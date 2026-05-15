„Minden törvényesen történt” – Rogán Antal is megszólalt az átadás-átvételről (VIDEÓ)

Fontos döntést hozott Balásy Gyula: átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét (VIDEÓ)
A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
A leköszönő miniszter azt is elárulta, hogy szerinte miért veszítette el a Fidesz a választást.
Rogán Antal nemrég leköszönt tárcavezető kijelentette:
nem tart attól, hogy a minisztériumi átadás-átvétel után rá nézve terhelő adatok kerülnének elő.
A korábbi miniszter a Telexnek és a 444-nek azt mondta: minden szerződést törvényesen, közbeszerzés keretében kötöttek meg – idézte a Magyar Nemzet.
Arra a kérdésre, hogy lehetnek-e terhelő adatok rá nézve a Lounge-ból átadott iratokban kijelentette,
minden szerződést törvényesen, közbeszerzés keretén belül kötöttek meg.
Azt is hozzátette, hogy nincs vagyona külföldön, nem tervezi elhagyni az országot, és nem tart a vagyonosodási vizsgálattól sem.
Rogán arra is reagált, hogy Balásy Gyula még május elején sírva adta át a cégeit az államnak, a volt tárcavezető úgy fogalmazott: mindenki maga dönti el, hogy mit csinál a saját magánvagyonával.
A politikus ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében szó sem lehetett szivarszobáról, hiszen az eredetileg a Külügyminisztériumnak készült épületben tilos a dohányzás, akárcsak a többi kormányzati épületben. Rogán Antal azt is hozzáfűzte: az ő irodája nem a várbeli ingatlanban volt, ezeket a helyiségeket soha nem használták.
Azt gondolom, hogy ez egy nívós felújítás volt, egy szép irodaház, és a következő 15-20-30 évben is egyébként a következő kormányok céljait fogja szolgálni”
– jelentette ki arra a felvetésre, hogy az épület, – melyet nemrég Magyar Péter is bejárt stábjával – túlságosan fényűző.
Végül a leköszönt tárcavezető azt is leszögezte, hogy utólag már sok dolgot másként csinálna, és „talán jó lett volna” 12 év után, 2022-ben kiszállnia.
Rogán Antal az interjúban beszélt még arról is, hogy véleménye szerint most azért vesztettek, mert 16 év egy nagyon hosszú idő, és az emberek azt gondolták, hogy a mostani kormánytól valami jobbra és többre számíthatnak.
