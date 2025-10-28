Magyarnak született, csehszlovákként harcolt a nácik ellen, mégis franciaként emlékeznek rá – a komáromi festőzseni, akit majdnem elfeledett a világ

Egy rejtélyes magyar festő Párizsban – e címmel nyílt meg a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban a százhúsz éve született Szóbel Géza életművét fókuszba helyező kiállítás, az intézmény és a Kálmán Makláry Fine Arts együttműködésében. A tárlatra Makláry Kálmán 19 festményt kölcsönzött a magángyűjteményéből, azzal a közös céllal, hogy a komáromi gyökerű, ám a XX. század kataklizmái közepette Franciaországban új otthonra talált festőzseni neve az eddigieknél nagyobb hangsúllyal jelenjen meg az itthoni köztudatban. Nem csupán azért, mert ahogyan egy 1932-es francia szakíró megjegyezte,

„képei Picassónál kapták bölcsőjüket”.

Hanem mert Szóbel Géza sorsa egyben tükre is sok más magyar művészének, akik a hazájukat örökre hátrahagyni kényszerültek, ám a rengeteg nehézség ellenére is képesek voltak kvalitásos életművet létrehozni – nemzetközi térben.

Kártyázók, 1950, olaj, fatábla, 78×98 cm, Kálmán Makláry Fine Arts Galéria jóvoltából

„Szóbel Géza zsidó családban jött világra az akkor még az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Komáromban, ám amikor a várost Trianon után feldarabolták, egyik napról a másikra csehszlovák állampolgár lett. A tanulmányai során mégis eljutott előbb Budapestre, majd többek között Bécsbe, Berlinbe és Prágába. Az 1920-as évek végén már Párizsban dolgozott, ahol 1934-ben telepedett le. A háború kitöréséig szinte töretlenül ívelt felfelé a pályája, a legfontosabb francia művészekkel tartotta a kapcsolatot, rengeteg egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek a munkái. Erősen hatott rá a szürrealizmus és a főként emigráns művészekből álló laza csoportosulás, az École de Paris alkotói közössége. Közben kialakította saját, egyedi lazúrtechnikáját, amely az olajfestészet egy megújított formája: a felületre nagyon vékony rétegekben egymásra hordta az olajfestéket, belső tűzzel telítve meg az absztraktan geometrizáló formavilágában modern, a több évszázados hagyomány újraértelmezése révén viszont a múlt örökségét is szintetizáló festményeit” – vázolja fel Szóbel Géza pályájának első nagy szakaszát a szentendrei kiállítás kurátora, Szabó Noémi művészettörténész.