Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé

Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Februártól 10 százalékos vámot vet ki egyes európai országokra Donald Trump, amíg azok nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit. Az európai termékekre vonatkozó általános vámok mértékét júniustól emelte 25 százalékra Washington – írja a Financial Times.
A lap szerint az Egyesült Államok elnöke a magasabb tarifákat kiterjeszti
Trump a közösségi oldalán azt írja, évekig támogatta az Egyesült Államok Dániát és az Európai Uniót azzal, hogy nem vetett ki vámokat termékeire. Szerinte
most, évszázadok után itt az ideje, hogy Dánia visszaadjon valamit – A világbéke forog kockán. Kína és Oroszország Grönlandot akarja és Dánia ez ellen nem tehet semmit
– fogalmazott az elnök. Világossá tette,
a 10 százalékos vám addig marad érvényben, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes megvásárlásáról.
Trump világossá tette, azért akarja megszerezni Grönlandot, mert az Egyesült Államok egy hatalmas védelmi rendszert, az izraeli Aranykupolához hasonló rendszert akar kiépíteni, amely Kanadát is védené. Szerinte a tervezett védelmi rendszer csak akkor működhet hatékonyan, ha Grönlandot is magában foglalja.
Az amerikai elnök hozzátette, Dániával és bármelyik másik országgal is nyitott a tárgyalásra. Álláspontja szerint az európai országokért Amerika sok mindent tett, most mégis veszélyeztetik Washington törekvéseit.
Nyitókép: Alessandro RAMPAZZO / AFP