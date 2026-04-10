labdarúgás Fradi VAR Ferencváros Honvéd Magyar Kupa MLSZ FTC

Ilyen még nem volt: történelmi Honvéd–Fradira készülhetünk!

2026. április 10. 17:35

Közleményt adott ki az MLSZ. A Honvéd–Ferencváros döntőn VAR segíti a játékvezető munkáját.

Április 29-én, a Simple Kupa döntőjében – amelyen a Honvéd és a Ferencváros csap össze – Magyarországon első alkalommal segíti majd videobíró a játékvezető munkáját női futballmérkőzésen – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján úgy fogalmaz, hogy a Budapest Honvéd–FTC-Telekom összecsapás a hazai női labdarúgás egyik kiemelten rangos és nagy figyelemmel kísért eseménye, a jelentőségét növeli, hogy a kupagyőzelem sorsa egyetlen mérkőzésen dől el, így a tét különösen nagy, és minden egyes döntésnek jelentős súlya van.

A VAR használata hozzájárulhat az esetleges játékvezetői vagy asszisztensi tévedések minimalizálásához, emellett tovább erősíti a döntő presztízsét és a sorozat rangját”

– olvasható az MLSZ közleményében.

A találkozót az Új Hideguti Nándor Stadionban rendezik.

A Honvéd tíz év után döntőzik újra
A Budapest Honvéd FC - Női Labdarúgás hivatalos oldala/Facebook

Honvéd–Ferencváros döntő

Az egyik elődöntőben a kispesti csapat tizenegyesekkel múlta felül a Diósgyőrt, míg a másik ágon a Fradi az ETO 2–0-s legyőzésével jutott be a fináléba. Érdekesség, hogy a férfi Magyar Kupában is FTC–ETO meccset rendeznek a legjobb négy között, és a Honvéd ugyancsak ott van a másik ágon, a Zalaegerszeget fogadja.

Nyitókép: szovetseg.mlsz.hu

