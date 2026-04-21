Varga Barnabás visszatért a Fradihoz – ez volt az első dolga

„Lehet, furcsán hangzik, amit most mondok...” – Csank János szerint ez Borbély előnye Keane-nel szemben
Néhány napon belül másodszor is megküzd egymással az ETO és a Ferencváros.
Az AEK csatára kihasználja a szünetét. Varga meglátogatta az FTC játékosait és a stábot.
Varga Barnabás kihasználta azt, hogy a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban most van egy kisebb szünet, így visszatért Magyarországra, és meglátogatta korábbi klubját, a Ferencvárost.
„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam.
Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek”
– idézte a fradi.hu a magyar válogatott csatárt.
A 31 éves játékos az új klubjában, a görög AEK Athénban eddig 17 tétmérkőzésen hat gólnál és két gólpassznál jár, vagyis itt is eredményesen futballozik. Arra kérték, hasonlítsa össze a két bajnokságot.
„Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más a játék.
Több top csapat van, öt-hat hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO.”
A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is üdvözölte Vargát.
„Nagyszerű volt újra látni Barnit, ő egy kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett és a legjobbakat kívántuk egymásnak.
Mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy a görögöknél is, lőjön minél több gólt, érezze jól magát.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: fradi.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök egy háromszavas üzenetet és egy linket küldött követőinek.