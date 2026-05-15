miniszterelnöki kabinetiroda rogán antal épület fidesz átvétel

„Minden törvényesen történt” – Rogán Antal is megszólalt az átadás-átvételről (VIDEÓ)

2026. május 15. 13:10

A leköszönő miniszter azt is elárulta, hogy szerinte miért veszítette el a Fidesz a választást.

Rogán Antal nemrég leköszönt tárcavezető kijelentette:

 nem tart attól, hogy a minisztériumi átadás-átvétel után rá nézve terhelő adatok kerülnének elő.

 A korábbi miniszter a Telexnek és a 444-nek azt mondta: minden szerződést törvényesen, közbeszerzés keretében kötöttek meg – idézte a Magyar Nemzet.

Arra a kérdésre, hogy lehetnek-e terhelő adatok rá nézve a Lounge-ból átadott iratokban kijelentette, 

minden szerződést törvényesen, közbeszerzés keretén belül kötöttek meg.

Azt is hozzátette, hogy nincs vagyona külföldön, nem tervezi elhagyni az országot, és nem tart a vagyonosodási vizsgálattól sem.

Rogán arra is reagált, hogy Balásy Gyula még május elején sírva adta át a cégeit az államnak, a volt tárcavezető úgy fogalmazott: mindenki maga dönti el, hogy mit csinál a saját magánvagyonával. 

A politikus ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében szó sem lehetett szivarszobáról, hiszen az eredetileg a Külügyminisztériumnak készült épületben tilos a dohányzás, akárcsak a többi kormányzati épületben. Rogán Antal azt is hozzáfűzte: az ő irodája nem a várbeli ingatlanban volt, ezeket a helyiségeket soha nem használták.

Azt gondolom, hogy ez egy nívós felújítás volt, egy szép irodaház, és a következő 15-20-30 évben is egyébként a következő kormányok céljait fogja szolgálni” 

– jelentette ki arra a felvetésre, hogy az épület, – melyet nemrég Magyar Péter is bejárt stábjával – túlságosan fényűző.

Ezért veszthetett a Fidesz

Végül a leköszönt tárcavezető azt is leszögezte, hogy utólag már sok dolgot másként csinálna, és „talán jó lett volna” 12 év után, 2022-ben kiszállnia.

Rogán Antal az interjúban beszélt még arról is, hogy véleménye szerint most azért vesztettek, mert 16 év egy nagyon hosszú idő, és az emberek azt gondolták, hogy a mostani kormánytól valami jobbra és többre számíthatnak.

A vonatkozó videós összeállítást alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
oberennsinnen49
•••
2026. május 15. 14:45 Szerkesztve
A nemzeti oldal, ha okos, jó gazda módra, arrogancia nélkül, őszinte magyar közösségvállalással újra kormányzásba jut, akkor a mai bukásból rengeteget meríthet. És ez hozhatja el a valódi Magyarországot. Hosszú, nehéz folyamat, de a történelemben - és másutt is - semmit sincs ingyen. Aki megdolgozik érte, az megkapja, mert kiérdemli. Aki nem, az marad gyűlölőnek. Semmi más nem kell hozzá, mint amit még ama elátkozott szoci rendszerben is, a becsületes vezetőktől, a nép-nemzetiektől láttunk: szerényen a közösséget szolgálni, lehetőség szerint a legtisztességesebben, őszintén. A nagy baj, tragédia az lett volna, ha a Magyar Péter által idiotizált söpredék lázadással zavarja el Orbán Viktort a karmelitából, az tragédia lett volna a magyar jövőre nézve. Ez elmaradt, szerencsére. Rogánnak minden jót, de elmondhatná, miért akart 2022-ben kiszállni. A tanulság miatt.
oberennsinnen49
•••
2026. május 15. 14:45 Szerkesztve
Rogánnál természetesen találhatnak indokot a meghurcolására, amennyit csak akarnak. Mindez nem változtat azon: nem állt érdekében BÁRMILYEN TÖRVÉNYSZEGÉS, mert nem volt rákényszerítve, ez ennyire egyszerű..., de Átgondolva a dolgokat: talán ez a legjobb kifejlet az Orbán-kormányzásból. Hogy vége lett. Mert az - kétségkívül életmentő, korszakos intézkedései mellett - hosszú távon tönkretetett volna bennünket. Humánpolitikája ugyanis nem volt, a közösségi szolidaritás, magyar a magyarral, a morál, a társadalmi közérzet mérhetetlenül alacsony szintre süllyedt, egyvalamiben voltunk-vagyunk topon: a gyűlöletben. Emellett a természeti értékekkel való visszaélés, tarvágások az erdőkben, a vadászati törvény el.úrása, a víztározók elsummantása stb. ezek mint a jövőt tönkretevő folyamatokként romboltak. Azonban az is biztos: Magyar Péterék sem lesznek örökké hatalmon.
Türelem
2026. május 15. 14:37
Rogán is ráégett a Fideszre...mint sokan mások, amint erről Schiffer is írt tárgyilagosan......sokan, és sok minden....s a nép nyakába hozták az idegen ügynököket......
balatontihany-25
2026. május 15. 14:36
"A leköszönő miniszter azt is elárulta, hogy szerinte miért veszítette el a Fidesz a választást." Többek közt például miatta...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!