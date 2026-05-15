európai unió németország egyesült államok donald trump vám

Donald Trump csapást mérne Európa gyengélkedő autóiparára

2026. május 15. 14:17

Újra itt az évek óta mindenfelé lobogtatott vámháborús fegyver.

Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Donald Trump üzletemberként már a nyolcvanas-kilencvenes években is rendszeresen szerepelt a médiában: számtalan interjút adott, kisebb és nagyobb műsorokba is meghívták. Az archív felvételeket böngészve meg lehet vizsgálni, hogy milyen kérdések foglalkoztatták harminc-negyven évvel ezelőtt. 1989-ben Diane Sawyernek, az ABC televízió riporterének kijelentette: mélyen hisz a vámokban. Az interjúban bírálta Japánt, Nyugat- Németországot, Szaúd-Arábiát és Dél-Koreát a kereskedelmi gyakorlatai miatt, és hangoztatta, hogy 15-20 százalékos vámot kellene kivetni minden termékükre, amit az Egyesült Államokban adnak el. „Amerikát kirabolják! Adósságban élő nemzet vagyunk, és adóztatnunk kell, vámokat kell kivetnünk, meg kell védenünk ezt az országot” – jelentette ki. 

Az eltelt négy évtizedben számtalan alkalommal érvelt a vámok mellett, és első elnöki ciklusában jelentős terheket vetett ki Kínára. Ennek ellenére Európát meglepetésként érte, amikor a második ciklusára visszatérő Trump 2025 tavaszán bejelentette, hogy vámokkal sújtja a szövetséges országokat is, ahhoz mérten, hogy mekkora adókkal terhelik az amerikai termékeket. Az európai vezetők egy része kemény válaszlépéseket szorgalmazott, de végül az Európai Bizottság a tárgyalás útját választotta, aminek eredményeképpen 2025 júliusában megegyezés született Donald Trump és Ursula von der Leyen bizottsági elnök között. 

German Chancellor Merz visits
Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Jöhet a büntetővám?
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

A turnberryi megállapodás néven is emlegetett dokumentumot vegyesen fogadták az unióban, az volt az általános hozzáállás, hogy a minimumot sikerült elérni. Sok gazdasági és politikai elemző azonban azzal érvelt, hogy az európaiaknak nem igazán volt választásuk, mert egy USA-val vívott vámháborúból csakis vesztesen jöhetnének ki. Az egyezség fontosabb pontjai közé tartozott, hogy az EU elfogadta: eltörli az összes amerikai ipari termékre kivetett vámot, és preferenciális hozzáférést nyújt számos amerikai tengeri és mezőgazdasági termékhez. A másik oldalról az Egyesült Államok 15 százalékos átfogó vámot alkalmaz az EU-ból érkező legtöbb árura. Az Európai Unió ezen túlmenően számtalan beruházásra tett ígéretet. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sárkányasszony
2026. május 15. 14:42
ez igen érzékenyen érint majd minket is, a CSER alias Família kft nem biztos, hogy kezelni tudja majd a válság helyzetet
kovijozsi
2026. május 15. 14:22
Nem az EU ígért, hanem a Ursula.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!