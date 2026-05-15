Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen DVSC NB I

Debrecenben állítják, itt a vége, már a búcsúzkodáson is túlvannak

2026. május 15. 10:48

Úgy tűnik, eldőlt Navarro sorsa. A Debrecen edzője a hírek szerint már elköszönt a játékosaitól.

2026. május 15. 10:48
null

A Debreceni VSC labdarúgócsapata kapcsán rengeteg pletyka látott napvilágot az elmúlt hetekben. Az egyik ilyen téma Sergio Navarro jövője volt, de úgy tűnik, eldőlt a spanyol vezetőedző sorsa – számolt be a HAON.

A Navarro által irányított Debrecen még odaérhet a dobogóra
A Navarro által irányított Debrecen még odaérhet a dobogóra (Fotó: Vajda János/MTI/MTVA)

„Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk vele, hogy Sergio Navarro valószínűsíthetően távozhat a Debreceni VSC-től. A spanyol vezetőedző helyére több portál is azt írta, Nuno Campos (Zalaegerszeg) lehet a befutó, ám ettől még távol állnak a felek. Mindenekelőtt még egy komoly feladat vár a DVSC szombaton az Újpest elleni bajnokin, de

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

portálunk úgy értesült, ez lesz a hispán tréner utolsó meccse a piros-fehérek kispadján”

– olvasható a haon.hu-n.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk hozzátette:

Információink szerint a csütörtöki edzésen Sergio Navarro és a szakmai stáb elköszönt a DVSC játékosaitól, így az Újpest elleni idényzáró lesz a spanyol tréner utolsó debreceni meccse, amelyet a klub vezetőedzőjeként tölt a kispadon.”

Dobogós lehet a Debrecen

A DVSC az utolsó fordulóban azt az Újpestet fogadja, amely az előző meccsén otthon 5–0-ra kapott ki a Ferencvárostól. A gárda jelenleg ugyanannyi pontot gyűjtve, mint a Paks, a negyedik helyen áll, amely Konferencia-liga-indulást jelent. Mögötte az ötödik helyen álló Zalaegerszegnek két ponttal van kevesebbje, és a Fradit fogadja, így Navarróéknak minden esélyük megvan arra, hogy megtartsák európai kupaindulást érő pozíciójukat, sőt, akár még a dobogón is zárhatnak.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!