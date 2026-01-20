Teljes a hisztéria: Trump elképzelése teljesen kiakasztotta a briteket

Trump közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek, és mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok „teljességgel és maradéktalanul megvásárolhatja” Grönlandot.

Megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni Grönlandot, és ezt csak az Egyesült Államok tudja megakadályozni.

A brit külügyi tárca vezetője a londoni alsóház képviselőinek tartott hétfő esti tájékoztatójában úgy fogalmazott, hogy

Trump bejelentésével súlyos pillanatához érkezett a transzatlanti viszonyrendszer.

Yvette Cooper leszögezte: a brit kormány által vallott álláspont szerint Grönland a Dán Királyság része és jövőjéről kizárólag a grönlandiakat, illetve a dánokat illeti meg a döntés joga, mivel ez felel meg a szuverenitás és a területi sérthetetlenség alapelvének.