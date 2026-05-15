Magyar Péter a szavazók most zajló félrevezetésének első számú felelőse

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Az államháztartás hiánya minden év elején magas, aztán a bevételek beérkezésével csökken. Az alacsony nyugdíjúak feleannyian sincsenek, mint a miniszterelnök állítja. És így tovább.
A 444 gyalázkodó, félrevezető cikke alapján az embernek Vörösmerty jut eszébe: „Ábrándozás az élet megrontója, / Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.” Mai viszonyainkra alkalmazva a parafrázisát úgy is mondhatnánk,
a gyalázkodás az élet megrontója… Kivéve a baloldali médiát, esetünkben konkrétan a 444-et, mert az ő életüket nem rontja meg, inkább feldobja, ha rosszat, valótlant írhatnak a leköszönt kormányról.
Nevezhetjük ezt gyáva viselkedésnek is, hiszen hatalmát, erejét vesztett embert már könnyű bántani. Bár Orbán Viktor adott egy leltárt, ami pontosan rögzíti, honnan vette át a kormányzást a Magyar-féle, mondjuk úgy: liberális társaság, nem számít, hogy amit csinálnak, annak köze sincs a valósághoz, a sajtó kötelességéhez, ami a hiteles tájékoztatás. Ők még mindig hergelnek.
Mondjuk úgy: edzésben tartják a fiatalokat, szavazókedvüket, akiknek – tisztelet a kivételnek – szükség is van rá, mert egyébként
fogalmuk sincs, milyen jövőképért szavaztak a Tiszára, csak azt akarták, hogy Orbán tűnjön el a horizontról.
Azt mondja a 444, hogy Orbánék búcsúajándékként az államkasszát is gyakorlatilag teljesen kiürítették: az éves hiány 91 százalékát sikerült április végére összehozni. Tény, eredetileg 3 százalék volt a célkitűzés, aztán módosították 5 százalékra. Az eredeti célhoz képest pedig most 91 százalékon állunk.
Azonban ezen időszak az államháztartás szempontjából sem nem szokatlan, sem nem tragédia, mert az idei bevételek most kezdenek érkezni és szépen viszik le az államháztartás hiány mértékét.
Releváns azonban igazmondásban, ami a leköszönt kormány számára fontos zsinórmérték, míg az új kormány számára szinte mellékes körülmény. Ezért nem is hozza a 444, hogy az általa ismertetett számok fluktuálnak: az év elején igen nagyok, aztán megkezdődik az csökkenés. Minden évben így van.
Jobb azt kimondani öles címben, hogy az Orbán-kormány hagyatéka egy eladósodott és szegény ország, mint azt, hogy nagyonis jól tejesítettünk.
Azonban a félrevezetésben nem csak a 444 jár az élen. Szalai Piroska képviselő azt jegyezte meg, hogy 79 perc alatt még annyi tárgyi tévedés nem hangzott el soha, mint szombaton a miniszterelnök első beszédében, ami nem vet jó fényt Magyarországra. S ha ezt a beszédírók előzetes egyeztetés nélkül csinálják, akkor gyanítom, másnap már nem kell beszédet írniuk.
Ha tehát Magyar Péter tudhatott arról, mekkora kamukkal van tele a szöveg, akkor félrevezetés legnagyobb felelőse ő maga.
Beszédében Magyar például azt mondta, hogy 3 millió ember él szegénységben Magyarországon. Szalai Piroska aláhúzta: hogy éppen Gyurcsényék idején, 2010-ben élt hazánkban 3,1 millió honfitársunk szegénységben. Azóta közel 1,3 millióan kitörtek onnan, és átléptek a középosztályba. Az Eurostat hivatalos mérései szerint 2017 óta Magyarország ezen a téren jobban teljesít az uniós átlagnál.
Míg az EU-ban a javulás alig 3,5 százalékos, nálunk a pozitív elmozdulás 12,2 százalékpontos volt, ami a legjobbak egyike.
Magyar Péter azt is állította, hogy 800 ezer nyugdíjas él létminimum alatt. Ezzel szemben a helyzet az, hogy a létminimum számításra nincs egységes, elfogadott eljárása. Ha mondjuk a 180 ezer forint alatti nyugdíjasok számát kereste, akkor a KSH adatai szerint 2026. januárban 725 ezer saját jogú nyugdíjas és nyugdíszerű ellátásban részesülő kap ennél kevesebbet. Köztük 52 ezernek külföldre utalnak résznyugdíjat, s 238 ezren voltak a megváltozott munkaképességűek. Tehát a 2 millió 16 ezer saját jogú öregségi nyugdíjasból közel 435 ezer főnek volt 180 ezer forint alatti a teljes öregségi nyugdíja, s ők is megkapták a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Köztük vannak azok is, akik katások vagy egyéb más különösen kedvezményes adózók voltak a nyugdíj előtt.
A valós létszám tehát feleakkora sincs, mint amit Magyar Péter a beszédében mondott.
Nem sorolom tovább a valótlanságokat, hergeléseket.
Kövér László tegnap Rákosmentén járt, és hatalmas sikerrel végződött, közel négy órás fórumot tartott.
A résztvevők egyszerűen szomjazták a szavát, vágytak rá, hogy muníciójuk legyen a következő időszak politikai harcaihoz.
A közösség talán soha nem volt ilyen egységes, mint most, a vereség után, hogy minél előbb demokratikus revansot vehessenek a vereségért.
