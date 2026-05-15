Drasztikusan visszaesett az illegális migráció Donald Trump elnöksége alatt

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint Donald Trump elnöksége alatt gyökeres fordulat történt az Egyesült Államok déli határán. Az illegális migráció 94 százalékkal visszaesett a Biden-kormány időszakához képest, miközben tizenkét egymást követő hónapban egyetlen illegális bevándorlót sem engedtek szabadon az ország területére.
A Breitbart beszámolója szerint az amerikai belbiztonsági minisztérium történelmi jelentőségű eredményként értékelte az elmúlt egy év határvédelmi intézkedéseit. A tárca adatai alapján Donald Trump elnöksége alatt az illegális migráció drasztikusan visszaszorult, az Egyesült Államok déli határa pedig olyan szintű ellenőrzés alá került, amelyet a hivatal szerint korábban még nem sikerült elérni.
Donald Trump elnök vezetése alatt az amerikai történelem legbiztonságosabb határát hozzuk létre
– fogalmazott Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter. Hozzátette:
Az elfogás és elengedés időszaka véget ért. Érvényt szerzünk az ország törvényeinek, és visszaküldjük az illegális bevándorlókat a hazájukba.
A minisztérium statisztikái szerint a délnyugati határszakaszon áprilisban 8943 illegális határátlépőt fogtak el az amerikai hatóságok. Ez 94 százalékos visszaesést jelent a Biden-adminisztráció havi átlagához képest, de még látványosabb az összevetés a 2023 decemberi csúcshoz viszonyítva, amikor a mostani számokhoz képest 96 százalékkal több elfogás történt.
A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi napi átlagos elfogási számok már alacsonyabbak annál, mint amennyit a Biden-kormány idején egyetlen óra alatt regisztráltak a legsúlyosabb migrációs válság idején.
Áprilisban naponta átlagosan 298 embert fogtak el, miközben 2023 decemberében óránként átlagosan 336 illegális bevándorlót regisztráltak.
A Belbiztonsági Minisztérium szerint a jelenlegi pénzügyi év határadatai az elmúlt harminc év legalacsonyabb számai közé tartoznak. A minisztérium közlése alapján a teljes pénzügyi év eddigi időszakában kevesebb illegális bevándorlót fogtak el, mint amennyi korábban egyetlen hónap átlagát jelentette.
A Breitbart által megszerzett vám- és határvédelmi adatok szerint a 2026-os pénzügyi év kezdete óta összesen 54 789 illegális bevándorlót tartóztattak fel a déli határon. Ez 95 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Összehasonlításképpen a portál emlékeztetett arra, hogy 2024 májusában még arról számoltak be: az előző hónapban 129 ezer migránst fogtak el a mexikói határ mentén, míg a 2024-es pénzügyi év addigi részében összesen 1,2 millió illegális bevándorlót regisztráltak. Rodney Scott, az amerikai vám- és határvédelem biztosa szerint élesen látszik a különbség a két adminisztráció határpolitikája között.
Micsoda különbség, Amerika!
– írta pénteki nyilatkozatában. Scott arra is emlékeztetett, hogy két évvel korábban Joe Biden és Alejandro Mayorkas irányítása alatt több mint 68 ezer illegális bevándorlót engedtek be az Egyesült Államok belső területeire egyetlen hónap alatt.
A minisztérium szerint a jelenlegi intézkedések nemcsak a migrációs nyomást csökkentették, hanem a határőrizeti szervek működését is jelentősen átalakították. A tárca állítása szerint korábban az ügynökök jelentős részét lekötötte az elfogott migránsok ellátása és felügyelete, most azonban ismét a tényleges határvédelemre összpontosíthatnak.
A minisztérium adatai alapján a határvédelem megerősítése a kábítószer-ellenes fellépésben is érezhető eredményeket hozott. A DHS szerint az idei pénzügyi év áprilisáig 61 százalékkal több drogot foglaltak le, mint a tavalyi év azonos időszakában.
A jelentés szerint a lefoglalt szerek között kokain, metamfetamin, heroin, fentanil és marihuána is szerepel.
A tárca azt állítja, hogy a vám- és határvédelmi ügynökök most már nem a túlzsúfolt befogadóközpontok kezelésével foglalkoznak, hanem ismét a csempészútvonalak felszámolására és az illegális határátlépések megakadályozására tudnak koncentrálni. A minisztérium úgy véli, az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy Donald Trump határbiztonsági politikája jelentős fordulatot hozott az Egyesült Államok déli határán. Rodney Scott szerint a jelenlegi eredmények közvetlenül hozzájárulnak az amerikaiak biztonságához.
Donald Trump elnök határbiztonsági politikája a nap minden percében biztonságosabbá teszi Amerikát
– jelentette ki a biztos.
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP