Leleplezték, mi Trump mesterterve: ez áll valójában a grönlandi akció mögött

A grönlandi ügy körüli nemzetközi vita látszólag arról szól, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen eszközökkel próbálhatná megszerezni a szigetet – akár vámfenyegetéssel, akár katonai nyomásgyakorlással. A Spiked vezető politikai publicistája azonban azt írja: a konfliktus mélyebb értelme nem Grönland hovatartozása, hanem Európa gyengesége. Brendan O’Neill szerint Trump a grönlandi kérdést tudatosan használja arra, hogy rámutasson: az európai államok katonailag gyengék, stratégiailag megosztottak, és továbbra is az Egyesült Államokra szorulnak biztonságpolitika terén.
O’Neill szerint Trump „őrült küldetése”, hogy megszerezze Grönlandot, első látásra irracionálisnak tűnhet: az Egyesült Államoknak már most is vannak katonai bázisai a szigeten, a nyersanyagokhoz pedig tárgyalások útján is hozzáférhetne.
A kínai vagy orosz fenyegetésre hivatkozó érvek szerinte inkább propagandisztikusak, mint reálisak.
A szerző úgy látja:
a valódi cél nem Grönland birtoklása, hanem Európa politikai megszorongatása.
Trump régóta bírálja az európai országokat, amiért
O’Neill szerint a grönlandi vita tökéletes eszköz arra, hogy Trump látványosan leleplezze ezt a függőséget.
A Spiked publicistája különösen beszédesnek tartja az európai reakciókat. Miközben európai vezetők hangosan bírálják Trump vámfenyegetéseit és a grönlandi terveket, a szerző szerint valójában abban bíznak, hogy
Washington továbbra is feltétel nélkül megvédi őket.
Példaként említi Keir Starmer brit miniszterelnököt, aki elítélte az amerikai vámokat, de közben világossá tette: Nagy-Britannia nem fog érdemben visszavágni. O’Neill szerint ez a kettősség mutatja meg Európa valódi helyzetét: erkölcsi felháborodás van, de stratégiai önállóság nincs.
A grönlandi ügy – idézi O’Neill Wolfgang Münchau elemzését – azt bizonyítja, hogy Európa „gyenge és megosztott”, és tudatosan választotta a katonai gyengeséget.
A szerző szerint a vita egyik legnagyobb vesztese maga a szuverenitás fogalma.
Trump nyílt fenyegetései szerinte durván semmibe veszik Grönland jogát arra, hogy saját sorsáról döntsön. Ugyanakkor O’Neill képmutatónak tartja az európai felháborodást is, hiszen
az Európai Unió évtizedek óta korlátozza a tagállamok szuverenitását politikai és gazdasági eszközökkel.
Így a grönlandi ügy O’Neill olvasatában nemcsak geopolitikai konfliktus, hanem tükör is, ami megmutatja Donald Trump nagyhatalmi ambícióit és az Európai Unió ordató kétszínűségét.
