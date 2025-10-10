Trump kirúgná Spanyolországot a NATO-ból

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön azt javasolta a NATO-nak, hogy fontolja meg Spanyolország kizárását a szövetségből az ország elmaradt védelmi kiadásai miatt – írja a Politico.

„Volt egy lemaradónk – Spanyolország. Fel kell hívni őket, és meg kell találni, hogy miért maradtak el” – mondta Trump egy kétoldalú találkozón Alexander Stubb finn elnökkel. Hozzátette:

„A spanyolok is jól élnek, sok mindennek köszönhetően, amit tettünk. Jól élnek. Nincs mentségük erre, de rendben van, talán őszintén szólva ki kellene őket dobni a NATO-ból.”

A NATO szövetségesei egy júniusi csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy teljesítik Trump követelését, és a GDP 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják – ebből 3,5 százalékot az alapvető katonai kiadásokra, 1,5 százalékot pedig a szélesebb körű biztonsággal kapcsolatos beruházásokra. Spanyolország volt az egyetlen ország, amely megtagadta az ehhez való elköteleződést.

Donald Trump dicsérte Finnországot a katonai kiadások emelése miatt, ami nagyrészt Oroszország ukrajnai inváziójára adott válasz volt. „Nagyszerűen csináltátok. Spanyolország nem tette meg” – mondta Stubb elnöknek a találkozón. „Spanyolország volt az, amelyik nem tette meg, szóval azt hiszem, nektek kell elkezdeni beszélni Spanyolországgal.”