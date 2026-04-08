Amerről fúj a szél: Orbán és Szijjártó tette helyre az átálló milliárdost, aki nemrég még a kormányt dicsérte

Váratlan: az RTL műsorában is a kormány hitelprogramját dicsérik (VIDEÓ)
Egy pillanatra az RTL Klubon is megjelent a valóság.
A lehető legprimitívebb érvet hozta fel Wáberer György. hogy miért kell a Tisza Pártra szavazni – Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megjelent a kommentszekcióban.
Nemrég még a kormány intézkedését dicsérte, kedden már a lehető legprimitívebb érvvel kampányolt a Tisza Párt mellett Wáberer György.
A milliárdos vállalkozó – akit nyilván nem zavarna, ha a Tisza Párt hatalomra jutását követően 1000 forint lenne egy liter üzemanyag, és megszűnne a rezsicsökkentés – azt állította, hogy április 12-én arról döntenek a magyar választók, hogy Európához vagy Oroszországhoz akarnak tartozni.
Mindezt úgy, hogy néhány héttel ezelőtt arról győzködte az RTL-es Cápák között című műsorban szereplő vállalkozókat, hogy vegyék fel az állam kis- és középvállalkozásokat segítő, háromszázalékos kamatú hitelét, mert az milyen jó – ráadásul az időzítés is szürreális, hiszen épp Budapesten kampányolt Orbán Viktor mellett JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke.
A kommentszekcióban megjelent Orbán Viktor, aki az alelnökkel közös képét és a „Győztes csapat” feliratot osztotta meg, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki azt írta: „Felépítettük a rezsicsökkentést annak érdekében, hogy a magyar családok fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában, és bevezettük a védett benzinárat is, hogy ne emelkedjen 1000 forintra a benzin literenkénti ára. Otthon mindenki megnézheti a rezsiszámláját és megnézheti, hogy milyen összeg van rajta. A helyzet az, hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, akkor mindenkinek ennek a háromszorosát kellene majd fizetnie. A benzinárakat nézve pedig a védett ár eltörlése azt jelentené, hogy a nagyjából 600 forint helyett, 1000 forint lenne, vagyis egy 50 literes tankolásnál ez 20 ezer forintos plusz költség lenne a magyaroknak.”
Nyitókép: Wáberer György Facebook-oldala