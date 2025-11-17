„Ennyire képes a nagy kihívó?” – Nagy Attila Tibor földbe döngölte Magyar Pétert a jelöltállítási blama után

Nagy Attila Tibor politikai elemző a közösségi oldalán bírálta a Tisza Párt jelöltbejelentési folyamatát. Mint írta, már maga a bejelentés is csúszott, majd az azt követő több mint két óra alatt mindössze 15 nevet sikerült feltölteni a 106 egyéni választókerületből.

„Köhög a Tisza motorja. Megáll az ész és ácsorog. Már maga a bejelentés is csúszott, azóta bő két óra eltelt és a 106 jelöltből eddig csak 15 nevet sikerült feltölteni. Ennyire képes a nagy kihívó? Jaj, de kínos!” – írta Nagy Attila Tibor.