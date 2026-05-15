„Nos, először is rögzítsük, hogy a mai napig a hazai jogászképzés egyik meghatározó alapja a római jog. Amire a mai euró­pai és magyar jogrendszer is épül. Alapelvei jórészt változatlanok. Ezért aztán nem érti az ember, hogy miként lehet online feljelentésre buzdítani egy jogállamban. Aztán persze beugrik, hogy a rómaiak már ezt is feltalálták. Krisztus születése előtt több évtizeddel Cornelius Sulla hadvezér Róma ellen fordította légióit, és átvette a hatalmat a város felett.

Sulla nem sokat bíbelődött politikai ellenfeleivel. Az akkori jogot kihajította, és a római csőcselék legalantasabb érzelmeire apellálva egyszerűen halállistákat állított fel. Akiknek a nevét ezekre a táblákra nyilvánosan kifüggesztették – proskribálták! –, azokat büntetlenül meg lehetett gyilkolni. Sőt családtagjaikat is.