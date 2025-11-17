Ft
Németország világbajnokság Hollandia Julian Nagelsmann világbajnoki selejtező

Erre csettinthetnek Németországban – újabb két európai válogatott jutott ki a vb-re

2025. november 17. 23:03

Újabb két európai válogatott tette biztossá a helyét a világbajnoki mezőnyben. Németország a szlovákok, míg Hollandia a litvánok legyőzésével szerezte meg a vb-kvótát.

2025. november 17. 23:03
null

Hétfőn újabb két európai válogatott tette biztossá a helyét a jövő évi világbajnokság 48 csapatos mezőnyében. A selejtezők A-csoportjában Németország abban a tudatban várhatta a Szlovákia elleni lipcsei mérkőzését, hogy egy döntetlen már elegendő számára a kijutáshoz, mert ha azonos pontszámmal végzett volna a két együttes, akkor a jobb gólkülönbség Julian Nagelsmann együttesének kedvez.

Nos, messze voltunk a döntetlentől, a németek a 2023 szeptembere óta tartó Nagelsmann-éra egyik – ha nem a – legjobb produkcióját nyújtva már a szünetben 4–0-ra vezettek (Leroy Sané mindkét gólját a liverpooli Florian Wirtz átadásából lőtte), s végül hatgólos győzelmet arattak vendégük felett.

A szlovákoknál az utolsó percekre beállt a Hertha legendája, a 39 éves Peter Pekarík, akinek ez volt a 136. válogatott fellépése, így már csak két meccsre van attól, hogy beállítsa Marek Hamsík nemzeti rekordját (138).

A németek tehát egyenes ágon kijutottak a vb-re, míg a szlovákok a pótselejtezőben folytathatják.

-
Julian Nagelsmann a szlovákok elleni teljesítményre büszke lehet (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)

A G jelű ötösben Hollandia elsősége gyakorlatilag már az előző fordulóban eldőlt, hétfőn pedig matematikailag is biztossá vált, miután otthon 4–0-ra kiütötte a Málta mögött csoportutolsóként záró Litvániát, ezzel megőrizte hárompontos előnyét Lengyelországhoz képest (amelynél egyébként is sokkal jobb volt a gólkülönbsége). A hollandoknál négy Premier League-játékos is betalált

  • Tijjani Reijnders (Manchester City), 
  • Cody Gakpo (Liverpool), 
  • Xavi Simons (Tottenham Hotspur)
  • és Donyell Malen (Aston Villa)

révén, ilyen korábban sosem fordult elő az ország válogatottjának történetében.

 

Ezen a játéknapon még az L-csoportban játszottak mérkőzéseket, amelyben a kijutását már a múlt héten bebiztosító Horvátország a montenegróiak elleni idegenbeli győzelemmel (3–2) fejezte be a selejtezősorozatot.

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG BIZTOS RÉSZTVEVŐI
Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál
Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
Európa (16+0): Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia
Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)
Óceánia (1+1): Új-Zéland

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

 

