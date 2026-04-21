Robbie Keane Fradi videó Varga Barnabás Ferencváros FTC

Varga Barnabás visszatért a Fradihoz – ez volt az első dolga

2026. április 21. 19:26

Az AEK csatára kihasználja a szünetét. Varga meglátogatta az FTC játékosait és a stábot.

2026. április 21. 19:26
Varga Barnabás kihasználta azt, hogy a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban most van egy kisebb szünet, így visszatért Magyarországra, és meglátogatta korábbi klubját, a Ferencvárost.

Varga meglátogatta korábbi játszótársait (Fotó: fradi.hu)

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam.

Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek”

– idézte a fradi.hu a magyar válogatott csatárt.

A 31 éves játékos az új klubjában, a görög AEK Athénban eddig 17 tétmérkőzésen hat gólnál és két gólpassznál jár, vagyis itt is eredményesen futballozik. Arra kérték, hasonlítsa össze a két bajnokságot.

„Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más a játék.

Több top csapat van, öt-hat hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO.”


Keane üzenete Varga Barnabásnak

A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is üdvözölte Vargát.

„Nagyszerű volt újra látni Barnit, ő egy kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett és a legjobbakat kívántuk egymásnak.

Mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy a görögöknél is, lőjön minél több gólt, érezze jól magát.”

