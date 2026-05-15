Új módszerrel próbálkozik Ukrajna – így szorítanák vissza a korrupciót

Újabb fordulatot vehet az ukrán mozgósítás ügye: egy kormánypárti képviselő olyan törvényjavaslatot nyújtott be a kijevi parlamentnek, amely gyakorlatilag teljes egészében az online térbe terelné a hadkötelesekkel kapcsolatos ügyintézést – számolt be a Kárpáthír. A kezdeményezés azonban már megszületése pillanatában komoly politikai ellenállásba ütközött.
A tervezetet Makszym Zaremszkij nyújtotta be az ukrán Legfelsőbb Tanácsnak. A javaslat értelmében a behívókat kizárólag elektronikus úton kézbesítenék, és minden kommunikáció digitális felületen zajlana a hadkiegészítő központok és az érintettek között. A cél hivatalosan az, hogy visszaszorítsák a korrupciót és átláthatóbbá tegyék a mozgósítás rendszerét.
A hadkötelesek egy online platformon követhetnék nyomon saját státuszukat, az egészségügyi alkalmasságukat, valamint az esetleges halasztások érvényességét is. Emellett a javaslat kötelezővé tenné, hogy a toborzótisztek minden intézkedését videóra rögzítsék, a vitás esetek kivizsgálására pedig külön, független panaszirodát hoznának létre.
A kezdeményezést ugyanakkor a parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságában máris élesen bírálták. Fegyir Venyiszlavszkij bizottsági tag szerint a javaslatnak nincs valós politikai támogatottsága, és inkább kommunikációs akciónak tekinthető, mint komoly reformtervnek. A politikus úgy fogalmazott: a tervezet „nincs összhangban” azokkal az elképzelésekkel, amelyeken jelenleg a védelmi minisztérium dolgozik, ezért szerinte érdemi parlamenti vita sem várható róla.
Közben az ukrán kormány egy szélesebb körű mozgósítási és toborzási reform előkészítésén dolgozik. A rendszer átalakításának koordinálását Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes kapta feladatul, a részleteket pedig a közeljövőben ismertethetik.
