Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt római csőcselék cornelius sulla Tanácsköztársaság jog

Mobil bitófák fideszeseknek

2026. május 15. 08:50

Cornelius Sulla a római csőcselék legalantasabb érzelmeire apellálva halállistákat állított fel.

Horváth József
Magyar Nemzet

„Nos, először is rögzítsük, hogy a mai napig a hazai jogászképzés egyik meghatározó alapja a római jog. Amire a mai euró­pai és magyar jogrendszer is épül. Alapelvei jórészt változatlanok. Ezért aztán nem érti az ember, hogy miként lehet online feljelentésre buzdítani egy jogállamban. Aztán persze beugrik, hogy a rómaiak már ezt is feltalálták. Krisztus születése előtt több évtizeddel Cornelius Sulla hadvezér Róma ellen fordította légióit, és átvette a hatalmat a város felett.

Sulla nem sokat bíbelődött politikai ellenfeleivel. Az akkori jogot kihajította, és a római csőcselék legalantasabb érzelmeire apellálva egyszerűen halállistákat állított fel. Akiknek a nevét ezekre a táblákra nyilvánosan kifüggesztették – proskribálták! –, azokat büntetlenül meg lehetett gyilkolni. Sőt családtagjaikat is.

Vagyonukat elkobozták, majd Sulla hívei közt szétosztották. A proskribáltak gyerekei, sőt unokái ezután semmilyen közhivatalt nem viselhettek Rómában. A feljelentő vagy a gyilkos két talentum – hatvan kiló – ezüstöt kapott jutalmul. Az elszabadult őrületnek több ezer áldozata volt. A végén már az is elég volt, ha valakinek tekintélyes vagyonára fájt a foga irigyeinek.

Hogy mi lett Sulla rendeletének a következménye? A köztársaságkori Róma értékei ettől kezdve indultak romlásnak. A közmorál megrendült, a politikai vezetőréteg jórészt kihalt. Becsület, tisztesség helyett az árulás lépett elő értékké. Rabszolgák uraikat, gyerekek szüleiket, szomszédok egymást árulták el.

A polgárháborúk kora köszöntött Rómára. Majd negyven évvel később Julius Caesar rehabilitálta az üldözötteket. Visszaadta az áldozatok utódainak a hivatalok vállalási jogát. A keserű múlt lezárásaként pedig a meggyilkolt politikusok szobrait és győzelmi jelvényeit újra felállíthatták. A sors furcsa fintora, hogy Caesar egyik gyilkosát, Brutust is ő rehabilitálta, sőt egyik örökösévé is tette. Et tu mi fili, Brute? – Te is, fiam, Brutus? – mondta halála előtt Caesar. Milyen különös a történelem. Már csak ezért is örülök, hogy anno domini latint tanulhattam.

Ma is új rendszerváltásról, elszámoltatásról, számonkérésről, vagyonvisszaszerzésről szólnak a hírek. Mi több, egyes politikusok, újságírók és influenszerek már arról értekeznek, hogy a magyarok mekkora aránya szeretné börtönben látni Orbán Viktort. Mások már odáig mennek, hogy nyilvános licitálást indítanak, ki hány évet adna a volt miniszterelnöknek. Mintha ez egy jópofa kívánságműsor lenne. Az éppen most helyreállítandó, sőt rendszerváltó demokráciánkban. Kiengedték a szellemet a palackból. Korombelinek kinéző férfi arról tesz fel videót a közösségi platformjára, hogy nyikorgó kerekű, mobil bitófákat szeretne látni az utcákon a fideszeseknek. És ezt az internet oly érzékeny cenzorai simán átengedik. Mert a vélemény ugyebár szabad.”

Nyitókép: Facebook / Lentulai Krisztián

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekeke
2026. május 15. 11:59 Szerkesztve
pollip "Hogy az ízéba is tudta MP ilyen hamar kihozni a Tiszásokból az állatot?" Úgy hogy az un. "tiszások" 2024 előtt mik voltak? A két éve tiszásra átfestett korábban jobbikos,elempés,emeszpés,eszdéeszes, dékás,nomentumos,párbeszédes ,emdéefes moslék....Az MSZP-s , SZDSZ-es zombik , strigák és honkupecek, akiknek eljön-e újra az "ő" országuk...
Kecskejus
2026. május 15. 11:53
Várom Julius Caesart!
csulak
2026. május 15. 11:28
Nagyon jo iras AdolfPeterek alakulo birodalmarol
madre79
2026. május 15. 11:09
Nagyon jó írás és maximális ráillik az adott személyre. Remélem, hogy lesz olyan valaki, aki jobb belátása bírja, mert az ő uralkodása is véget fog érni és akkor megtapasztalja, hogy milyen a karma.
