szurkolótábor eto rendőrség Fradi balhé

Harmadik félidő: nyomoz a rendőrség az ETO–Fradin történtek miatt

2026. április 22. 10:49

Nem ért véget a lefújáskor az aranyrangadó. A Fradi-szurkolók balhéja újabb feladatot ad a rendőrségnek.

Mint arról beszámoltunk, a vasárnapi aranyrangadón a győriek Bánáti Kevin góljával 1–0-ra győztek hazai pályán a Ferencváros ellen, így három körrel a vége előtt hárompontos előnyre tettek szert a labdarúgó NB I tabellájának az élén. Nem csak a gyepen, a lelátón is történtek izgalmak: miután Fradi-szurkolók a rohamrendőrökkel is megütköztek Győrött, a rendőrség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt nyomozást indított.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A történet hátterében a Fradi két, egymással rivalizáló szurkolói csoportja, a Green Monsters és a Pirates áll, amelyek Győrben is összebalhéztak egymással. Petárdákat lőttek egymás felé, amelyekből a rendőrök közé is csapódott, a történtek után pedig nyomozás indult. A rohamrendőrök végül fokozatosan kiszorították a balhézó drukkereket az ETO Park melletti területről.

„A csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést,

és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor” – nyilatkozta a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) részéről dr. Kovács Katalin a goal.com oldal megkeresése után.

A Fradi és az ETO párharca szerda este a Magyar Kupa elődöntőjében, ezúttal az Üllői úton folytatódik. Mint ismert, a finálé másik résztvevője, a Honvédot tizenegyespárbaj után kiejtő ZTE lesz.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. április 22. 11:57
2 csürhe?
chief Bromden
2026. április 22. 11:02
A ktg-et kifizettetni a fradikával. Ingyen nem kellene utánuk takarítani.
szantofer
2026. április 22. 10:57
"A történet hátterében a Fradi két, egymással rivalizáló szurkolói csoportja, a Green Monsters és a Pirates áll" Felkészül a fidesz frakció.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!