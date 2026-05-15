„Halállista”: börtönt és deportálást követelnek a fideszeseknek és családtagjaiknak Magyar Péter fanatikus támogatói
„Szeretetország” a javából.
Cornelius Sulla a római csőcselék legalantasabb érzelmeire apellálva halállistákat állított fel.
„Nos, először is rögzítsük, hogy a mai napig a hazai jogászképzés egyik meghatározó alapja a római jog. Amire a mai európai és magyar jogrendszer is épül. Alapelvei jórészt változatlanok. Ezért aztán nem érti az ember, hogy miként lehet online feljelentésre buzdítani egy jogállamban. Aztán persze beugrik, hogy a rómaiak már ezt is feltalálták. Krisztus születése előtt több évtizeddel Cornelius Sulla hadvezér Róma ellen fordította légióit, és átvette a hatalmat a város felett.
Sulla nem sokat bíbelődött politikai ellenfeleivel. Az akkori jogot kihajította, és a római csőcselék legalantasabb érzelmeire apellálva egyszerűen halállistákat állított fel. Akiknek a nevét ezekre a táblákra nyilvánosan kifüggesztették – proskribálták! –, azokat büntetlenül meg lehetett gyilkolni. Sőt családtagjaikat is.
Vagyonukat elkobozták, majd Sulla hívei közt szétosztották. A proskribáltak gyerekei, sőt unokái ezután semmilyen közhivatalt nem viselhettek Rómában. A feljelentő vagy a gyilkos két talentum – hatvan kiló – ezüstöt kapott jutalmul. Az elszabadult őrületnek több ezer áldozata volt. A végén már az is elég volt, ha valakinek tekintélyes vagyonára fájt a foga irigyeinek.
Hogy mi lett Sulla rendeletének a következménye? A köztársaságkori Róma értékei ettől kezdve indultak romlásnak. A közmorál megrendült, a politikai vezetőréteg jórészt kihalt. Becsület, tisztesség helyett az árulás lépett elő értékké. Rabszolgák uraikat, gyerekek szüleiket, szomszédok egymást árulták el.
A polgárháborúk kora köszöntött Rómára. Majd negyven évvel később Julius Caesar rehabilitálta az üldözötteket. Visszaadta az áldozatok utódainak a hivatalok vállalási jogát. A keserű múlt lezárásaként pedig a meggyilkolt politikusok szobrait és győzelmi jelvényeit újra felállíthatták. A sors furcsa fintora, hogy Caesar egyik gyilkosát, Brutust is ő rehabilitálta, sőt egyik örökösévé is tette. Et tu mi fili, Brute? – Te is, fiam, Brutus? – mondta halála előtt Caesar. Milyen különös a történelem. Már csak ezért is örülök, hogy anno domini latint tanulhattam.
Ma is új rendszerváltásról, elszámoltatásról, számonkérésről, vagyonvisszaszerzésről szólnak a hírek. Mi több, egyes politikusok, újságírók és influenszerek már arról értekeznek, hogy a magyarok mekkora aránya szeretné börtönben látni Orbán Viktort. Mások már odáig mennek, hogy nyilvános licitálást indítanak, ki hány évet adna a volt miniszterelnöknek. Mintha ez egy jópofa kívánságműsor lenne. Az éppen most helyreállítandó, sőt rendszerváltó demokráciánkban. Kiengedték a szellemet a palackból. Korombelinek kinéző férfi arról tesz fel videót a közösségi platformjára, hogy nyikorgó kerekű, mobil bitófákat szeretne látni az utcákon a fideszeseknek. És ezt az internet oly érzékeny cenzorai simán átengedik. Mert a vélemény ugyebár szabad.”
Nyitókép: Facebook / Lentulai Krisztián