Megindultak Dánia felé az amerikaiak: nem a levegőbe beszélt Trump

Támogatásáról biztosította Grönlandot az amerikai kongresszus Dániába látogató, tizenegy fős kétpárti küldöttsége pénteken Koppenhágában, miután Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel, valamint a dán parlament tagjaival is tárgyalásokat folytatott.

A megbeszéléseken a dán kormányfő megerősítette, hogy Grönland kapcsán „alapvető nézeteltérés” van kormánya és Donald Trump amerikai elnök álláspontja között.

Lisa Murkowski republikánus szenátor, az amerikai küldöttség egyik tagja a sajtónak nyilatkozva „jó hangulatúnak” nevezte a dán üzleti élet és a parlament képviselőivel folytatott tárgyalásokat. Azt mondta, hogy az amerikaiak „körülbelül 75 százaléka” nem tartja jó ötletnek, hogy az Egyesült Államok „megszerezze” Grönlandot, és az amerikai-dán kapcsolatok ápolására szólított fel. „Grönlandot a szövetségesünknek és nem egy tárgyi eszköznek kell tekintenünk” – tette hozzá.