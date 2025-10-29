Döntött az MLSZ a „betelefonálós” kiállítás ügyében – Tóth Balázst tiltották el

Meghozta fegyelmi ítéletét a Magyar Labdarúgó Szövetség az idei bajnoki szezon egyik legbizarrabb ügyében. Mint ismert, a hétvégi Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen a hazaiak már a 6. percben emberhátrányba kerültek Markgráf Ákos azonnali piros lapja miatt, ami önmagában sem mindennapi, de a java csak ezután következett. Hornyák Zsolt vezetőedző a meccs utáni feldúlt nyilatkozatában előbb a kiállítás jogosságát vitatta, majd azon dühöngött, hogy a kispadról kellett felhívniuk az MLSZ-t, mivel a lezavart Markgráfra a magyar- és a fiatalszabály egyaránt vonatkozik, ők pedig nem tudták, ez esetben be kell-e cserélniük valakit ugyanezen kritériumok mentén.

Hornyák Zsolt hiába törte a fejét, végül az MLSZ-től kellett válaszokat kérnie – kapott is (Fotó: MTI/Purger Tamás)