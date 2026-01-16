Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland Amerika Donald Trump Dánia Egyesült Államok

Megindultak Dánia felé az amerikaiak: nem a levegőbe beszélt Trump

2026. január 16. 21:47

Ezek tényleg nem viccelnek.

2026. január 16. 21:47
null

Támogatásáról biztosította Grönlandot az amerikai kongresszus Dániába látogató, tizenegy fős kétpárti küldöttsége pénteken Koppenhágában, miután Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel, valamint a dán parlament tagjaival is tárgyalásokat folytatott.

A megbeszéléseken a dán kormányfő megerősítette, hogy Grönland kapcsán „alapvető nézeteltérés” van kormánya és Donald Trump amerikai elnök álláspontja között.

Lisa Murkowski republikánus szenátor, az amerikai küldöttség egyik tagja a sajtónak nyilatkozva „jó hangulatúnak” nevezte a dán üzleti élet és a parlament képviselőivel folytatott tárgyalásokat. Azt mondta, hogy az amerikaiak „körülbelül 75 százaléka” nem tartja jó ötletnek, hogy az Egyesült Államok „megszerezze” Grönlandot, és az amerikai-dán kapcsolatok ápolására szólított fel. „Grönlandot a szövetségesünknek és nem egy tárgyi eszköznek kell tekintenünk” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai kongresszusi delegáció látogatására két nappal azután került sor, hogy Washingtonban eredménytelenül végződött az az amerikai-dán-grönlandi egyeztetés melynek célja az volt, hogy Washington és Koppenhága próbáljon megállapodásra jutni a jelenleg Dániához tartozó és ásványkincsekben gazdag Grönland jövőjéről.

Donald Trump az elmúlt egy évben több alkalommal is kijelentette, nemzetbiztonsági megfontolásokból szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.

Az amerikai küldöttség egy demokrata párti tagja, Chris Coons szenátor a mostani találkozókat értékelő nyilatkozatában azt mondta, a látogatás célja az volt, hogy „csökkentsék a felek között kialakult feszültséget, majd minél konstruktívabb párbeszédet folytathassanak arról, hogyan lehetne előrelépni Grönland ügyében”.

 

(MTI)

 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. január 17. 00:07
a hajlandók koalíciója Moszkvától Grönlandig elfoglal mindent (is) .... ukrán és klingon segítséggel ....
Válasz erre
0
0
Vfefe
2026. január 16. 23:02
"Nemzetbiztonsagi megfontolasbol" Kinanak szuksege van Taiwanra, az oroszoknak Hawaira es az Aleut szigetekre. Mivel nemzetbiztonsagi igenye barmelyik orszagnak lehet. Vagy nem?
Válasz erre
2
0
Treeoflife
2026. január 16. 22:40
Még szerencse, hogy a briteknek Hongkong már nem okoz "fejfájást". Mi lenne velük most? Amekkora létszámmal az EU "bemutatót tart" .... mégis mit akarnak ott? Ellenőrizni akarják az USA támaszpontot? Egyébre ezzel a létszámmal nem lesznek képesek. Ha az USA "hadereje" fordul néhányat, az EU-s apródokat a farvize is elsöpri.
Válasz erre
3
0
q-q-ri-q
2026. január 16. 22:39
Hát, ha az amerikai geológusok elindulnak, akkor övék lesz Grönland. Ha meg közben sikerül teljesíteni az áldozatkvótát, Trump még a Nobel Béke-díjat is megkapja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!