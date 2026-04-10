Nem akar eltűnni: Németországban is a Balatonnál bulizó volt Fradi-edző a téma

Thomas Doll csütörtökön a Balatonnál ünnepelte a családjával a 60. születésnapját, amelyet éppen aznap töltött be. A korábbi kiváló német válogatott futballista, aki 2013 és 2018 között az Ferencvárosi TC vezetőedzője volt, kiváló formában van és egyértelművé tette, még korántsem akar eltűnni a futball világából – írja az Origo, és hozzátette: a német Bild is kiemelten foglalkozott a volt Fradi-tréner születésnapjával.

Doll a kerek születésnapját Magyarországon, a Balatonnál ünnepelte, méghozzá családi körben. Az FTC korábbi vezetőedzője a Bildnek is mesélt az eseményről, mint elmondta, nyugodt programot választott, de azért nem maradt el az ünneplés sem. A felesége szervezett neki különleges estét, igaz, a gyerekek miatt csak módjával buliztak – olvasható.