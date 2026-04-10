magyar válogatott Bárány Donát DVSC Debreceni VSC

Súlyos következménye lett a görög játékos becsúszásának, műteni kell a magyar válogatott támadót

2026. április 10. 15:33

Könnyen lehet, hogy véget ért a DVSC magyar válogatott támadójának idénye. A görögök elleni meccsen megsérülő Bárány Donátra műtét és hosszabb kihagyás vár.

Bokaszalag-szakadás miatt műtét és hosszabb kihagyás vár Bárány Donátra, a Debrecen válogatott labdarúgójára.

A DVSC honlapjának csütörtöki híradása felidézi, hogy a saját nevelésű csatár a magyar válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzésén kapott egy rúgást a lábára, ezért le kellett cserélni. Az alapos orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, ezért van szüksége a műtétre.

A beavatkozást jövő hét szerdán végzik el Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

Az M4 Sport Facebook-posztja alatt klubszimpátiától függetlenül rengetegen fejezték ki a jókívánságaikat Báránynak, aki márciusban mutatkozott be a nemzeti együttesben.

  • „Nagyon hiányozni fog a hajrában, remélem, nélküle is sikerül kiharcolni a bronzérmet!” – írta egy drukker, aki a DVSC-ért szorít. 
  • „Mielőbbi gyógyulást és visszatérést kívánok! Csak a Ferencváros!” – kommentelte egy másik. 
  • „Zete-drukkerként mondom, sajnálom és jobbulást neki! Éles a párharc a Zete és a Loki közt, de hiszem, hogy úgy sportszerű a versenyfutás, ha mindenki a legerősebb csapatával tud játszani. Gyors felépülést kívánok!” – üzente egy harmadik.

Bárány az NB I mostani idényében eddig 12 gólt szerzett, ezzel Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest FC) mögött holtversenyben harmadik a góllövőlistán, a sérülése miatt viszont vélhetően már nem lesz lehetősége megelőzni az első két helyezettet.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyégé
2026. április 10. 15:50
Kár érte ...anno Boöőr Zolika bokáját is egy svéd tette örökre értéjenbyé.
