Magyar turistákat is érintő változások jönnek Horvátországban: sokkal nehezebb lesz majd alkoholt vásárolni

A turistákhoz köthető éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátország önkormányzatai lehetőséget kaptak arra, hogy korlátozzák az alkoholos italok éjszakai árusítását – írja a Világgazdaság.

A horvát parlament oly módon módosította a kereskedelmi törvényt, amely felhatalmazza a városokat és községeket arra, hogy meghatározott időszakokban vagy napszakokban korlátozzák az alkohol értékesítését az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A szabályozás ugyanakkor nem érinti a vendéglátóhelyeket.