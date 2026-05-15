Donald Trump csapást mérne Európa gyengélkedő autóiparára

Donald Trump üzletemberként már a nyolcvanas-kilencvenes években is rendszeresen szerepelt a médiában: számtalan interjút adott, kisebb és nagyobb műsorokba is meghívták. Az archív felvételeket böngészve meg lehet vizsgálni, hogy milyen kérdések foglalkoztatták harminc-negyven évvel ezelőtt. 1989-ben Diane Sawyernek, az ABC televízió riporterének kijelentette: mélyen hisz a vámokban. Az interjúban bírálta Japánt, Nyugat- Németországot, Szaúd-Arábiát és Dél-Koreát a kereskedelmi gyakorlatai miatt, és hangoztatta, hogy 15-20 százalékos vámot kellene kivetni minden termékükre, amit az Egyesült Államokban adnak el. „Amerikát kirabolják! Adósságban élő nemzet vagyunk, és adóztatnunk kell, vámokat kell kivetnünk, meg kell védenünk ezt az országot” – jelentette ki.

Az eltelt négy évtizedben számtalan alkalommal érvelt a vámok mellett, és első elnöki ciklusában jelentős terheket vetett ki Kínára. Ennek ellenére Európát meglepetésként érte, amikor a második ciklusára visszatérő Trump 2025 tavaszán bejelentette, hogy vámokkal sújtja a szövetséges országokat is, ahhoz mérten, hogy mekkora adókkal terhelik az amerikai termékeket. Az európai vezetők egy része kemény válaszlépéseket szorgalmazott, de végül az Európai Bizottság a tárgyalás útját választotta, aminek eredményeképpen 2025 júliusában megegyezés született Donald Trump és Ursula von der Leyen bizottsági elnök között.