Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Lassan tényleg igazi háborúvá fog fajulni a Grönland körüli vita az USA és Európa egyes államai között.
„Trump nem viccel: egy jó nagyot bemosott az idióta európai politikusoknak!
Lassan tényleg igazi háborúvá fog fajulni a Grönland körüli vita az USA és Európa egyes államai között. Donald Trumpnak szombaton lett elege abból, hogy egyes európai országok nem hajlandóak elfogadni azt, hogy az amerikaiak igenis komolyan gondolják Grönland megszerzését. Az amerikai elnök büntetővámot vetett ki azon országokra, akik kiálltak a szigetország mellett, sőt a vámtételek további növelését is belengette!
Európa megbukott! Jól láthatóan képtelenek kezelni azt az új helyzetet, amit Trump hozott a világpolitikába. Az amerikai elnök nem hagymázas szavakba rejti a mondandóját, hanem kőkemény erőpolitikát folytat. A saját idiótizmusukba fulladó európai politikusok pedig néznek ki a fejükből, és azt sem tudják mitévők legyenek. Megint a nemzetközi jogról hadoválnak valamit, de az bizony meghalt! 2026 világa egy nagyon rideg és csak az erőre épülő korszakot hozott el. Magyarországnak egy ilyen háborgó tengeren kellene állva maradnia. Ez pedig csak akkor sikerülhet, hogy egy biztos döntést hozunk április 12-én! Egy olyan unió részei szeretnénk lenni, amely jól láthatóan egyszerre készül háborúzni az amerikaiakkal és az oroszokkal, vagy pedig ebből az egészből mindenképpen ki akarunk maradni? A döntés az Önök kezében van!”
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP