Súlyos következménye lett a görög játékos becsúszásának, műteni kell a magyar válogatott támadót

Mankóval jár a magyar válogatott játékos a görögök elleni meccs óta
A törést megúszta, de feltehetően így is többhetes kihagyás vár rá.
Könnyen lehet, hogy véget ért a DVSC magyar válogatott támadójának idénye. A görögök elleni meccsen megsérülő Bárány Donátra műtét és hosszabb kihagyás vár.
Bokaszalag-szakadás miatt műtét és hosszabb kihagyás vár Bárány Donátra, a Debrecen válogatott labdarúgójára.
A DVSC honlapjának csütörtöki híradása felidézi, hogy a saját nevelésű csatár a magyar válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzésén kapott egy rúgást a lábára, ezért le kellett cserélni. Az alapos orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, ezért van szüksége a műtétre.
A beavatkozást jövő hét szerdán végzik el Budapesten.
Az M4 Sport Facebook-posztja alatt klubszimpátiától függetlenül rengetegen fejezték ki a jókívánságaikat Báránynak, aki márciusban mutatkozott be a nemzeti együttesben.
Bárány az NB I mostani idényében eddig 12 gólt szerzett, ezzel Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest FC) mögött holtversenyben harmadik a góllövőlistán, a sérülése miatt viszont vélhetően már nem lesz lehetősége megelőzni az első két helyezettet.
