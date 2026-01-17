Trump mindenkinek üzent, aki az útjába akar állni – élesítette a legpusztítóbb amerikai fegyvert

Az elnök hónapok óta hangoztatja, hogy az Egyesült Államoknak ellenőrzése alá kellene vonnia a Dániához tartozó, autonóm Grönlandot. Korábban azt is közölte:

számára „elfogadhatatlan” bármilyen megoldás, amely nem amerikai kézbe adja a szigetet.

Az esetet különösen pikánssá teszi, hogy Trump nyilatkozata idején kétpárti kongresszusi küldöttség tartózkodott Koppenhágában, ahol dán és grönlandi politikusokkal tárgyaltak a feszültség csökkentéséről:

Chris Coons demokrata szenátor „225 évnyi megbízható szövetségről” beszélt, míg

Lisa Murkowski republikánus szenátor hangsúlyozta: „Grönlandot szövetségesként kell kezelni, nem zsákmányként."

A Fehér Ház retorikája azonban ettől élesen eltér. Trump rendszeresen azzal indokolja terveit, hogy Kína és Oroszország is érdeklődik a térség iránt, amely jelentős, még kiaknázatlan ásványkincsekkel rendelkezik. A kormányzat nem zárta ki azt sem, hogy akár katonai erővel is szerezné meg a szigetet, bár ezt több elemző sem tartja valószínűnek, illetve az USA számára előnyös lépésnek.