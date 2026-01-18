Európa megbukott! Jól láthatóan képtelenek kezelni azt az új helyzetet, amit Trump hozott a világpolitikába. Az amerikai elnök nem hagymázas szavakba rejti a mondandóját, hanem kőkemény erőpolitikát folytat. A saját idiótizmusukba fulladó európai politikusok pedig néznek ki a fejükből, és azt sem tudják mitévők legyenek. Megint a nemzetközi jogról hadoválnak valamit, de az bizony meghalt! 2026 világa egy nagyon rideg és csak az erőre épülő korszakot hozott el. Magyarországnak egy ilyen háborgó tengeren kellene állva maradnia. Ez pedig csak akkor sikerülhet, hogy egy biztos döntést hozunk április 12-én! Egy olyan unió részei szeretnénk lenni, amely jól láthatóan egyszerre készül háborúzni az amerikaiakkal és az oroszokkal, vagy pedig ebből az egészből mindenképpen ki akarunk maradni? A döntés az Önök kezében van!”