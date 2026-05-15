A NETTÓ HITELFELVÉTELÜNK nem kiugróan nagy még a 2020 utáni években sem. Tavaly a GDP 4,7%-a volt, míg Romániában például 7,9%, Lengyelországban pedig 7,3%. A lengyeleknél a Tusk-kormány hatalomra lépése után ugrott meg a GDP-arányos hitelfelvétel, annak ellenére, hogy ekkor kapták meg a korábban visszatartott uniós pénzeiket. Az ideológiai alapú, hergelő „bosszúkormányzás” azonban nem kedvez a gazdaságnak, így aztán hatalmas költségvetési hiánnyal dolgozik a brüsszelita Tusk-kormány, ami fenntarthatósági gondokat okoz.

Mivel a magyar költségvetésben az év elején jelentkeznek a nagy kiadások – a közszféra béremelése, a lakhatási támogatások kifizetése, a fegyverpénz, a 13. és 14. havi nyugdíj, a fűtési szezonban a rezsicsökkentés támogatása, a 3%-os Otthon Start hitel támogatása stb. –, a bevételek pedig később érkeznek, áprilisra jelentősen túlteljesítettük az időarányos hiánycélt: elértük az egész évre tervezett összeg 70,7%-át az NGM legújabb jelentése szerint. Egyrészt ez nem azt jelenti, hogy ennyi hitelt kell felvenni (a poszt végén indoklom majd), másrészt a GDP 1,7%-os volumennövekedése az első negyedévben becslésem szerint legalább 7,5%-os folyó áras növekedést jelentett. Harmadrészt május és augusztus között több évben is előfordult, hogy a költségvetési bevételek magasabbak voltak, mint a kiadások, tehát az évre összesített hiány a következő hónapokban várhatóan javulni fog.

ÖSSZEGEZVE: