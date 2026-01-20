Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Grönland Donald Trump Európai Unió Egyesült Államok

Leleplezték, mi Trump mesterterve: ez áll valójában a grönlandi akció mögött

2026. január 20. 20:05

Nem Putyin és nem is Kína, hanem valami egészen más.

2026. január 20. 20:05

A grönlandi ügy körüli nemzetközi vita látszólag arról szól, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen eszközökkel próbálhatná megszerezni a szigetet – akár vámfenyegetéssel, akár katonai nyomásgyakorlással. A Spiked vezető politikai publicistája azonban azt írja: a konfliktus mélyebb értelme nem Grönland hovatartozása, hanem Európa gyengesége. Brendan O’Neill szerint Trump a grönlandi kérdést tudatosan használja arra, hogy rámutasson: az európai államok katonailag gyengék, stratégiailag megosztottak, és továbbra is az Egyesült Államokra szorulnak biztonságpolitika terén.

Grönland: a politikai eszköz

O’Neill szerint Trump „őrült küldetése”, hogy megszerezze Grönlandot, első látásra irracionálisnak tűnhet: az Egyesült Államoknak már most is vannak katonai bázisai a szigeten, a nyersanyagokhoz pedig tárgyalások útján is hozzáférhetne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

A kínai vagy orosz fenyegetésre hivatkozó érvek szerinte inkább propagandisztikusak, mint reálisak.

A szerző úgy látja:

a valódi cél nem Grönland birtoklása, hanem Európa politikai megszorongatása.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump régóta bírálja az európai országokat, amiért

  • nem költenek eleget saját védelmükre,
  • elkényelmesedtek, és
  • kizárólag az amerikai katonai erőre támaszkodnak.

O’Neill szerint a grönlandi vita tökéletes eszköz arra, hogy Trump látványosan leleplezze ezt a függőséget.

Kétkulacsos Európa

A Spiked publicistája különösen beszédesnek tartja az európai reakciókat. Miközben európai vezetők hangosan bírálják Trump vámfenyegetéseit és a grönlandi terveket, a szerző szerint valójában abban bíznak, hogy

Washington továbbra is feltétel nélkül megvédi őket.

Példaként említi Keir Starmer brit miniszterelnököt, aki elítélte az amerikai vámokat, de közben világossá tette: Nagy-Britannia nem fog érdemben visszavágni. O’Neill szerint ez a kettősség mutatja meg Európa valódi helyzetét: erkölcsi felháborodás van, de stratégiai önállóság nincs.

A grönlandi ügy – idézi O’Neill Wolfgang Münchau elemzését – azt bizonyítja, hogy Európa „gyenge és megosztott”, és tudatosan választotta a katonai gyengeséget.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Trump nem viccel: egy jó nagyot bemosott az idióta európai politikusoknak

Lassan tényleg igazi háborúvá fog fajulni a Grönland körüli vita az USA és Európa egyes államai között.

Szuverenitás: az eltűnőben lévő elv

A szerző szerint a vita egyik legnagyobb vesztese maga a szuverenitás fogalma.

Trump nyílt fenyegetései szerinte durván semmibe veszik Grönland jogát arra, hogy saját sorsáról döntsön. Ugyanakkor O’Neill képmutatónak tartja az európai felháborodást is, hiszen

az Európai Unió évtizedek óta korlátozza a tagállamok szuverenitását politikai és gazdasági eszközökkel.

Így a grönlandi ügy O’Neill olvasatában nemcsak geopolitikai konfliktus, hanem tükör is, ami megmutatja Donald Trump nagyhatalmi ambícióit és az Európai Unió ordató kétszínűségét.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Geoff Robins / AFP

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
•••
2026. január 21. 07:31 Szerkesztve
Mese a "mestertervről". Mese az EU vezetőinek megleckéztetéséről, az USA dominanciájának bemutatásáról. Mese azoknak ,akik elhitték , hogy Venezuelában is a gaz diktátor elűzése és a kábszer ellenes küzdelem dicső missziója az ok. A "mesterterv" lényege (ha nem a hülye a célközönség) az olvadó Jeges -tenger hajózási útvonalának ellenőrzése. Ellensúlyozása az orosz -kínai térségi dominanciának. Az olaj, az ott található ritkaföldfémek, és az egyéb ásványi anyagok megszerzése. Olyan ez , mit amikor az Iránban hordott csador a legfőbb prolémája a békegalambnak. Viszont vannak hülyék ,akik eszik.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. január 21. 05:36
Belétek ragadt ez a "mesterterv".
Válasz erre
0
1
figyelő4322
2026. január 21. 04:11
simakutya 2026. január 20. 19:12 "Az unió egyedül maradt,most fogja kitépni a skandináv és a déli államokat Trump, látva mennyire gyengék." Nem tartom valószínűnek, hogy Trump 'akarja' a skandináv államokat. Hiszen tudja, hogy - akárcsak a germánok és a francok - nem túl sokára SHARIA uralom/ kormányzás alatt fognak élni. Trumpnál, meg általában a VALÓDI USA konzervatívoknál, na meg persze a legtöbb közép- európainál ez NEM egy BOCSÁNATOS BŰN, hanem katasztrófa. Az Európai Civilizáció köréből való kiválás, kiszakadás! Trump tudatában az már nem a civilizált világ, azok nem civilizált emberek. Szerintem egy keresztény ember szemszögéből igaza is van!
Válasz erre
2
0
Barnabás.N
2026. január 21. 01:18
Grönland megszerzésének ötlete nagyon régi az USA politikában. Csak legfeljebb nekünk új... 1867–68 Robert J. Walker pénzügyminiszter, William H. Seward külügyminiszter: Belső tervek Grönland és Izland megvásárlására. 1910 Maurice Francis Egan nagykövet szigetcsere ötlete: Mindanao + Palawan ⇄ Grönland + Dán Nyugat‑India, majd Mindanao német kézre adása Schleswigért 1939 Cordell Hull külügyminiszter stábja: Belső gondolkodás a sziget megvásárlásáról 1946–47 Harry Truman elnök; James Byrnes külügyminiszter: Titkos, formális ajánlat: 100 millió dollár aranyban Grönlandért 1955–1957 Joint Chiefs of Staff: Belső katonai javaslatok Grönland megvásárlására, ill. 99 éves bérletre 1970‑es évek Nelson Rockefeller alelnök (magánszemélyként) megvásárlás felvetése 2017–18 Ronald S. Lauder üzletember: Trumpnak felveti a megvásárlást 2018–19 Tom Cotton szenátor a dán nagykövetnek, majd Trumpnak is felveti a megvásárlást 2019 Trump: Nyilvánosan elismeri, hogy fontolgatja a vásárlást
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!