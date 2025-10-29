Döntött az MLSZ a „betelefonálós” kiállítás ügyében – Tóth Balázst tiltották el

Ilyen nincs! A felcsúti kispad meccs közben hívta az MLSZ-t telefonos segítségért!
Pedig Mandineren is megtalálhatták volna a megoldást…
Megszületett az ítélet a szezon egyik legabszurdabb ügyében. Az MLSZ a szabályt nem ismerő Hornyák Zsoltot nem szankcionálta külön, az öltözőfolyosón balhézó sportigazgató viszont többmeccses eltiltással bűnhődik.
Meghozta fegyelmi ítéletét a Magyar Labdarúgó Szövetség az idei bajnoki szezon egyik legbizarrabb ügyében. Mint ismert, a hétvégi Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen a hazaiak már a 6. percben emberhátrányba kerültek Markgráf Ákos azonnali piros lapja miatt, ami önmagában sem mindennapi, de a java csak ezután következett. Hornyák Zsolt vezetőedző a meccs utáni feldúlt nyilatkozatában előbb a kiállítás jogosságát vitatta, majd azon dühöngött, hogy a kispadról kellett felhívniuk az MLSZ-t, mivel a lezavart Markgráfra a magyar- és a fiatalszabály egyaránt vonatkozik, ők pedig nem tudták, ez esetben be kell-e cserélniük valakit ugyanezen kritériumok mentén.
Sokáig az MLSZ sem maradt adós a válasszal, a szövetség másnapi csípős feleletében gyakorlatilag közölte, hogy a szabály feketén-fehéren le van írva, annak nem ismerete nem az ő saruk. Most pedig a vonatkozó fegyelmi intézkedéseket is meghozták. Hornyákot ugyan nem büntették külön, a jelenleg sportigazgatóként dolgozó Tóth Balázst igen: a klub korábbi játékosának szankciója
3 soron következő férfi felnőtt nagypályás mérkőzésre szóló eltiltás a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől”
– ezt Tóth azért kapta, mert a lefújást követően az öltözőfolyosón pörölt a játékvezetői stábbal.
Reagált a szövetség.