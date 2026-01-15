Miért nem lesz amerikai támadás Grönland ellen?

Az amerikai kormányzat részéről az elmúlt időszakban érezhetően felgyorsult az a megközelítés, amely Grönland megszerzésének puha módszereit vizsgálja, közte egy olyan, politikailag rendkívül érzékeny elképzelés, amely közvetlen pénzkifizetésekkel próbálná rávenni a grönlandi szavazókat arra, hogy elszakadjanak Dániától, majd valamilyen formában az Egyesült Államokhoz közeledjenek. A Reuters által megszellőztetett információk szerint a Fehér Házban komolyan felmerült az ötlet, hogy fejenként 10–100 ezer dollár közötti egyszeri összeget ajánlanának fel a sziget mintegy 57 ezer lakosának, ami (a felső sávban) közel 6 milliárd dolláros összkiadást jelentene. Bár a konkrét mechanizmusok, jogi feltételek és politikai elvárások továbbra is homályosak, ez az elképzelés illeszkedik abba az amerikai gondolatmenetbe, amely szerint Grönland megvásárlása nem feltétlenül Koppenhágán keresztül, hanem közvetlenül a lakosság befolyásolásával történhetne meg – annak ellenére, hogy egyelőre mind a dán, mind a grönlandi vezetés következetesen hangsúlyozza: a terület nem eladó.

A felmerülő lehetőségek között szerepel egy úgynevezett szabad társulási megállapodás (Compact of Free Association, COFA) is, amelynek az

előfeltétele azonban szintén az, hogy Grönland elszakadjon Dániától, és független, önálló állammá váljon.

A megállapodás egy olyan szerződés, amelyben az adott országnak teljes szuverenitása van, de átengedi a külső védelmének és a biztonságpolitikájának a jogait az Egyesült Államoknak, miközben az amerikai fél gazdasági segítséget és védelmet nyújt cserébe. A megállapodásban részt vevő ország polgárai általában korlátlanul utazhatnak, dolgozhatnak és le is telepedhetnek az USA-ban, emellett különleges státuszuk miatt joguk van szolgálni az amerikai fegyveres erőkben is. Jelenleg (egyedülálló és stratégiailag kiemelt geopolitikai elhelyezkedésük okán) három szuverén állam áll ilyen szerződéses kapcsolatban Washingtonnal: a Mikronéziai Szövetségi Államok, a Marshall-szigetek és Palau. Bár Trumpot ez a lehetőség is komolyan foglalkoztatja, friss megszólalásaiban egyértelműen „Grönland tulajdonjogának megszerzéséről” beszél mint egyetlen, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájának megfelelő megoldásról.

A Grönland körüli vita a látszattal ellentétben tehát egyáltalán nem egy konkrét katonai művelet reális lehetőségéről szól. Az Egyesült Államok területi ambíciói a nemzetközi rend megőrzési képességének indikátorává válik: a sziget jövője pontosan megmutatja, milyen korlátai vannak a multilaterális szövetségi rendszereknek akkor, amikor egy szuperhatalom éppen szuperhatalmi jellege miatt politikai, gazdasági, katonai és informális eszközökkel megpróbálja újrarendezni a viszonyokat. Ha Venezuela precedens volt az America First igazolására, Grönland esetleges annektálása a jelenlegi, haldokló világrend egyik utolsó mozzanata lesz. De nem egy újabb háború árán.