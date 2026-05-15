05. 15.
péntek
korrupció ukrajnában ukrán

Új módszerrel próbálkozik Ukrajna – így szorítanák vissza a korrupciót

2026. május 15. 09:51

Közben az ukrán kormány egy szélesebb körű mozgósítási és toborzási reform előkészítésén dolgozik.

Újabb fordulatot vehet az ukrán mozgósítás ügye: egy kormánypárti képviselő olyan törvényjavaslatot nyújtott be a kijevi parlamentnek, amely gyakorlatilag teljes egészében az online térbe terelné a hadkötelesekkel kapcsolatos ügyintézést – számolt be a Kárpáthír. A kezdeményezés azonban már megszületése pillanatában komoly politikai ellenállásba ütközött.

A tervezetet Makszym Zaremszkij nyújtotta be az ukrán Legfelsőbb Tanácsnak. A javaslat értelmében a behívókat kizárólag elektronikus úton kézbesítenék, és minden kommunikáció digitális felületen zajlana a hadkiegészítő központok és az érintettek között. A cél hivatalosan az, hogy visszaszorítsák a korrupciót és átláthatóbbá tegyék a mozgósítás rendszerét.

Panaszirodát hoznának létre

A hadkötelesek egy online platformon követhetnék nyomon saját státuszukat, az egészségügyi alkalmasságukat, valamint az esetleges halasztások érvényességét is. Emellett a javaslat kötelezővé tenné, hogy a toborzótisztek minden intézkedését videóra rögzítsék, a vitás esetek kivizsgálására pedig külön, független panaszirodát hoznának létre.

A kezdeményezést ugyanakkor a parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságában máris élesen bírálták. Fegyir Venyiszlavszkij bizottsági tag szerint a javaslatnak nincs valós politikai támogatottsága, és inkább kommunikációs akciónak tekinthető, mint komoly reformtervnek. A politikus úgy fogalmazott: a tervezet „nincs összhangban” azokkal az elképzelésekkel, amelyeken jelenleg a védelmi minisztérium dolgozik, ezért szerinte érdemi parlamenti vita sem várható róla.

Közben az ukrán kormány egy szélesebb körű mozgósítási és toborzási reform előkészítésén dolgozik. A rendszer átalakításának koordinálását Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes kapta feladatul, a részleteket pedig a közeljövőben ismertethetik.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. május 15. 10:03
Fing-re-sze-lés !
gullwing
2026. május 15. 09:59
Mindenki kap egy aranybudit?!
Robert69
2026. május 15. 09:58
Megzsarolják az ügyészséget, hogy mehetnek kényszersorozva ők és vagy családtagjaik a frontra és meg is szünt a korrupció. Hatékony és biztos módszer az azonnali eredményre. De azért adnak nekik egy két ellenzéki nevet és történetet, fel kell mutatni eredményt is.
koklobox
2026. május 15. 09:58
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. ( ukránul = iovi non licet bovi )
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!