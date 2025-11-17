Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter

„Ennyire képes a nagy kihívó?” – Nagy Attila Tibor földbe döngölte Magyar Pétert a jelöltállítási blama után

2025. november 17. 22:51

Nem kímélte az ellenzéki párt vezetőjét az elemző.

2025. november 17. 22:51
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző a közösségi oldalán bírálta a Tisza Párt jelöltbejelentési folyamatát. Mint írta, már maga a bejelentés is csúszott, majd az azt követő több mint két óra alatt mindössze 15 nevet sikerült feltölteni a 106 egyéni választókerületből. 

„Köhög a Tisza motorja. Megáll az ész és ácsorog. Már maga a bejelentés is csúszott, azóta bő két óra eltelt és a 106 jelöltből eddig csak 15 nevet sikerült feltölteni. Ennyire képes a nagy kihívó? Jaj, de kínos!” – írta Nagy Attila Tibor. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép/atv.hu

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fzx
2025. november 17. 23:55
Biztos megint a fidesz! Vagy a Putyin! Vagy Trump!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 17. 23:54
Most képzeljük el ezeket kormányon. Horrort csak filmen, kedves magyar választók.
Válasz erre
1
0
Takagi
2025. november 17. 23:43
Hű, ez égő. Nincs semmi meglepi. Tudtuk, hogy ez lesz. A múmia visszatér sokadik része, komcsi verzió. Szánalom a köbön.
Válasz erre
0
0
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 23:28
Jézusom! Gyanítom, hogy a mandinerszart olvasó PedoFideszes társaság sem annyira hülye, hogy elhitte, benyelte az ex-Fideszes idegbeteg dumáját, hogy a kamuTisza párt majd kiállít 100+ jelölted. Szerintem ezt a leghülyébb PedoFidesz szavazó is tudta, hogy nem fog menni. Nincs itt semmi látni való, viszont a tegnapi meccs után elgondolkohat a cukorbeteg Orbán és a szektája, mert a Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Tapsoljatok ti balfaszok...hOw DaRe YoU 😅
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!