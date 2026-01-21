CNN: Trump Grönland-politikája leleplezte az USA kínos versenyhátrányát

Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos politikája nemcsak diplomáciai vihart kavart, hanem – a CNN elemzése szerint – egy sokkal kínosabb igazságra is rávilágított: az Egyesült Államok és szövetségesei lemaradtak az északi-sarkvidéki versenyben. Miközben Washington most látványosan „felfedezi” az Arktiszt, Oroszország évtizedek óta módszeresen építi katonai, gazdasági és logisztikai fölényét a térségben.

Orosz előny, nyugati késés

A CNN rávilágít, hogy az északi-sarkvidéki verseny már a hidegháború óta tart, és napjainkig egyértelműen Moszkva volt a nyertese: