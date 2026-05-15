Nagyvárad fekete húsvétja: egy elfeledett ellenforradalom és egy hős rendőrfőkapitány 1919-ből

A nemzeti elkötelezettségű emberek szervezkedéséről Jánossy így írt:

„Embereim megtudták hazaérkezésemet, nagypénteken reggel ismét összegyűltek a rendőrségen, képletes szavaimat megértve fegyverben maradtak, s ez volt Nagyvárad szerencséje, mert az események, a vörös front felbomlása oly gyorsan következett be, hogy azt még csak nem is gondolhattuk, s így készületlenül talált bennünket a nagypénteki este.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 21., Kecskemét, 1. o.)

A Hadügyi Népbiztosság helyi megbízottja, Oroszlán (eredetileg: Lőwy) Pál és köre különféle elrettentő intézkedésekkel igyekezett fenntartani a tanácsrendszer megingott hatalmát, és ha lehet, megfékezni a frontról rendezetlenül visszaözönlő vöröskatonaság fosztogatását, randalírozását:

április 18-án ostromállapotot hirdettek ki Nagyvárad területére;

felállították a rögtönítélő katonai törvényszéket, amely azonnali halálbüntetést szabhatott ki azokra, akiket rendzavarással, bujtogatással vagy fosztogatással vádolt; illetve

elrendelték a kávéházak és éttermek bezárását, és készültségbe helyezték a karhatalmat.

Emellett kilátásba helyezték a megbízhatatlannak, illetve ellenforradalminak ítélt elemek, köztük a magyar arisztokrácia és polgárság, valamint a román nemzetiségi vezetők köréből való túszejtést.

Oroszlánék minden reális esély ellenére a város fegyveres védelmét is erőltették, amelyhez sem kellő katonaság, sem felszerelés nem állt a rendelkezésükre. Ellenben azt kockáztatták, hogy a románok – Zilah korábbi szétbombázásához hasonlóan – Nagyváradot is tüzérséggel fogják részben, vagy egészben a föld színével egyenlővé tenni.

A politikai biztos az összefogdosott túszokból és a város polgárságából szervezett kényszermunkásokat akarta arra kényszeríteni, hogy lövészárkokat és egyéb védműveket eszkábáljanak Fugyivásárhely magasságában. Ez azonban csak újabb pánikot idézett elő a hadi helyzettől egyébként is megrémült lakosok körében. A helyzeten az sem segített, hogy a városban többször is megfordult a Végh Dezső-féle hírhedt terrorkülönítmény, amelynek vörös tengerészei ott sanyargatták a civileket, ahol csak tudták.

Jánossy így idézte fel, hogy milyen fogadtatása volt Oroszlán intézkedéseinek:

„Április 18-án, nagypénteken késő délután már igen feszült volt a helyzet Nagyváradon, akkor kézbesítette ki a direktórium a felmentett közhivatalnokok, az ügyvédek és a középosztály jobb nevű tagjai részére a behívójegyzéket, amelyek szerint másnap halálbüntetés terhe alatt kötelesek voltak bevonulni. A gazemberek fegyvertelenül, fedezékek ásására akarták kihajtani a szerencsétleneket, és odadobni az oláhok martalékául. Ugyancsak nagypénteken délután kísérelte meg újból Oroszlán Pál politikai megbízott, hogy a rendőrséget, a határrendőrséget és a csendőrséget kidobja a frontra, természetesen eredménytelenül. (...) Este 11 órakor megszólalt lakásomon a telefon, s Oroszlán Pál (...) felszólított, hogy azonnal menjek be a dandárparancsnokságra.Feleségem, aki az egész ellenforradalmi készülődésről tudott – hiszen sok éjszakai tanácskozás volt lakásomon – kétségbeesetten figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert a vörösök rájöttek tervünkre, és lépre akarnak csalni.Nagy nehezen megnyugtattam, s mellékutcákon át bementem a rendőrségre, az ügyeletes tisztviselőnek parancsot adtam az ellenforradalmi csoport felriasztására, utasítottam, hogy két detektív kövessen a dandárparancsnokságra, figyeljék, hogy velem mi történik, hová szállítanak. Elrendeltem, hogyha félórán belül nem szólok át telefonon, úgy a rendőrség elzárja a kaszárnyákhoz vezető utakat, megtámadja a dandárparancsnokságot, úgy az ott lévőket, mint a Kormányzótanács tagjait elfogják, a rendőrségre szállítják és keresnek engem, hogy a további vezetést átvegyem. Ha elesem, úgy dr. Tódor vegye át a parancsnokságot. Körülbelül negyed 1 óra lehetett, amidőn a dandárparancsnokságra értem.Itt volt vagy 30 vöröskatona és tengerész.Itt találtam Katz Béla kormányzótanácsi elnököt, Oroszlán Pál politikai megbízottat, a vörös dandárparancsnokságot és a román kommunista vezetőt. Katz Béla közölte, hogy úgy a csucsai, mint a belényesi front felbomlott, a vöröskatonák menekülnek, s így Nagyváradot kiürítik, s kezdte felsorolni a kiürítésre vonatkozó rendelkezéseket. Oroszlán Pál politikai megbízott közölte, hogy lesz elég idő a kiürítésre, mert a hadügyi népbiztosság rendelete szerint Fugyivásárhelynél (Nagyváradtól körülbelül 1 kilométer) rendezni kell a megfutott csapatokat, és újabb védelmi vonalat kell alakítani.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 21., Kecskemét, 1–2. o.)

Nagyváradi katonatisztek

A váradiak józanabbik fele és a jórészt nemzeti alapon álló rendvédelmi szervek egyetértettek abban, hogy a várost meg kell óvni attól, hogy hadszíntérré változzon, helyre kell állítani a polgári rendet és becsületet, illetve mindent meg kell tenni azért, hogy a románok semmiféle ürügyet ne kaphassanak a vérontásra, vagy a későbbi megtorlásokra. A döntést saját kezébe vevő rendőrkapitány szerint így született meg a vörös vezetés azonnali elűzésének gondolata:

„Én látva ezt a fejetlenséget, s elgondolva, hogy milyen lesz egy vörös kiürítés, hogy mit fognak csinálni a frontról Nagyváradon keresztülvonuló idegen vörös katonák, különösen a rabló nemzetközi zászlóaljak (elég volt belőlük, mikor a frontra mentek, és Nagyváradot szerencséltették látogatásukkal), úgy éreztem, hogy ha készületlenek vagyunk is, de elérkezett a cselekvés órája (...).” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 21., Kecskemét, 2. o.)

A folytatásban hozzátette:

„Azt mondtam a jelenvoltaknak, hogy értesülésem szerint az oláhok harmadik oldalon már elérték Margittát, s miután ez a város tarthatatlan, Nagyvárad város 120 ezer lakosa nevében, mint a város főkapitánya, tiltakozom, és nem tűröm, hogy Fugyivásárhelynél újabb védelmi vonal állítsanak fel; ez katonailag lehetetlen, egy nagyvárostól 11 kilométerre frontot állítani egy magaslatról lejövő ellenség elé, nem más, mint a város ok és eredmény nélküli összelövetése!” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 1. o.)

Ez ellenforradalom!

Ebben a kritikus pillanatban Katz Béla lelkiismerete is megszólalt, és Jánossy szerint letorkolta az ellene kikelő vörös funkcionáriusokat, ám a józan ész nem diadalmaskodhatott ilyen könnyedén:

„Most Oroszlán politikai megbízott adott ki rendelkezést, az éj folyamán összeszedett 16 oláh úr elszállítására, amit én meghallva, nyomban közbe vágtam, hogy ezt nem szabad lenni, ezek elhurcolásáért a bosszúvágyó oláh katonák kegyetlen bosszút fognak a város lakosságán állni. Oroszlán kijelentette, hogy erre felsőbb parancsa van, s végre fogja hajtani, midőn én erre azt mondtam, ezt pedig én meg fogom akadályozni, felkiáltott, hogy: hiszen ez ellenforradalom! Erre az volt a válaszom (természetesen a nyitott táskában lévő pisztolyon tartott kézzel): – Az nekem mindegy, hogy az urak minek veszik! S nyomban telefonáltam, hogy egy szakasz rendőr szállja meg a román direktórium helyiségét, (oláh püspöki palota) vegye őrizetbe a túszokat s nyomban szállítsa be hivatalomba! Ezzel meg is szűnt a további tárgyalásom, a telefonszobában hozzám csatlakozó detektívjeim társaságában besiettem a rendőrségre.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 1. o.)

A román túszok kiszabadításáról Ötvös Béla író, újságíró így írt 16 évvel későbbi visszaemlékezésében:

„Mire visszaérkeztem a rendőrségre, ott még lázasabb volt az izgalom. Éjfél után, fél 2-kor a rendőrtisztek elküldtek Jánossy Gyuláért, hogy azonnal jöjjön be, mert a kommunisták összefogdossák a román vezető férfiakat, és statáriálisan akarják őket kivégezni. És egyik a másik után újságolta a hírt: – Ciorogariu román görögkeleti püspököt, Radu Demeter görögkatolikus püspököt, dr. Zigre Miklóst, dr. Ardelean Jusztint, dr. Pop Cariolánt és a többieket mind összefogják, és azonnal kivégzik. – Abból itt nem lesz semmi! – jelenti ki határozottan, látszólag nyugodtan, de erőszakkal palástolt izgalommal Jánossy Gyula. Pár perc múlva már jön a hír, hogy az elfogott román vezetők egy részét a római katolikus püspöki palotába vitték, mert ott akarják őket kivégezni, részben felakasztani, részben pedig agyonlőni, míg egy másik csoportot a városháza udvarán végeznek ki. Jánossy Gyula autóba vágja magát, fegyveres rendőrkísérettel, és rohan a püspöki rezidenciába. Talán éjfél után fél 2-re, vagy legfeljebb fél 3-ra járt az idő, amikor Jánossy visszaérkezett, és már a rendőrség folyosóján őrizet alatt ott van néhány román úr is. De ott van egy pár kommunista vezér is, akik nagy ajtócsapkodás közben, bemennek Jánossy hivatali szobájába, ahonnan nyomban leírhatatlanul izgalmas vita hangjai hallatszanak: – Itt én parancsolok – hallatszik Jánossy Gyula hangja. – Itt senkinek egy haja szála sem görbülhet meg, különben nyomban letartóztatom az »elvtársakat« – hallatszik később Jánossy szájából. Az erélyes hang, mind erélyesebbé válik, míg a másik vitatkozó fél hangja, pedig egyre erélytelenebbé lesz. A kommunista vezérek a folyosón még izgatottan beszélik, hogy hajnali 4 óráig ki fogják végezni az elfogottakat, de nemsokára távoznak, leverten, szemmel látható bosszúsággal, mire Jánossy mosolyogva és megnyugodva mondja: – Ne féljen senki, itt nem lesz senkinek bántódása. Ha valaki zavart akarna csinálni, én magam lövök belé – és ezzel az oldalán levő hatalmas szolgálati revolverére mutat.” (Új Magyar Szó, 1935. december 25., Nagyvárad, 11. o.)

Április 19-én sorsfordító események következtek. A kommunista vezetés berkeiben zajló eseményeket a Keleti Újság tudósítása részletezte:

„A nagyváradi rémuralom bukása (...) A megszállás előtti napon utoljára ült össze a Munkástanács a városháza közgyűlési termében.

Az ülés megkezdése előtt többek között egy hatalmas autó állt meg, amelyből Patócs János, a nagyváradi kommunisták egyik vezére, mankójával kibicegett. Két fegyveres tengerész volt vele, akik kísérték, mert állítólag reggel fél 7-kor többen meg akarták lincselni. Patócsot a városháza bejárását megszállva tartó rendőrök minden feltartóztatás nélkül beengedték, de a két tengerész már csak nehezen tudott bejutni az épületbe.

A Munkástanács ülése nyomott hangulatban folyt le. Dr. Katz Béla halálos csöndben jelentette be, hogy a nagyváradi munkásság fontos elhatározások küszöbén áll. Kérte hallgassák meg Oroszlán Pált, a hadügyi népbiztos politikai megbízottját, aki a front helyzetéről tájékozást nyújt. A vörös gárda csődje Oroszlán Pál politikai megbízott, aki Nagyváradon szombat reggelre kihirdette a statáriumot, egészen fiatal tüzérönkéntes tizedes. Előadta, hogy a román csapatok, amelyek Belényes felől nyomulnak előre, már Magyarcséke tájékán állnak, míg egy másik román csapat — a csucsaiak — Élesdről közeledik Mezőtelegd felé. Észak felől pedig Margitta irányából nyomulnak előre nagy erővel. Közölte továbbá, hogy ahol nem voltak csatározások, ott a román csapatok kijelentették, hogy barátságosan viselkednek. Ismertetéséhez hozzáfűzte azt is, hogy a frontot mindenütt a székely katonák tartották, a vörös ezredbeliek azonban nem feleltek meg a feladatuknak és a várt reményeknek.

Síri csend követte a szavakat, amelyek után Katz Béla azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a Munkástanács adja vissza a hatalmat a városnak. (...) A megugrott direktórium Mialatt a Munkástanács ülésezett, elterjedt a hír, hogy a szovjet kormány lemondott. Ez a hír azonban nem nyert beigazolást, sőt később a kormány tagjai telefonon erélyes intézkedéseket adtak le. A nagy zűrzavart, amely a városházán és az utcákon uralkodott, csak fokozta az, hogy a tömeg egy bekötött fejű, Pattantyús nevű kommunistát kísért be a Kormányzótanácshoz, aki az utcán tettlegesen inzultált egy főhadnagyot, és azon kívül brutálisan megtámadta dr. Bárdos Imre ügyvédet, és főhadnagyi distinkcióját leszakította. Bárdos főhadnagy lélekjelenlétét el nem vesztve, beugrott a Park szállodába és onnan egy karabélyt hozva, letartóztatta Pattantyúst, és két más tiszttel a rendőrségre kísérte. Bárdos főhadnagy csak nagy nehezen tudta megmenteni a bepólyázott fejű vöröskatonát – aki a vasas század parancsnoka volt – a felbőszült tömeg dühe elől. A Kormányzótanácstól felvezették a második emeleten levő Véd- és Karhatalmi Direktórium hivatalába, hogy ott igazoljak. Az azonban már üres volt, egy lelket se lehetett ott találni, az egész Véd- és Karhatalmi Direktórium búcsú nélkül távozott. Egy székely hadnagy lefegyverezte a brutális vöröskatonát, aztán pedig, minthogy más lehetőség nem volt számára, átkísérte Jánossy Gyula főkapitányhoz. A vörös katona Jánossy főkapitány előtt bocsánatot kért dr. Bárdos Imrétől. A kiabáló tömeg bosszúja elől azután magának Jánossynak kellett biztonságba helyeznie az elvetemült vörös »hőst«.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 1. o.)

Oroszlán Pál politikai biztos, későbbi véreskezű vörös terrorista

Oroszlán Pálnak is hamar inába szállt a bátorsága, amikor nagyszombaton a dühös polgárság képviselői kilátásba helyezték, hogy őt is rács mögé dugják:

„A bádogfejű vörös Oroszlán futása (...) A történelmi nevezetességű váradi nagyszombat egyik kimagasló és feljegyzésre kívánkozó epizódja az, amelyben dr. Moskovits József, a nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke játszotta a főszerepet. Dr. Moskovits József, Ternyei Antal és Váli Péter szombaton reggel, amikor Oroszlán Pál, a hadügyi népbiztos politikai megbízottja közzétette a statáriumrendeletét, megjelentek az Őr utcai katonai állomásparancsnokságon, és ott az akkori állomásparancsnokságtól azt követelték, hogy tartóztassák le Oroszlán Pál urat. Az állomásparancsnok figyelmeztette Moskovitsot, ne beszéljen hangosan, mert a szomszéd szobában van Oroszlán, és meghallja minden szavát. Dr. Moskovits József éppen véleményének akart kifejezést adni, amikor hirtelen kinyílt az ajtó és megjelent Oroszlán Pál. – Kit akar ön letartóztatni? – kérdezte Moskovitshoz fordulva. – Magát. – Engem? – nagyképűsködött a fiatalember – Mindjárt megmutatom én, kit tartóztat le! Azzal felszólította az udvaron álló öt fegyveres vöröskatonát, hogy vezessék el Moskovits Józsefet, Nagyvárad város egyik köztiszteletben álló és legrokonszenvesebb közéleti férfiját. Az öt katona azonban meg se mozdult és nem is ügyelt a toporzékoló Oroszlánra. Az inzultust azonban már nem tűrhette a közelben álló Balogh Sándor ezredes, és bár német nyelven, de azért alapos magyarsággal rákiáltott a dühös Oroszlánra: – Sie! Halten Sie die Gosche, sonst kriegen Sie von mir so eine Ohrfeige, dass Sie gleich krepieren. Sie »bádogfejű«! (Hallja! Fogja be a pofáját, különben olyan pofont kap tőlem, hogy beledöglik, maga bádogfejű!) A dühös Oroszlán erre jobbnak látta elszelelni, és eltűnt a tumultusban.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 2. o.)

A rendőrfőkapitány pedig így örökítette meg a kommunisták dicstelen menekülését:

„Az események ezután leírhatatlan gyorsasággal következtek: az igazi kommunista vezetők – Végh Dezső, Gábor Dezső, Hacker Andor, Balogh, Gitye, Münnich – a reggeli vonaton elmenekültek mielőtt megtörtént az állomás megszállása. Többen, közöttük Patócs János, gépfegyveres autón futnak, valóságos csatát vívnak Paksy csendőr főhadnagy szakosztályával, egy autó feldőlt, utasai a másikon tovább menekülnek.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 1. o.)

A Keleti Újság így számolt be a vasútállomáson lejátszódó jelenetekről és a 11 órai összecsapásról:

„Sír a szökevény vezér A vasúti peront pedig a csendőr főhadnagy parancsnoksága alatt kivonult rendőrség szállta meg. Aztán a vasutasok, sőt még a hordárok is fegyvert fogtak, és míg a budapesti vonat fél 11 óra után, el nem indult, senki ki nem léphetett a peronra.

A vonat zsúfolva volt utasokkal, még a poggyászkocsikban is hering módjára szorongtak ez emberek. Ezzel a vonattal utazott Végh Dezső, a letűnt proletárdiktatúra legmarkánsabb alakja feleségével és kisfiával együtt. Végh Dezső hajnali 5 órakor hagyta el lakását. Megelőzően éjféltől kezdve egymást érlek a ház előtt az autók, és valóságos búcsújárás volt Végh Dezsőnél, aki hajnali 5 órakor egyenesen a pályaudvarhoz hajtatott. Az állomáson a nagy tumultusban feltűnés nélkül elutazhatott. Előzőleg azonban többen látták, amint a földre vetette magát és úgy sírt a hős, aki előző nap a színházban tartott beszédében még cézári pózzal hirdette, hogy a burzsoát ki kell pusztítani. Véres harc az állomás előtt Délelőtt 11 órakor három autó robogott a Rákóczi úton a vasútállomás, illetve a püspöki vám felé. Mind a három tömve tengerészekkel, akik gépfegyverrel és kézigránátokkal voltak felszerelve. A csendőrlaktanya előtt álló csendőrkordon nem akarta átbocsátani őket, mire a tengerészek tüzelni kezdtek. A csendőrök visszatüzeltek. De ezalatt a három autónak sikerült a kordonon keresztültörni, és gyors száguldással iramlott tova a vasút félé.A nagy lövöldözésre figyelmesek lettek az állomást megszálló csendőrök, rendőrök, katonák és vasutasok, és azonnal állást foglaltak el az állomás előtti térségen. Minthogy a három autó itt sem akart megállni, a rendőrök sorfüzet adtak a menekülőkre. Több golyó nem tévesztett célt, sőt az egyik autó is megsérült. A tengerészek erre gépfegyverrel lőttek vissza a robogó autóról, és két kézigránátot dobtak az állomás épülete felé. Több gépfegyvergolyó berepült a váróterembe, ahol két utazni akaró asszony könnyebben meg is sebesült. A véres harc óriási izgalmat keltett a vasútállomás környékén. A három autó elmenekült. Az ütközetről később Birtha Sándor alezredes személyesen tett jelentést Katz Bélának.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 1–2. o.)

Az ellenforradalmárok nagyjából 420 emberrel – akik között a karhatalmi erőkön túl van még 150, a frontról hazatért, ott egyébként hősiesen verekedő hadapród növendék – ellenőrzésük alá vonták a vasútállomást, a városba keletről bevezető utakat, a laktanyát, lefegyverezték a vöröskatonákat, a nemzetközi ezred martalócait pedig nem hagyták kiszállni a vonataikból.

Sajnos azonban a polgárság és a volt katonatisztek között is kisebbségben maradtak azok, akik hajlandóak voltak kockáztatni a saját testi épségüket a nemes ügy érdekében. Jánossy feljegyzéseiben arra panaszkodott, hogy a több ezer elrejtett fegyvert alig volt kinek kiosztani, és még délhez közeledve is csak nagyjából 700-an néztek szembe a helyi munkásság felfegyverzett tömegeivel. A bizonytalanság pedig egyre csak nőtt:

„A munkásságnál – közöttük sok a csőcselék – kiosztva 6–8000 fegyver. Vajon lesz-e ember, aki fegyverbe szólítja őket, vajon fegyvert fognak-e a proletárság védelmére?” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 2. o.)

A Keleti Újság szerint a délelőtti órákban a következő izgalmakra került még sor:

„A terroristák ellen A rendőrség és csendőrség az első perctől fogva derekas munkát végzett. Mintha nem is egyik percről a másikra történt volna, hanem jól előkészített terv szerint, hogy átveszik a hatalmat és a rend fenntartását, oly szépen, simán, egyformán, egyöntetűen, nagyszerű fegyelmezetten viselkedtek. Hasonló fegyelem és önbizalom volt tapasztalható a vasutasokban, akiknek egy részét előző napon a Véd- és Karhatalmi Direktórium behívási paranccsal azonnali katonai jelentkezésre hívta fel.

A Rákóczi úti csendőrlaktanya előtt délelőtt 10 órakor csendőraltisztek, régi, jó, fegyelmezett katonák álltak fel fegyveresen, feltűzött szuronnyal, és minden járművet, kocsit, autót feltartóztattak és megmotoztak. Ha katonák voltak a kocsin, vagy autón, azokat szuronyt szegezve nekik, lefegyverezték, még a derékszíjat is elvették tőlük, azután pedig autóstól behajtották őket a csendőrlaktanya udvarára, ahonnan csak igazolás után bocsátották szabadon őket. Nem volt irgalom senkinek a feltartóztatásánál.

— Le azzal a vörös szalaggal! — parancsolták vagy 30 tengerésznek, akik fegyveresen álltak egy nagy teherautón. Egy pillanat alatt eltűnt a vörös szalag, és a vörös tengerészek szépen megadták magukat. (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 1. o.)

Pár óráig ugyan nyugalom honolt az egész városban, de hamarosan ismét megszólaltak a fegyverek:

„Délután 2 órakor erős kézi- és gépfegyver, továbbá gránát tüzelés hallatszik a honvéd laktanyából. Jelentés szerint a fegyvereket őrző és a városba beszállító tiszteket, egy becsúszott vörös szakasz megtámadta. Parancsomra fél század hadapród (Brunner Mihály százados parancsnoksága alatt) és egy szakasz rendőr siet segítségül. Heves tűzharc, a vörösök megfutnak, fegyvereiket eldobálva a kerítéseken keresztül menekülnek, a rendőrök üldözik őket lakásom előtt. vörösök többen összeverődve megkergetik a nagy lövöldözésre fegyveresen odasiető Könczey Elemér posta főtisztet és társait. A lövöldözésre nagy néptömeg csődül a laktanya köré, de a tiszti járőrök szétzavarják.Délután 6 órakor lakásaikba parancsolom a lakosságot, csak járőreink járnak az utcákon.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 2. o.)

Kettős présben

A Tanácsköztársaság vezetésének ugyanakkor esze ágában sem volt ilyen egyszerűen elengedni a Nagyvárad feletti irányítást, pláne, hogy a már említett Katz Lipót Budapesten személyes kihallgatáson követelte Kun Bélától, hogy a vörös hatalom azonnal indítson csapatokat az ellenforradalom leverésére, és a románok feltartóztatására. Azzal érvelt, hogy a proletariátusnak erős pozíciói vannak a településen, ami szerinte valamiféle zálogot jelentett arra, hogy véghez vigyék a lehetetlent.

A budapesti kommün meg is pórbált beavatkozni az eseményekbe. A Keleti Újság tudósítása így részletezte a helyzetet:

„Halló, itt Kun Béla! A rendőrség folyosóján éppen az incidens feletti izgalmak uralkodtak, amikor Fluck Ferenc kapitánynak, a bűnügyi osztály vezetőjének szobájában megszólalt a telefon. Budapest jelentkezett: — Itt Kun Béla külügyi népbiztos beszél — hallatszott a telefonban —, kérem Katz Béla elvtársat a telefonhoz. Azonnal átszaladtak Katz Béláért hivatalába, aki gyorsan a telefonhoz sietett és derűs arccal ment be Fluck Ferenc szobájába, amelynek ajtaját a telefonbeszélgetés idejére bezárták. Katz Béla Kun Bélát kérdésére informálta a helyzetről, és teljesen ismertette a tarthatatlan helyzetet. Kun Béla ennek dacára ragaszkodott ahhoz, hogy csak a szovjetkormány parancsát teljesítsék, mert ő erősítéseket küld.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 1. o.)

Kun Béla külügyi népbiztos, a Tanácsköztársaság tényleges vezetője

Jánossy leírása is említést tett a vörös vezetőség élénk érdeklődéséről:

„Budapestről dr. Katz Lipót délelőtt felhívja dr. Katz Bélát — feleségem hallgatja ki a beszélgetést —, Katz Lipót izgatottan utasítja fivérét, hogy tartsanak ki, 10 zászlóalj segítséget küldtek Nagyváradra. Katz Bála lemondással válaszolta, hogy már késő, Nagyváradot nem lehet tartani, ne csináljanak már nagyobb bajt, itt úgyis minden elveszett. A beszélgetés folytatását megszakítjuk. Délután folyamán Kun Béla háromszor érdeklődik, hogy hol az a gazember Jánossy? Választ nem kap.Délután Szolnokról Lander népbiztos keres, nem jelentkezem, hogy az időt húzzuk.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 22., Kecskemét, 2. o.)

Katz Béla a Kunnal folytatott beszélgetés után megbeszélésre hívta Rimler Károlyt, a város korábbi polgármesterét, Raics Károly ezredes dandárparancsnokot, illetve Jánossy Gyulát. Katz és Raics a tanácskozás után a következő beszélgetést folytatták Böhm Vilmos hadügyi népbiztossal:

„Jelentették a népbiztosnak, hogy a frontokon a Vörös Hadsereg fegyelmezetlensége miatt a helyzet tarthatatlan. – Muszáj tartani – rendelkezett a népbiztos. – Se emberünk, se muníciónk, se fegyelmünk – vetette ellen Raics ezredes. – A vöröskatonák nem akarnak harcolni. – Az lehetetlen. Erősítéseket küldünk. Három zászlóalj már útban, van és jön a többi is. Raics ezredes, hogy a hadügyi népbiztost meggyőzze, körtelefonozott a csapatok parancsnokaihoz. Ezek egybehangzóan azt a felvilágosítást adták, hogy a katonák nem akarnak többé harcolni. Ezzel aztán végleg el is dőlt a nagyváradi kormányzótanács és az egész Bihar megyei proletárdiktatúra sorsa.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 2. o.)

Ezzel gyakorlatilag az ellenforradalmárok elérték a kitűzött céljukat: a törvényes magyar polgári rend helyreállt a városban, a városvezetői tisztséget pedig ismét Nagyvárad diktatúra előtti polgármestere, Rimler Károly foglalhatta el, akinek a település a békebeli aranykorát és legnagyobb arányú fejlődését köszönhette.

Rimler Károly polgármester, Nagyvárad békebeli felvirágoztatója

A közigazgatás átadás-átvétele a következőképpen ment végbe:

„A terroristák visszaadják a várost a régi vezetőségnek Délután 2 óra. Dr. Katz Béla a Katonatanács intézőbizottsága előtt nyugodt hangon jelenti ki, hogy a proletariátusnak ezek után le kell tennie kezéből a hatalmat és vissza kell adnia a közigazgatást és a rend fenntartásét a Városi Tanácsnak. Majd Rimler Károly polgármesterhez fordult: – A beállt és előre nem látott viszonyok szükségessé tették – mondta –, hogy a Kormányzótanács visszaruházza a közigazgatást a Városi Tanácsra. Kérem polgármester urat – mondta Katz Béla mély meghatottsággal –, tartsa szem előtt azt az új szellemet, amelytől a város lakossága már át van itatva. Rimler Károly polgármester így válaszolt Katz Béla szavaira: – A legfontosabbnak tekintem a város nyugalmát és a polgárság közbiztonságát. Én nem politizálok, én csak azt nézem, hogy ennek a varosnak, melyet 35 éve szolgálok, egyetlen polgárát se érje baj és hogy a bevonuló román csapatoknak ne legyen oka arra, hogy megtorlással éljenek.Az átadást jegyzőkönyvbe foglalták, ezután és az intézőbizottság utolsó intézkedése az volt, hogy proklamációt bocsátott ki a város proletárjaihoz. A proklamációt dr. Katz Béla szerkesztette, és az esti órákban jelent meg a város utcain. Amikor Rimler Károly elhagyta a főispáni szobát, csak annyit mondott: – Na végre! Azután mindnyájan távoztak. De Katz Béla alig félóra múlva már visszatért, és a feloszlott Munkástanács rá várakozó tagjaival körülbelül félórát tanácskozott. Közben Lipót öccse és Székely János, akik már egy hét előtt Budapestre utaztak, telefonozott neki Budapestről, azután nemsokára végképpen elhagyta hivatalát.A polgármester nyomban rendkívüli ülésre hívta össze a városi tanács tagjait, akik a polgármester szobájában gyűltek össze. A polgármester közölte a tanács tagjaival, hogy újból a tanács kezében a közigazgatás, mire úgy határoztak, hogy egy proklamációt bocsátanak ki á város népéhez. Lukács Ödön főjegyző meg is fogalmazta azt. A városi tanács ülésén, amely zárt volt, később részt vettek Raics ezredes és Cserey alezredes is.” (Keleti Újság, 1919. április 27., Kolozsvár, 2. o.)

Bár ezzel a váradi kommunistákat hivatalosan is megbuktatták, a budapesti vörösök még mindig fenyegették a várost.

Landler Jenő belügyi és kereskedelmi népbiztos, aki szeretett katonát játszani

Ugyan a Böhm által beígért katonatömegek nem özönlötték el a várost, a Vörös Hadsereg 3. hadtestének parancsnokaként parádézó Landler Jenő egy büntetőexpedíció élén, vasúton próbált meg bevonulni, hogy leverje az ellenforradalmat és megbüntesse a kommunizmust megtagadó települést:

„A szolnoki állomásról egy fehér vasutas közli, hogy Landler páncélvonatul és terroristákkal jön, közvetlen utána négy katonavonat, még hat katonavonat szintén jelezve (Budapestről). Kértem, hogy csináljon forgalmi zavart, megígéri. Nyomban utána Pogány »elvtárs« érdeklődik Budapestről, hogy mi van a Munkástanáccsal, válaszoltam, hogy az csak volt. Újabb Munkástanács alakítására hív fel, s amikor kinevetem, akasztófát ígér. Püspökladány állomás fehér főnöke telefonon közli, hogy Landler vonata jelzett. Forgalmi zavarokat kérünk, amit ő megígér. Landler telefonon felhívja a rendőrséget, én figyelmeztetem, hogy ne jöjjön Nagyváradra, itt nincs mit keresnie, ha mégis jön, úgy fegyverekkel fogadjuk. Közlöm, hogy ott várja be a polgármester és a Városi Tanács által oda küldött Katz Bélát. Este 9 óra tájban elhatározzuk, hogy a csendőrség megszállja az állomástól Biharpüspöki felé eső hegyoldalt, megtámadni az esetleg befutó vörös vonatokat, megakadályozni a városon áthajtó vörös csapatok Biharpüspöki felőli éjjeli támadását.Ugyancsak a csendőrség nyerte azt a megbízatást, hogy vegye fel az érintkezést a megszálló csapatokkal, melynek élén francia lovasságot tudunk. Ekkor hűséges bajtársaim, Barényi Ferenc és Paksy-Kiss Tibor is eltávoztak tőlem. Este 10 órakor Püspökladány állomásról telefonjelentést kapunk, hogy Landler vonataival visszafordult. Nagy fellélegzés! Elmúlt a nagy veszély! Örömünk korai! Tizenöt perc múlva ismét az állomás beszél, a fehér vasutas közli, hogy az előbbi hír nem való, azt egy terrorista adta le. A vonatok elindultak Nagyváradot megbüntetni. A legnehezebb órák most jönnek. Dr. Tódor kinn van a vámoknál. Csak ketten vagyunk Halász Sándorral, rövid megbeszélés után elhatározzuk: Felrobbantjuk a Berettyó hídját. Lelkes fiatalemberek, közöttük Farkas testvérek, Bélius hadnagy, Réti alhadnagy, Bondray önkéntes, páncélvonaton kifutnak, elkéstek, a hidat nem tudják felrobbantani, csak Biharkeresztes után a síneket. Autón kiküldtem Kepes hadapródot két társával, még másik robbantást eszközölni; robbanóanyagunk nincs, csak kézi bomba. Jó félóra múlva Kepes jelenti, hogy a robbantás jól sikerült Keresztesen innen. Most idegfeszítő várakozás: mi lesz? Halásszal számba vesszük erőinket: az őrségeken kívül 160 gyalog és 25 lovas. Keressük az önkéntes csapatot, elszéledtek, alig számlái 15—20 embert. Zechentmayer százados és Balázs főhadnagy tartanak ki fáradhatatlanul. Biharkeresztes állomás jelenti, hogy az első robbantást a vörösök helyreállítják, a munka négy–öt órát vesz igénybe. Ha második robbantást is berakják, úgy reggel 7 órára benn vannak. Rettenetes helyzet, egyik oldalon fáradt oláh előőrsök Nagyváradtól 14 kilométerre gyalog, másik oldalon vörös terroristák 24 kilométerre vonaton! A városban bent körülbelül 200 puskánk és egyenlőre még csendben 6–8000 fegyveres proletár, akik nem tudják és nem mernek fegyverhez nyúlni. Ha a vörösök és az oláhok egy időben lépnek akcióba, és egy időben érik el a várost, utcai harcok lesznek, vörösök rablás után megfutnak, a bosszúra tüzelt oláhok a békés lakosságon állnak bosszút, kegyetlenkednek, és újból kirabolják a várost!” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 23., Kecskemét, 1–2. o.)

Jánossy és csapata a kétségbeesett helyzetben nem tehetett mást, a határozott cselekvés mellett döntött:

„Halász Sándorral elhatározzuk: Frontot állítunk a vörösök ellen, van három ágyúnk, egy csomó gépfegyverünk és hozzá a rendőrökön kívül vagy 16 tisztünk! Mikor a rendőrök látták, hogy nincs elég ember az ágyúkhoz, Pepirsán János I. osztályú rendőr példaadása után önként jelentkeztek a kivonulásra. Fájt a szívem, mikor az ágyúkat kivontatták az állásokba. Ahelyett, hogy az egész város ott lett volna, reggel 7 órára is alig jött össze a kispapokkal együtt 120 ember! A lovasrendőrök és a Kemény Béla mérnök által szervezett lovas járőr előre ment Biharkeresztes felé a vörösöket felderíteni. Ez történt az egyik oldalon.” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 23., Kecskemét, 2. o.)

Miután az ellenforradalmárok azt hitték, hogy elsöprő erejű vörös egységekkel kell majd szembenézniük – a Vörös Hadsereg érkező csapatainak létszámát rendkívül eltúlozták a közvetítők –, így teljes kétségbeesésükben kénytelenek voltak a másik halálos ellenségüknél segítséghez folyamodni:

„Ez is fájdalmas volt, de kegyetlen és soha el nem feledhetem a sors azon csapását, hogy teherautókat kellett küldenünk leggyávább ellenségünk, Európa hiénái, az oláhok elé és kérni, hogy még ma jöjjenek be, mert a vörösök támadását nincs elég erőnk visszaverni! Ez volt életem legszomorúbb napja, legszomorúbb húsvétja!” (Kecskemét és Vidéke, 1921. április 23., Kecskemét, 2. o.)

Rövidke feltámadás után keserves kínhalál

Április 20-án, húsvét vasárnapján ilyen körülmények között kezdődött meg a román hadsereg bevonulása Nagyváradra. A város vezetése – a korábbi döntéseknek megfelelően – megszervezte az átadás körülményeit, és igyekezett biztosítani a rendet.

Az idegen megszálló csapatoknak nem adatott meg a lehetőség, hogy bármiféle ürügy alatt kárt tegyenek akár a településben, akár annak lakóiban, így Partium fővárosa legalább a méltóságát visszaszerezhette egy pillanatra, mielőtt rabigába kellett hajtania a fejét.

A betolakodók fogadásának gyászos feladata Rimler polgármesternek jutott osztályrészül. A helyi románság kommunisták markaiból megmentett vezetői példátlan hálát tanúsítottak a magyarok irányába, és még anyagi gyűjtést is rendeztek a rendőrség részére.

Traian Moșoiu román tábornok bevonulása Nagyváradra

A megszálló haderő és az újonnan berendezkedő államhatalom azonban korántsem ennek a gesztusnak a szellemében járt el. Az idegen uralom megpróbáltatásai közül az egyik legméltatlanabbról így írt a Kolozsvári Esti Lap 1941-ben, amikor egy kis ideig őszintén lehetett beszélni a következményekről:

„A derék magyar tisztek, akik a lelkiismeret parancsára, a felelősség szavára teljesítették hazafiúi kötelességüket, legtöbbször román és más börtönök legsötétebb fenekére kerültek. A nagyváradi ellenforradalmi szervezkedésben részt vevő magyar tiszteknek az lett a sorsa, hogy a román hatóságok később kiutasították őket az ideiglenesen megnagyobbított Románia területéről. Egyszerűen áttették őket a magyar–román határon, nem is törődve azzal a kérdéssel, hogy hol születtek, hol van illetőségük és hol akarnak megtelepedni. Legtöbbjük azért mégis visszajött. Inkább vállalta az újabb meghurcoltatást, minden megalázást és veszélyt, melynek ki volt itt téve, mert úgy érezte, hogy egyszer eljön az idő, mikor az itteni magyarság számon kér mindent a megszállótól.” (Kolozsvári Esti Lap, 1941. április 12., Kolozsvár, 9. o.)

***

