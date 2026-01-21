Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland Északi-sark Oroszország Donald Trump Egyesült Államok

CNN: Trump Grönland-politikája leleplezte az USA kínos versenyhátrányát

2026. január 21. 21:46

A csatorna szerint az oroszok ma kárörömmel nézhetik, ahogy a Nyugat kapkodva próbálja utolérni őket az Északi-sarkvidéken.

2026. január 21. 21:46
null

Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos politikája nemcsak diplomáciai vihart kavart, hanem – a CNN elemzése szerint – egy sokkal kínosabb igazságra is rávilágított: az Egyesült Államok és szövetségesei lemaradtak az északi-sarkvidéki versenyben. Miközben Washington most látványosan „felfedezi” az Arktiszt, Oroszország évtizedek óta módszeresen építi katonai, gazdasági és logisztikai fölényét a térségben.

Orosz előny, nyugati késés

A CNN rávilágít, hogy az északi-sarkvidéki verseny már a hidegháború óta tart, és napjainkig egyértelműen Moszkva volt a nyertese:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron
  • Oroszország ellenőrzi az Északi-sarkkörön túli területek nagyjából felét, valamint
  • az ottani tengeri gazdasági övezetek felét is.

A térség lakosságának kétharmada Oroszországban él, és a gazdasági teljesítmény kétharmada is hozzájuk kötődik.

A katonai jelenlét különösen látványos: a Simons Foundation adatai szerint az egész sarkvidéki térségben 66 katonai bázis működik, ebből 30 orosz kézen van.

A NATO-országok együtt összesen ugyan 36 bázist tartanak fenn,

de ezek különböző államok fennhatósága alá tartoznak, Norvégiától, Kanadán át, Grönlandig szétszórva.

A brit RUSI intézet rávilágított Oroszország az elmúlt években hatalmas összegeket költött nukleáris tengeralattjáró-flottájának modernizálására, amellyel rendszeresen járőrözik a térségben, illetve radar-, drón- és rakétarendszereinek fejlesztésére.

Az együttműködés vége

A hidegháború után egy ideig úgy tűnt, az Arktisz lehet a nyugati–orosz együttműködés egyik mintaterülete. Az 1996-ban létrehozott Sarkvidéki Tanács

  • környezetvédelmi,
  • klíma- és
  • őslakosügyi együttműködést hozott létre.

Oroszország még katonai egyeztetéseken is részt vett,

egészen 2014-ig, amikor a Krím annektálása után ebből a nemzetközi szervezetből is kizárták.

A 2022-es ukrajnai invázió végképp szétverte a maradék együttműködést. Finnország és Svédország NATO-csatlakozásával a térség gyakorlatilag két blokkra szakadt:

egy orosz és egy NATO-vezette térfélre.

Miért lett hirtelen fontos Grönland?

Donald Trump amerikai elnök a január 21-ei davosi beszédében is hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államoknak „nemzetbiztonsági okokból és a világ békéje érdekében szüksége van Grönlandra”, főként Oroszország és Kína miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A CNN emlékeztet, hogy az USA-nak már most is vannak katonai bázisai a szigeten, és a nyersanyagokhoz akár együttműködéssel is hozzáférhetne. Az elnök valószínűleg maga sem akar belesétálni abba a csapdahelyzetbe, amit egy tényleges fegyveres eszkaláció jelentene, és ezért is jelentette ki a Világgazdasági Fórumon:

„Nem fogok erőt alkalmazni.”

A valódi tét ugyanakkor nem csak katonai. A klímaváltozás miatt új hajózási útvonalak nyílnak meg a régióban:

  • Az orosz partok mentén futó Északi tengeri út már nyaranta szinte jégmentes, Ázsia és Európa között pedig feleannyi idő alatt lehet rajta hajózni, mint a Szuezi-csatornán át. Oroszország 2022 óta ezen az útvonalon szállít olajat és gázt Kínába.
  • A Kanada mentén található északnyugati átjáró is egyre járhatóbb, és a jövőben akár közvetlen, északi-sarki útvonal is kialakulhat – igaz, ennek súlyos környezeti ára lenne.

Nyersanyag-álmok és a valóság

Grönland alatt ráadásul szén, réz, arany, ritkaföldfémek és cink rejtőzhet. Csakhogy a CNN által idézett szakértők szerint ezek kitermelése rendkívül drága és komoly technikai kihívás lenne. Malte Humpert, az Arctic Institute szakértője „teljes őrültségnek” nevezte azt az elképzelést, hogy ezek a nyersanyagok könnyen és gyorsan az USA gazdasági hasznára válhatnának.

Kárörvendő Moszkva

A CNN elemzése szerint Trump Grönland-politikája inkább azt árulja el,

mennyire későn ébredt rá Washington arra, hogy lemaradt az északi-sarkvidéki versenyben, és hogy a Trump előtti kormányzatok – ide értve a saját első ciklusát is – mennyire elhanyagolták ezt a területet.

Oroszország már kiépítette

  • katonai,
  • gazdasági és
  • logisztikai hálózatát,

miközben a Nyugat most kapkodva próbálja utolérni.

Moszkvából alighanem kárörömmel figyelik, ahogy a Nyugat belső vitákba bonyolódik Grönland körül, miközben Oroszország csendben, évtizedes előnnyel uralja az északi-sarki terület nagy részét.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
molga8
2026. január 22. 07:48
Az Északkeleti útvonal 5000km-en kizárólagosan orosz vizeken halad. Azon keresztül lehet kb feleannyi idő alatt eljutni UK-ből Kínába. Az Északnyugati útvonal meg Kanadán át vezet. Nem értem, hogy hol és miért van lemaradva az USA? Az Északkeletihez semmi köze nincs, és nem is lehet. A Nyugati az övé, ott az oroszok jelen sincsenek. Valaki elmagyarázhatná, hogy mi ez a "lemarad a nyugat" sztori, mert nem értem.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 21. 23:22
Miközben az USÁ-t mozgató pénzügyi birodalom folyamatosan azon dolgozott, hogy az orosz nyersanyagokat valahogyan megszerezze Oroszország nyíltan hangoztatott meggyengítésével, szétdarabolásával, - addig a kiegyenlítés ragyogóan működött: közben a globális szinten geopolitikai teret vesztett összességében, és egyes területeken - pl. az Arktikán - szinte behozhatatlanul. Ezzel is bizonyítva, hogy az önteltség torzítja a tisztánlátást! Felkészülhetünk, hogy ez kiegyenlítődés a pénzügyi rendszerre is be fog következni. És aminek most haszonélvezője az USA, a dollár világpénz szerepének, annak pont az USA lesz a leváltója, mert a nemzetállam USA csak így menekülhet. De ez csak egy személyes vélemény, nem több.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!