Megindultak Dánia felé az amerikaiak: nem a levegőbe beszélt Trump
2026. január 16. 21:47
Ezek tényleg nem viccelnek.
2026. január 16. 21:47
Támogatásáról biztosította Grönlandot az amerikai kongresszus Dániába látogató, tizenegy fős kétpárti küldöttsége pénteken Koppenhágában, miután Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel, valamint a dán parlament tagjaival is tárgyalásokat folytatott.
A megbeszéléseken a dán kormányfő megerősítette, hogy Grönland kapcsán „alapvető nézeteltérés” van kormánya és Donald Trump amerikai elnök álláspontja között.
Lisa Murkowski republikánus szenátor, az amerikai küldöttség egyik tagja a sajtónak nyilatkozva „jó hangulatúnak” nevezte a dán üzleti élet és a parlament képviselőivel folytatott tárgyalásokat. Azt mondta, hogy az amerikaiak „körülbelül 75 százaléka” nem tartja jó ötletnek, hogy az Egyesült Államok „megszerezze” Grönlandot, és az amerikai-dán kapcsolatok ápolására szólított fel. „Grönlandot a szövetségesünknek és nem egy tárgyi eszköznek kell tekintenünk” – tette hozzá.
Az amerikai kongresszusi delegáció látogatására két nappal azután került sor, hogy Washingtonban eredménytelenül végződött az az amerikai-dán-grönlandi egyeztetés melynek célja az volt, hogy Washington és Koppenhága próbáljon megállapodásra jutni a jelenleg Dániához tartozó és ásványkincsekben gazdag Grönland jövőjéről.
Donald Trump az elmúlt egy évben több alkalommal is kijelentette, nemzetbiztonsági megfontolásokból szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.
Az amerikai küldöttség egy demokrata párti tagja, Chris Coons szenátor a mostani találkozókat értékelő nyilatkozatában azt mondta, a látogatás célja az volt, hogy „csökkentsék a felek között kialakult feszültséget, majd minél konstruktívabb párbeszédet folytathassanak arról, hogyan lehetne előrelépni Grönland ügyében”.
