Súlyos következménye lett a görög játékos becsúszásának, műteni kell a magyar válogatott támadót

Az M4 Sport Facebook-posztja alatt klubszimpátiától függetlenül rengetegen fejezték ki a jókívánságaikat Báránynak, aki márciusban mutatkozott be a nemzeti együttesben.

„Nagyon hiányozni fog a hajrában, remélem, nélküle is sikerül kiharcolni a bronzérmet!” – írta egy drukker, aki a DVSC-ért szorít.

„Mielőbbi gyógyulást és visszatérést kívánok! Csak a Ferencváros!" – kommentelte egy másik.

„Zete-drukkerként mondom, sajnálom és jobbulást neki! Éles a párharc a Zete és a Loki közt, de hiszem, hogy úgy sportszerű a versenyfutás, ha mindenki a legerősebb csapatával tud játszani. Gyors felépülést kívánok!" – üzente egy harmadik.

Bárány az NB I mostani idényében eddig 12 gólt szerzett, ezzel Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest FC) mögött holtversenyben harmadik a góllövőlistán, a sérülése miatt viszont vélhetően már nem lesz lehetősége megelőzni az első két helyezettet.

