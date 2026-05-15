Debrecenben állítják, itt a vége, már a búcsúzkodáson is túlvannak

Néhány napja még a Ferencváros életét keserítette, most meg már országot is válthat
Topligás csapathoz kerülhet.
Úgy tűnik, eldőlt Navarro sorsa. A Debrecen edzője a hírek szerint már elköszönt a játékosaitól.
A Debreceni VSC labdarúgócsapata kapcsán rengeteg pletyka látott napvilágot az elmúlt hetekben. Az egyik ilyen téma Sergio Navarro jövője volt, de úgy tűnik, eldőlt a spanyol vezetőedző sorsa – számolt be a HAON.
„Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk vele, hogy Sergio Navarro valószínűsíthetően távozhat a Debreceni VSC-től. A spanyol vezetőedző helyére több portál is azt írta, Nuno Campos (Zalaegerszeg) lehet a befutó, ám ettől még távol állnak a felek. Mindenekelőtt még egy komoly feladat vár a DVSC szombaton az Újpest elleni bajnokin, de
portálunk úgy értesült, ez lesz a hispán tréner utolsó meccse a piros-fehérek kispadján”
– olvasható a haon.hu-n.
A cikk hozzátette:
Információink szerint a csütörtöki edzésen Sergio Navarro és a szakmai stáb elköszönt a DVSC játékosaitól, így az Újpest elleni idényzáró lesz a spanyol tréner utolsó debreceni meccse, amelyet a klub vezetőedzőjeként tölt a kispadon.”
A DVSC az utolsó fordulóban azt az Újpestet fogadja, amely az előző meccsén otthon 5–0-ra kapott ki a Ferencvárostól. A gárda jelenleg ugyanannyi pontot gyűjtve, mint a Paks, a negyedik helyen áll, amely Konferencia-liga-indulást jelent. Mögötte az ötödik helyen álló Zalaegerszegnek két ponttal van kevesebbje, és a Fradit fogadja, így Navarróéknak minden esélyük megvan arra, hogy megtartsák európai kupaindulást érő pozíciójukat, sőt, akár még a dobogón is zárhatnak.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA