Ilyen még nem volt: történelmi Honvéd–Fradira készülhetünk!

Közleményt adott ki az MLSZ. A Honvéd–Ferencváros döntőn VAR segíti a játékvezető munkáját.
Április 29-én, a Simple Kupa döntőjében – amelyen a Honvéd és a Ferencváros csap össze – Magyarországon első alkalommal segíti majd videobíró a játékvezető munkáját női futballmérkőzésen – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján úgy fogalmaz, hogy a Budapest Honvéd–FTC-Telekom összecsapás a hazai női labdarúgás egyik kiemelten rangos és nagy figyelemmel kísért eseménye, a jelentőségét növeli, hogy a kupagyőzelem sorsa egyetlen mérkőzésen dől el, így a tét különösen nagy, és minden egyes döntésnek jelentős súlya van.
A VAR használata hozzájárulhat az esetleges játékvezetői vagy asszisztensi tévedések minimalizálásához, emellett tovább erősíti a döntő presztízsét és a sorozat rangját”
– olvasható az MLSZ közleményében.
A találkozót az Új Hideguti Nándor Stadionban rendezik.
Az egyik elődöntőben a kispesti csapat tizenegyesekkel múlta felül a Diósgyőrt, míg a másik ágon a Fradi az ETO 2–0-s legyőzésével jutott be a fináléba. Érdekesség, hogy a férfi Magyar Kupában is FTC–ETO meccset rendeznek a legjobb négy között, és a Honvéd ugyancsak ott van a másik ágon, a Zalaegerszeget fogadja.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: szovetseg.mlsz.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
