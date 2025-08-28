„Egyelőre fáj, de...” – csalódottan vallott az ETO sikeredzője, már a bajnoki cím is szóba került az interjúzónában

„Még keresem a szavakat, az egyik szemem sír, a másik nevet. Bemutattunk az elmúlt hetekben olyan bravúrokat, amelyek példaértékűek, de az utolsó 90 perc nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Összességében mindent megtettünk.

Személy szerint én még nem tapasztaltam ekkora nyomást és tempót a pályán, a végén elég sok problémát okoztak az osztrákok.

A szurkolóktól kapott támogatás is példaértékű, és az az átalakulás is, amin átmentünk az elmúlt időszakban” – fogalmazott az ETO-ba a második félidőre beszálló Tóth Rajmund.

„Csalódott is vagyok, meg nem is, kiestünk, de senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk. Érezhetően nem voltunk elég élesek az első félidőben, kimaradtak a helyzeteink.

Ha a bajnoki formánkat tudjuk folytatni, akkor a dobogón végezhetünk, sőt, bízom benne, hogy a bajnoki címért is versenyben leszünk majd”

– tekintett előre a magyar válogatott keretbe is meghívott győri középpályás, Vitális Milán.