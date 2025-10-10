Ft
NATO Donald Trump Spanyolország

Trump kirúgná Spanyolországot a NATO-ból

2025. október 10. 08:40

Az Egyesült Államok elnöke azt követelte, hogy a szövetségesek GDP-jük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítsák. Spanyolország volt az egyetlen ország, amely megtagadta az erre való elköteleződést.

2025. október 10. 08:40
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön azt javasolta a NATO-nak, hogy fontolja meg Spanyolország kizárását a szövetségből az ország elmaradt védelmi kiadásai miatt – írja a Politico.

„Volt egy lemaradónk – Spanyolország. Fel kell hívni őket, és meg kell találni, hogy miért maradtak el” – mondta Trump egy kétoldalú találkozón Alexander Stubb finn elnökkel. Hozzátette: 

„A spanyolok is jól élnek, sok mindennek köszönhetően, amit tettünk. Jól élnek. Nincs mentségük erre, de rendben van, talán őszintén szólva ki kellene őket dobni a NATO-ból.”

A NATO szövetségesei egy júniusi csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy teljesítik Trump követelését, és a GDP 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják – ebből 3,5 százalékot az alapvető katonai kiadásokra, 1,5 százalékot pedig a szélesebb körű biztonsággal kapcsolatos beruházásokra. Spanyolország volt az egyetlen ország, amely megtagadta az ehhez való elköteleződést.

Donald Trump dicsérte Finnországot a katonai kiadások emelése miatt, ami nagyrészt Oroszország ukrajnai inváziójára adott válasz volt. „Nagyszerűen csináltátok. Spanyolország nem tette meg” – mondta Stubb elnöknek a találkozón. „Spanyolország volt az, amelyik nem tette meg, szóval azt hiszem, nektek kell elkezdeni beszélni Spanyolországgal.”

Spanyolország a NATO legalacsonyabb költésű országai közé tartozik, a szövetség adatai szerint a védelmi kiadások 2023-ban a GDP kevesebb mint 1,2 százalékát teszik ki. 

Pedro Sánchez miniszterelnök fenntartotta, hogy országának a GDP mindössze 2,1 százalékát kell befektetnie a védelmi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

„Azt kértem, hogy a NATO-szövetségesek 5 százalékot fizessenek, és ne 2 százalékot, és a legtöbb ember azt gondolta, hogy ez nem fog megtörténni, és gyakorlatilag egyhangúlag meg is történt” – mondta Trump védelmi követeléseiről.

