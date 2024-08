A nők ledobták a fűzőt, és háromszor is divatba jött a díszmagyar – dualizmus kori ruhák mesélnek Székelyudvarhelyen

Miközben ez az időszak nem csak a nők, a magyar nemzet önállósodását is elhozta. Ez mennyire érhető tetten a kiállításon?

Természetesen megjelennek e folyamat leglátványosabb szimbólumai, a díszmagyarok is, és mivel ez kifejezetten férfi oldalon volt erős, ezért mi férfi díszmagyarokat szerepeltetünk. Ennek az öltözéktípusnak az evolúciója is nagyon érdekes egyébként. Az alapja az akkor már hosszú évszázadok óta létező, Magyarországon kialakult férfi és női nemesi viselet, amit csak a 19. században kezdtek díszmagyarnak hívni.

Ekkor, a reformkorban és a kiegyezés előtti években kapott kiemelt szerepet mint a nemzeti önállóságára való törekvés külső jelképe. Nem véletlen, hogy a Ferenc József és Sisi 1867-es koronázási ünnepségén nagy számban megjelent magyar arisztokrácia tagjai is mind díszmagyarokban vonultak fel; az egyes darabokat a családok évszázadokon át őrizték, és a ceremónián résztvevők adottságaira, méreteire alakíttatták, illetve gondosan pótolták a tönkrement vagy elveszett részeket. Ezután viszont jó ideig megint a szekrények mélyére kerültek.

Miért?

Mert az ország és benne hangsúlyosan Budapest mindenben, így természetesen a divatban is a Nyugathoz akart felzárkózni. Véletlen egybeesés, de Párizsban éppen 1868-ban alakult meg az a szakmai kamara, amelyhez olyan újító szellemiségű divatszalonok csatlakoztak, amelyek elkezdtek szezononként divatbemutatókat tartani az újabb és újabb kollekcióik bemutatására. Ezekre a világ minden tájáról, természetesen Magyarországról is érkeztek a szabók, és a mintadarabokat nekik ugyanúgy, mit más külföldiek számára is forgalmazták.

Vagyis a kiegyezés után villámgyorsan a párizsi és rajta keresztül a nemzetközi európai divat vonulatai váltak a meghatározóvá nálunk is.

A díszmagyarok, valamint az egyéb, a magyar történelem egyes szakaszait megidéző viseletek csak a millennium környékén kerülnek ismét tömegesen elő, az utolsó nagy felvonulásuk pedig IV. Károly 1916-os koronázásakor következett be – e két alkalomra is átalakították a régi darabokat, és újak is készültek. Később lett még egy szomorú apropója a díszmagyar viselet újabb reneszánszának. Ahogy az elvesztett szabadságharc után, az 1850-es években sokan fekete színben, gyászruhaként hordták – ez volt a „magyar gyász” – vagy azért, mert valóban elvesztettek valakit a háborúban, vagy szimbolikusan, az ország halála miatt, ugyanez kisebb léptékben ugyan, de megismétlődött Trianont követően. A tárlaton bemutatunk egy 1920 környékén hordott nagyon szép fekete mentét és dolmányt erre való utalás gyanánt, és mert mégiscsak a Székelyföldön vagyunk.