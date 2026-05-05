Helyretették Magyar Pétert: valótlanságokkal támadja a leköszönő kormányt

„A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz–KDNP-kormányt. Az állítása nem igaz” – ezt üzente Gulyás Gergely a Facebook-oldalán Magyar Péternek.

A kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását.

Aligha lehet vitás, az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket – a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – az átmenet alatt is biztosítani szükséges. A korrekt átadás-átvétel érdekében arra kérjük az új kormány vezetőjét és tagjait – akiknek kérésük szerint a hivatalban lévő miniszterek minden információt rendelkezésre bocsátottak és bocsátanak –, hogy valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.