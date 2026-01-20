Leleplezték, mi Trump mesterterve: ez áll valójában a grönlandi akció mögött

A grönlandi ügy körüli nemzetközi vita látszólag arról szól, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen eszközökkel próbálhatná megszerezni a szigetet – akár vámfenyegetéssel, akár katonai nyomásgyakorlással. A Spiked vezető politikai publicistája azonban azt írja: a konfliktus mélyebb értelme nem Grönland hovatartozása, hanem Európa gyengesége. Brendan O’Neill szerint Trump a grönlandi kérdést tudatosan használja arra, hogy rámutasson: az európai államok katonailag gyengék, stratégiailag megosztottak, és továbbra is az Egyesült Államokra szorulnak biztonságpolitika terén.

Grönland: a politikai eszköz

O’Neill szerint Trump „őrült küldetése”, hogy megszerezze Grönlandot, első látásra irracionálisnak tűnhet: az Egyesült Államoknak már most is vannak katonai bázisai a szigeten, a nyersanyagokhoz pedig tárgyalások útján is hozzáférhetne.