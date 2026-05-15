Magyar Péter a szavazók most zajló félrevezetésének első számú felelőse

A 444 gyalázkodó, félrevezető cikke alapján az embernek Vörösmerty jut eszébe: „Ábrándozás az élet megrontója, / Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.” Mai viszonyainkra alkalmazva a parafrázisát úgy is mondhatnánk,

a gyalázkodás az élet megrontója… Kivéve a baloldali médiát, esetünkben konkrétan a 444-et, mert az ő életüket nem rontja meg, inkább feldobja, ha rosszat, valótlant írhatnak a leköszönt kormányról.

Nevezhetjük ezt gyáva viselkedésnek is, hiszen hatalmát, erejét vesztett embert már könnyű bántani. Bár Orbán Viktor adott egy leltárt, ami pontosan rögzíti, honnan vette át a kormányzást a Magyar-féle, mondjuk úgy: liberális társaság, nem számít, hogy amit csinálnak, annak köze sincs a valósághoz, a sajtó kötelességéhez, ami a hiteles tájékoztatás. Ők még mindig hergelnek.