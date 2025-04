Az USA külügyminisztere elárulta, kilépnek-e a NATO-ból

Az Egyesült Államok továbbra is tagja a NATO-nak, jelenleg is aktív résztvevői vagyunk, ugyanolyan aktívak, mint korábban – jelentette ki az amerikai külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A NATO külügyminiszteri találkozójára érkezve Marco Rubio hangsúlyozta: „A globális és néhány amerikai médiában megjelenő hisztéria és túlzás a NATO-val kapcsolatban indokolatlan. Trump elnök világossá tette, hogy támogatja a NATO-t. Továbbra is a szövetség tagjai maradunk”.

Rubio kiemelte, hogy

az Egyesült Állomok egy erősebb, életképesebb NATO-t akar, és ennek az egyetlen módja az, ha a szövetséget alkotó nemzetállamok nagyobb védelmi képességekkel rendelkeznek.

„A NATO nem csupán szövetségesek és partnerek gyűjteménye, hanem fejlett gazdaságoké, gazdag országoké, amelyek képesek többet tenni” – húzta alá.

Washington a védelmet helyezi előtérbe

A külügyminiszter elismerte, hogy a védelmi kiadások növelése áldozatokkal jár, hiszen minden ország – így az Egyesült Államok is – küzd belső szükségletekkel és költségvetési döntésekkel. Ennek ellenére Washington a világban betöltött szerepe miatt a védelmet helyezi előtérbe, és ugyanezt várja el szövetségeseitől is. Rubio szerint több szövetséges ország hosszú évek alatt erős szociális rendszert épített ki, így nehezen vonnak el abból forrásokat a honvédelem javára. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közelmúlt eseményei - különösen a háború Európa szívében - azt mutatják, hogy a katonai erő elrettentő szerepe továbbra is létfontosságú.

„Szeretnénk, ha a tanácskozáson egyetértés születne azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok teljesítsék vállalásaikat, és védelmi kiadásaik elérjék a GDP 5 százalékát. Ez az Egyesült Államokat is magában foglalja - nekünk is növelnünk kell az arányt” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy amennyiben a jelenlegi fenyegetések valóban olyan súlyosak, mint ahogyan ő és a szövetség tagjai gondolják, akkor ezekkel csak valódi elköteleződéssel és megfelelő katonai képességekkel lehet szembenézni. Emlékeztetett, hogy ez már Trump elnök első ciklusának is fontos üzenete volt, és most is ezt képviseli.

Az elnök nem a NATO ellen van, hanem egy olyan NATO ellen, amely nem rendelkezik a szükséges képességekkel ahhoz, hogy teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyeket a szerződés minden tagállamra ró”

– hangoztatta.

Hozzátette, hogy bár senki nem várja el a célok gyors, egy-két éven belüli teljesítését, a haladásnak valódinak és kézzelfoghatónak kell lennie.

(MTI)

Nyitókép: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

***