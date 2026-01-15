Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
cápák között rtl klub moldován andrás wáberer györgy krumpli hitel

Váratlan: az RTL műsorában is a kormány hitelprogramját dicsérik (VIDEÓ)

2026. január 15. 06:43

Egy pillanatra az RTL Klubon is megjelent a valóság.

2026. január 15. 06:43
null

Váratlan fordulatot vett az RTL Klub Cápák között című műsorának legutóbbi adása – osztotta meg a Facebook-oldalán a Patrióta.

Moldován András és Wáberer György egyaránt arról győzködte a műsorban szereplő vállalkozókat, hogy vegyék fel az állam kis- és középvállalkozásokat segítő, háromszázalékos kamatú hitelét.

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Séra Dániel és Kiss Csongor a Krumpli névre keresztelt vállalkozásukkal érkeztek a Cápák elé, de végül egyik cápa sem fektetett be az üzletbe.

Ekkor Wáberer György megkérdezte tőlük, hogy miért nem vesznek fel inkább hitelt, és utalt a kormány által bevezetett háromszázalékos hitelkonstrukcióra. A vállalkozók erre azt válaszolták: „Soha nem gondolkodtak bankhitelben.” Moldován András erre úgy reagált: „Az baj”, hiszen a hitel is ugyanolyan áru, mint bármi más, csak éppen pénz formájában.

A két üzletember végül egyetértett abban, hogy ebben a formában a háromszázalékos hitel valóban olcsó pénz.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 15. 07:02
Jó döntés NEM befektetni egy olyan vállalkozásba, aminek a tulajdonosai/menedzserei nem ismerik a rendelkezésükre álló eszköztárat.
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 15. 07:01
Jól mondja Wáberer. A hitel egy eszköz. Meg akarsz húzni egy csavart, ami hoz 1 forint profitot? Vegyél csavarhúzót 5 forintért. Nincs 5 forintod? Folyamodj 5 forint hitelért, majd vedd meg a csavarhúzót, s aztán húzz meg 10 csavart, fizesd vissza a hitelt, a maradék profitból pedig vegyél még egy csavarhúzót.
2
0
