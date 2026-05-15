turista zadar zágráb split vásárlás önkormányzat horvátország alkohol

Magyar turistákat is érintő változások jönnek Horvátországban: sokkal nehezebb lesz majd alkoholt vásárolni

2026. május 15. 09:39

Az éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátország korlátozza az alkoholos italok árusítását.

A turistákhoz köthető éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátország önkormányzatai lehetőséget kaptak arra, hogy korlátozzák az alkoholos italok éjszakai árusítását – írja a Világgazdaság.

A horvát parlament oly módon módosította a kereskedelmi törvényt, amely felhatalmazza a városokat és községeket arra, hogy meghatározott időszakokban vagy napszakokban korlátozzák az alkohol értékesítését az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A szabályozás ugyanakkor nem érinti a vendéglátóhelyeket.

A kormány a módosítást a közegészség, a közrend és a lakosság nyugalmának védelmével, valamint a kulturális örökség és a környezet megóvásával indokolta. Emellett szigorodnak a kiskorúak alkohollal és energiaitalokkal történő kiszolgálására vonatkozó szabályok is: a kereskedők megtagadhatják az értékesítést, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló fiatalkorú.

Több település – köztük Split, Zadar és Makarska – már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel.

Splitben például azt tervezik, hogy bizonyos városrészekben este 20 óra és reggel 6 óra között megtiltják az alkohol árusítását az fentebb említett üzletekben.

A korlátozott városrészek kijelölésén a települések szakmai szervezetei a rendőrséggel közösen dolgoznak. A spliti önkormányzat szerint az intézkedés célja a közrend fenntartása, a helyiek életminőségének védelme és a fenntartható turizmus elősegítése. A városban az elmúlt években egyre több problémát okoztak az éjszakai órákban ittas és rendbontó turisták.

Más horvát városok, például Zágráb, egyelőre kivárnak, és csak a törvény hatálybalépése után döntenek arról, hogy bevezetik-e a korlátozásokat.

Hasonló intézkedéseket korábban Spanyolország több, túlturizmus által érintett régiójában, illetve a portugáliai Portóban is bevezettek.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2026. május 15. 11:50 Szerkesztve
Még 2008 - ban voltam ott nyaralni. Az út szélén árus, olyan kis üvegcsék, emlék, ami a polcra való dísz, színes löttyök, benne egy szál rozmaring stb, különféle alakú palackok. Odamentünk, a busafejű derék horvát, úgy nézett ki, mint egy jugoszláv partizán, kínálgatott minket, melyiket vegyük? Mondom neki, rakija ima? Mutatja a kis szemcseppeket, fiolákat. Nem, nem ezek. Igazi! Domacsna rakija! Amit te, doma, te otthon iszol! Olyat adj! Ó, hát azt tilos! Csak ezek vannak! Aztán körülnézett, benyúlt a pult alá, és mindjárt előkerült az, amit kerestünk, 1 liter házi szlivovica. Csak volt neki egyéb is! Aznap este haverral be is vágtuk, másnap mentünk megint az emberhez pálinkáért.
csulak
2026. május 15. 11:27
magyar ember NE menjen horvatorszagba nyaralni !
Obsitos Technikus
2026. május 15. 10:49
Semmiben nem érint...
gullwing
2026. május 15. 10:04
Nem megyünk horváthba.. A tiszaszarok meg úgy is részegen indulnak neki egy ilyen útnak...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!