tankolásnál ez 20 ezer forintos plusz költség lenne a magyaroknak.”

Nyitókép: Wáberer György Facebook-oldala

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
martens
2026. április 08. 20:58
Ez egy tróger.
ed02222
2026. április 08. 19:44
Wáberer emlékezz, Hungarocamion!
Oszodibeszed
2026. április 08. 18:47
Te marha Wáberer, te Ukrajnához tartozol, mi meg az Amerikai Egyesült Államokhoz. Te szerencsétlen, te.
europész
2026. április 08. 17:58
Sajnos en is ismerek egy nehany miliardost akik annak idejen a komcsikkal csokoloztak es nyaltak a hatso feluket a potyogo miliokert most sem viselkednek maskepp.Most is megtalaljak az utat a konnyen jott penzhez.Aztan ha valamiert nem jut nekik ez egi mannabol hamar beleharapnak az osztogato kezebe.Kepesek fenyegetni es palfordulni es minegy nekik,hogy merre.Az Istenuk a penz a hazajuk meg le van fosva.Waberertol nem is lehet mast varni. Komcsikent nyereszkedett egy fuvarozo ceg szetmarcangolasakor.Most valamiert megsertodott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!