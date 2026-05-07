Magyar Péter súlyos hiányszámot mondott be, erre Brüsszelben is felkapták a fejüket

Ez lehet Magyar Péter célja

Magyar Péter és a Politico elejtett megjegyzései a fentiek tükrében több célt is szolgálhatnak. Elképzelhető, hogy a közel 7 százalékpontos hiány emlegetésével azt szeretné elérni a Tisza-kabinet, hogy Brüsszel zöld utat adjon a bővebb költekezésnek. A brüsszeli nyilatkozatok és szándékok kapcsán elképzelhető, hogy bizonyos szintig engednék az 5 százaléknál nagyobb hiányt, de a 7 százalék körüli érték azért már jelentősen szúrná a szemüket.

Ráadásul nemcsak az uniós bürokratákat, hanem a nemzetközi piacot, a befektetőket és a hitelminősítőket is nagyban zavarná egy közel 7 százalékos hiány.

A brutális hiány emlegetésével egy későbbi megszorításnak is megágyazhat a Magyar Péter. Így könnyen hivatkozhatnak majd arra, hogy a korábbi kormány lépései miatt van szükség a takarékoskodásra. Valamint a választási kampányban elhangzott ígéreteket szintén az előző kabinet által okozott költségvetési elszaladás miatt nem lehet teljesíteni. Így pedig két legyet lehet ütni egy csapásra: hibáztatni lehet az Orbán-kormányt és még a választási ígéreteket sem kell teljesíteni.