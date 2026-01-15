Váratlan: az RTL műsorában is a kormány hitelprogramját dicsérik (VIDEÓ)

Séra Dániel és Kiss Csongor a Krumpli névre keresztelt vállalkozásukkal érkeztek a Cápák elé, de végül egyik cápa sem fektetett be az üzletbe.

Ekkor Wáberer György megkérdezte tőlük, hogy miért nem vesznek fel inkább hitelt, és utalt a kormány által bevezetett háromszázalékos hitelkonstrukcióra. A vállalkozók erre azt válaszolták: „Soha nem gondolkodtak bankhitelben.” Moldován András erre úgy reagált: „Az baj”, hiszen a hitel is ugyanolyan áru, mint bármi más, csak éppen pénz formájában.