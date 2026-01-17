„Ellopták a jövőnket” – a dán sterilizációs program borzalmairól vallottak a grönlandi őslakók

13 éves korában titokban méhen belüli fogamzásgátlót ültettek be neki.

Soha nem lehet gyermekem. Ezt a döntést elvették tőlem”

– mondta könnyeivel küszködve a nő, aki számára több műtét után derült ki az is, hogy egyik beavatkozás során a petevezetékeit is letávolították.

Intézményesített emberrablás

Az ilyen és hasonló, tömeges beavatkozásokra egy, az '50-es és '70-es évek között futó dán népesedéspolitikai program – az úgynevezett „kis dánok kísérlete” – része volt, amelynek során