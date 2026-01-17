Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé

Februártól 10 százalékos vámot vet ki egyes európai országokra Donald Trump, amíg azok nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit. Az európai termékekre vonatkozó általános vámok mértékét júniustól emelte 25 százalékra Washington – írja a Financial Times.

A lap szerint az Egyesült Államok elnöke a magasabb tarifákat kiterjeszti