Nem akar eltűnni: Németországban is a Balatonnál bulizó volt Fradi-edző a téma

Thomas Doll 60 éves lett. A Fradi korábbi mestere a Balatonnál ünnepelt.
Thomas Doll csütörtökön a Balatonnál ünnepelte a családjával a 60. születésnapját, amelyet éppen aznap töltött be. A korábbi kiváló német válogatott futballista, aki 2013 és 2018 között az Ferencvárosi TC vezetőedzője volt, kiváló formában van és egyértelművé tette, még korántsem akar eltűnni a futball világából – írja az Origo, és hozzátette: a német Bild is kiemelten foglalkozott a volt Fradi-tréner születésnapjával.
Doll a kerek születésnapját Magyarországon, a Balatonnál ünnepelte, méghozzá családi körben. Az FTC korábbi vezetőedzője a Bildnek is mesélt az eseményről, mint elmondta, nyugodt programot választott, de azért nem maradt el az ünneplés sem. A felesége szervezett neki különleges estét, igaz, a gyerekek miatt csak módjával buliztak – olvasható.
Doll hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem érzi az évek múlását, sőt továbbra is remek formában van.
Régebben, ha azt hallottam, hogy valaki hatvan lesz, rögtön arra gondoltam, hogy az már valami öreg fazon vagy ilyesmi. De én még mindig hetente ötször járok fitneszterembe, és érzem, hogy még fitt vagyok”
– idézte a szakembert az Origo. A cikk megjegyezte: a német edző nem nosztalgiázik, és nem is gondolkodik a visszavonuláson. Azt mondta, a szünet tudatos döntés volt, mert a család került előtérbe, most viszont, hogy kezdenek felnőni a gyerekek, újra érzi magában a tüzet.
Hiányoznak a hétvégék, az izgalmak. Egész életemben a hétvégéim a meccsek körül forogtak”
– jelentette ki.
A jelenleg csapat nélküli Doll a Fradival 2013 és 2018 között egy bajnoki címet, egy Ligakupát és három Magyar Kupát nyert.
Nyitókép: Kovács Tamás/MTI/MTVA
