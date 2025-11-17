Erre csettinthetnek Németországban – újabb két európai válogatott jutott ki a vb-re

Hétfőn újabb két európai válogatott tette biztossá a helyét a jövő évi világbajnokság 48 csapatos mezőnyében. A selejtezők A-csoportjában Németország abban a tudatban várhatta a Szlovákia elleni lipcsei mérkőzését, hogy egy döntetlen már elegendő számára a kijutáshoz, mert ha azonos pontszámmal végzett volna a két együttes, akkor a jobb gólkülönbség Julian Nagelsmann együttesének kedvez.

Nos, messze voltunk a döntetlentől, a németek a 2023 szeptembere óta tartó Nagelsmann-éra egyik – ha nem a – legjobb produkcióját nyújtva már a szünetben 4–0-ra vezettek (Leroy Sané mindkét gólját a liverpooli Florian Wirtz átadásából lőtte), s végül hatgólos győzelmet arattak vendégük felett.

A szlovákoknál az utolsó percekre beállt a Hertha legendája, a 39 éves Peter Pekarík, akinek ez volt a 136. válogatott fellépése, így már csak két meccsre van attól, hogy beállítsa Marek Hamsík nemzeti rekordját (138).

A németek tehát egyenes ágon kijutottak a vb-re, míg a szlovákok a pótselejtezőben folytathatják.