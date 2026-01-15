Váratlan: az RTL műsorában is a kormány hitelprogramját dicsérik (VIDEÓ)

Több mint ezer milliárd forinttal támogatja a kormány a kkv-kat – és ez még nem minden
Jövőre a bombasikernek bizonyuló Demján Sándor Program további kiterjesztése várható.
Egy pillanatra az RTL Klubon is megjelent a valóság.
Váratlan fordulatot vett az RTL Klub Cápák között című műsorának legutóbbi adása – osztotta meg a Facebook-oldalán a Patrióta.
Moldován András és Wáberer György egyaránt arról győzködte a műsorban szereplő vállalkozókat, hogy vegyék fel az állam kis- és középvállalkozásokat segítő, háromszázalékos kamatú hitelét.
Séra Dániel és Kiss Csongor a Krumpli névre keresztelt vállalkozásukkal érkeztek a Cápák elé, de végül egyik cápa sem fektetett be az üzletbe.
Ekkor Wáberer György megkérdezte tőlük, hogy miért nem vesznek fel inkább hitelt, és utalt a kormány által bevezetett háromszázalékos hitelkonstrukcióra. A vállalkozók erre azt válaszolták: „Soha nem gondolkodtak bankhitelben.” Moldován András erre úgy reagált: „Az baj”, hiszen a hitel is ugyanolyan áru, mint bármi más, csak éppen pénz formájában.
A két üzletember végül egyetértett abban, hogy ebben a formában a háromszázalékos hitel valóban olcsó pénz.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel
