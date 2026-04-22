Harmadik félidő: nyomoz a rendőrség az ETO–Fradin történtek miatt

„A csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a rendőrségen elrendelt nyomozás – a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozó ügyészséghez történő áttételét követően – a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen van folyamatban.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint rendőr nem szenvedett sérülést,

és az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor” – nyilatkozta a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) részéről dr. Kovács Katalin a goal.com oldal megkeresése után.

A Fradi és az ETO párharca szerda este a Magyar Kupa elődöntőjében, ezúttal az Üllői úton folytatódik. Mint ismert, a finálé másik résztvevője, a Honvédot tizenegyespárbaj után kiejtő ZTE lesz.