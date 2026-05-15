Donald Trump csapást mérne Európa gyengélkedő autóiparára

Újra itt az évek óta mindenfelé lobogtatott vámháborús fegyver.
Donald Trump üzletemberként már a nyolcvanas-kilencvenes években is rendszeresen szerepelt a médiában: számtalan interjút adott, kisebb és nagyobb műsorokba is meghívták. Az archív felvételeket böngészve meg lehet vizsgálni, hogy milyen kérdések foglalkoztatták harminc-negyven évvel ezelőtt. 1989-ben Diane Sawyernek, az ABC televízió riporterének kijelentette: mélyen hisz a vámokban. Az interjúban bírálta Japánt, Nyugat- Németországot, Szaúd-Arábiát és Dél-Koreát a kereskedelmi gyakorlatai miatt, és hangoztatta, hogy 15-20 százalékos vámot kellene kivetni minden termékükre, amit az Egyesült Államokban adnak el. „Amerikát kirabolják! Adósságban élő nemzet vagyunk, és adóztatnunk kell, vámokat kell kivetnünk, meg kell védenünk ezt az országot” – jelentette ki.
Az eltelt négy évtizedben számtalan alkalommal érvelt a vámok mellett, és első elnöki ciklusában jelentős terheket vetett ki Kínára. Ennek ellenére Európát meglepetésként érte, amikor a második ciklusára visszatérő Trump 2025 tavaszán bejelentette, hogy vámokkal sújtja a szövetséges országokat is, ahhoz mérten, hogy mekkora adókkal terhelik az amerikai termékeket. Az európai vezetők egy része kemény válaszlépéseket szorgalmazott, de végül az Európai Bizottság a tárgyalás útját választotta, aminek eredményeképpen 2025 júliusában megegyezés született Donald Trump és Ursula von der Leyen bizottsági elnök között.
A turnberryi megállapodás néven is emlegetett dokumentumot vegyesen fogadták az unióban, az volt az általános hozzáállás, hogy a minimumot sikerült elérni. Sok gazdasági és politikai elemző azonban azzal érvelt, hogy az európaiaknak nem igazán volt választásuk, mert egy USA-val vívott vámháborúból csakis vesztesen jöhetnének ki. Az egyezség fontosabb pontjai közé tartozott, hogy az EU elfogadta: eltörli az összes amerikai ipari termékre kivetett vámot, és preferenciális hozzáférést nyújt számos amerikai tengeri és mezőgazdasági termékhez. A másik oldalról az Egyesült Államok 15 százalékos átfogó vámot alkalmaz az EU-ból érkező legtöbb árura. Az Európai Unió ezen túlmenően számtalan beruházásra tett ígéretet.