németország egyesült államok washington donald trump vám európa trump

Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé

2026. január 17. 20:41

Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.

2026. január 17. 20:41
null

Februártól 10 százalékos vámot vet ki egyes európai országokra Donald Trump, amíg azok nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit. Az európai termékekre vonatkozó általános vámok mértékét júniustól emelte 25 százalékra Washington – írja a Financial Times.

A lap szerint az Egyesült Államok elnöke a magasabb tarifákat kiterjeszti

  • Németországra,
  • az Egyesült Királyságra,
  • Hollandiára,
  • Dániára,
  • Norvégiára,
  • Svédországra
  • és Finnországra.

Trump a közösségi oldalán azt írja, évekig támogatta az Egyesült Államok Dániát és az Európai Uniót azzal, hogy nem vetett ki vámokat termékeire. Szerinte

most, évszázadok után itt az ideje, hogy Dánia visszaadjon valamit – A világbéke forog kockán. Kína és Oroszország Grönlandot akarja és Dánia ez ellen nem tehet semmit 

– fogalmazott az elnök. Világossá tette,

a 10 százalékos vám addig marad érvényben, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes megvásárlásáról.

Trump világossá tette, azért akarja megszerezni Grönlandot, mert az Egyesült Államok egy hatalmas védelmi rendszert, az izraeli Aranykupolához hasonló rendszert akar kiépíteni, amely Kanadát is védené. Szerinte a tervezett védelmi rendszer csak akkor működhet hatékonyan, ha Grönlandot is magában foglalja.

Az amerikai elnök hozzátette, Dániával és bármelyik másik országgal is nyitott a tárgyalásra. Álláspontja szerint az európai országokért Amerika sok mindent tett, most mégis veszélyeztetik Washington törekvéseit.

Nyitókép: Alessandro RAMPAZZO / AFP

 

optimista-2
2026. január 17. 22:28
Alakul. Ha Trump berág, akkor leállítja az LNG exportot is. Orosz gáz meg tiltott az EU-nak, maradnak a holland meg belga, svájci tehenek metángáz kibocsátása. Ja az sem, mert a Mercury megállapodás miatt az európai gazdák meg fogják szüntetni az állattartást. De most élni !
Válasz erre
1
1
pctroll
2026. január 17. 22:27
Vaskupola, ja. Olaj véletlenül nincs grönland alatt?
Válasz erre
1
0
Oldalkosár
2026. január 17. 22:25
survivor 2026. január 17. 21:49 "Merz már rajött hogy a zölditessel elbasztak az E- t" Meg az orosz energiáról való leválással, a jóval drágább amerikai LNG-gáz vásárlással. Az előző washingtoni kormányzat megkövetelte az európai ruszofób szövetségeseitől a leválást... a mostani pedig FENNTARTJA EZT AZ ÁLLAPOTOT! Trump megengedi Európának, hogy leváljon az "ő" gázáról és visszaengedi "szövetségeseit" Oroszországhoz? Persze, hogy nem! Akkor? Erről nem látok egyetlen kormánypárti megmondóembert, energiapolitikai szakértőt sem, mint pl. Hortay Olivért nyilatkozni. Ellenzéki oldalon nyilván minden az előző elnök idején volt rendben, most semmi sem jó. De úgy látszik, a kormányoldalon is hasonlóan gondolkodnak, csak fordítva. Joggal átkozzuk Bident az EU-t az orosz energiáról való leválasztása miatt, de Trump eme állapot fönntartásával nem érdemli meg ugyanezt? Ha a full trumpista kormánypártiak szerint most ez az USA jogos érdeke, miért nem volt az az előző demokrata kormányzat alatt?
Válasz erre
0
1
Conduct
2026. január 17. 22:17
Addig ugrál ez az idióta amíg jön egy szakember aki nem hibázik.
Válasz erre
2
2
