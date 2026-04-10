Ilyen még nem volt: történelmi Honvéd–Fradira készülhetünk!

Április 29-én, a Simple Kupa döntőjében – amelyen a Honvéd és a Ferencváros csap össze – Magyarországon első alkalommal segíti majd videobíró a játékvezető munkáját női futballmérkőzésen – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján úgy fogalmaz, hogy a Budapest Honvéd–FTC-Telekom összecsapás a hazai női labdarúgás egyik kiemelten rangos és nagy figyelemmel kísért eseménye, a jelentőségét növeli, hogy a kupagyőzelem sorsa egyetlen mérkőzésen dől el, így a tét különösen nagy, és minden egyes döntésnek jelentős súlya van.