Új módszerrel próbálkozik Ukrajna – így szorítanák vissza a korrupciót

Újabb fordulatot vehet az ukrán mozgósítás ügye: egy kormánypárti képviselő olyan törvényjavaslatot nyújtott be a kijevi parlamentnek, amely gyakorlatilag teljes egészében az online térbe terelné a hadkötelesekkel kapcsolatos ügyintézést – számolt be a Kárpáthír. A kezdeményezés azonban már megszületése pillanatában komoly politikai ellenállásba ütközött.

A tervezetet Makszym Zaremszkij nyújtotta be az ukrán Legfelsőbb Tanácsnak. A javaslat értelmében a behívókat kizárólag elektronikus úton kézbesítenék, és minden kommunikáció digitális felületen zajlana a hadkiegészítő központok és az érintettek között. A cél hivatalosan az, hogy visszaszorítsák a korrupciót és átláthatóbbá tegyék a mozgósítás rendszerét.