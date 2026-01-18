Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
grönland donald trump vám európa

Trump nem viccel: egy jó nagyot bemosott az idióta európai politikusoknak

2026. január 18. 08:04

Lassan tényleg igazi háborúvá fog fajulni a Grönland körüli vita az USA és Európa egyes államai között.

2026. január 18. 08:04
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Trump nem viccel: egy jó nagyot bemosott az idióta európai politikusoknak!

Lassan tényleg igazi háborúvá fog fajulni a Grönland körüli vita az USA és Európa egyes államai között. Donald Trumpnak szombaton lett elege abból, hogy egyes európai országok nem hajlandóak elfogadni azt, hogy az amerikaiak igenis komolyan gondolják Grönland megszerzését. Az amerikai elnök büntetővámot vetett ki azon országokra, akik kiálltak a szigetország mellett, sőt a vámtételek további növelését is belengette! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron

Európa megbukott! Jól láthatóan képtelenek kezelni azt az új helyzetet, amit Trump hozott a világpolitikába. Az amerikai elnök nem hagymázas szavakba rejti a mondandóját, hanem kőkemény erőpolitikát folytat. A saját idiótizmusukba fulladó európai politikusok pedig néznek ki a fejükből, és azt sem tudják mitévők legyenek. Megint a nemzetközi jogról hadoválnak valamit, de az bizony meghalt! 2026 világa egy nagyon rideg és csak az erőre épülő korszakot hozott el. Magyarországnak egy ilyen háborgó tengeren kellene állva maradnia. Ez pedig csak akkor sikerülhet, hogy egy biztos döntést hozunk április 12-én! Egy olyan unió részei szeretnénk lenni, amely jól láthatóan egyszerre készül háborúzni az amerikaiakkal és az oroszokkal, vagy pedig ebből az egészből mindenképpen ki akarunk maradni? A döntés az Önök kezében van!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kerezs
2026. január 18. 09:34
Igaza van Európának. 1. a szankciók működnek, aminek következtében Oroszország úgy meggyengül, hogy meg fogja támadni az EU-t és a NATO-t. 2. sikeresen leváltunk az orosz olajról és gázról az energia diverzifikáció jegyében. Annyira sikerült diverzifikálódni, hogy az orosz "függést" USA függésre cseréltük. Mert van jó és rossz függés. 3.Most kard csörtetve felvonul a 30 fős cserkészcsapat Grönland védelmében(hadat üzennek az USA-nak) 4.Kisarkítva: Az USA 3 hónapig nem szállít gázt, olajat Európának és az EUs- hadsereg mozdulni sem tud(ardenneki offenzíva), ráadásul a fegyvereket, irányító rendszereket - amiket az USA ellen használna-, meg sem kapja, ill. az amerikaiak lekapcsolják (pl. Starlink) azokat. Esetleg az USA nem fizeti be a NATO fenntartására a következő havi részletet. Szép kilátások. Az USA Grönlandot "kéri" cserébe a támogatásért. Nincs ingyen ...
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. január 18. 09:02
"2026 világa egy nagyon rideg és csak az erőre épülő korszakot hozott el" sohasem volt más világ csak a győztesek időnként azt hiszik,hogy győzelmük örök. Pedig a nyugat gyarmattartó tömeggyilkosai már a 19. század óta hátrálásra kényszerülnek.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 18. 08:45
ihavrillarasputin 2026. január 18. 08:33 Ne erölködj, idióta! Mondta Trump hogy akár katonai erővel is az USAhoz csatolja Grönlandot? Igen vagy nem?
Válasz erre
2
1
rasputin
2026. január 18. 08:42
gullwing 2026. január 18. 08:39 Az uniót idióták vezetik aki a saját népük ellen cselekednek Figyelj már retkes cigány. Dániának oda kéne adnia Grönlandot? Mesékj buckalakó.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!