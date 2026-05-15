Magyar turistákat is érintő változások jönnek Horvátországban: sokkal nehezebb lesz majd alkoholt vásárolni

Az éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátország korlátozza az alkoholos italok árusítását.
A turistákhoz köthető éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátország önkormányzatai lehetőséget kaptak arra, hogy korlátozzák az alkoholos italok éjszakai árusítását – írja a Világgazdaság.
A horvát parlament oly módon módosította a kereskedelmi törvényt, amely felhatalmazza a városokat és községeket arra, hogy meghatározott időszakokban vagy napszakokban korlátozzák az alkohol értékesítését az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A szabályozás ugyanakkor nem érinti a vendéglátóhelyeket.
A kormány a módosítást a közegészség, a közrend és a lakosság nyugalmának védelmével, valamint a kulturális örökség és a környezet megóvásával indokolta. Emellett szigorodnak a kiskorúak alkohollal és energiaitalokkal történő kiszolgálására vonatkozó szabályok is: a kereskedők megtagadhatják az értékesítést, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló fiatalkorú.
Több település – köztük Split, Zadar és Makarska – már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel.
Splitben például azt tervezik, hogy bizonyos városrészekben este 20 óra és reggel 6 óra között megtiltják az alkohol árusítását az fentebb említett üzletekben.
A korlátozott városrészek kijelölésén a települések szakmai szervezetei a rendőrséggel közösen dolgoznak. A spliti önkormányzat szerint az intézkedés célja a közrend fenntartása, a helyiek életminőségének védelme és a fenntartható turizmus elősegítése. A városban az elmúlt években egyre több problémát okoztak az éjszakai órákban ittas és rendbontó turisták.
Más horvát városok, például Zágráb, egyelőre kivárnak, és csak a törvény hatálybalépése után döntenek arról, hogy bevezetik-e a korlátozásokat.
Hasonló intézkedéseket korábban Spanyolország több, túlturizmus által érintett régiójában, illetve a portugáliai Portóban is bevezettek.
Nyitókép: ELVIS BARUKCIC / AFP
