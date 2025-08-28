„Egyelőre fáj, de...” – csalódottan vallott az ETO sikeredzője, már a bajnoki cím is szóba került az interjúzónában

Rapid Wien–ETO: nagyot küzdöttek a győriek, de Bolláék jutottak a Konferencia-liga főtáblájára
Egyetlen gól hiányzott a hosszabbításhoz.
Bécsben hajszálra voltak a továbbjutástól a győriek.
Mint arról beszámoltunk, a bécsi visszavágón Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien érvényesítette a papírformát, 2–0-ra nyert a győri ETO ellen, és bejutott a labdarúgó Konferencia-liga főtáblájára. A mérkőzést közvetítő M4 Sport mikrofonvégre kapta a találkozó főszereplőit.
„Még keresem a szavakat, az egyik szemem sír, a másik nevet. Bemutattunk az elmúlt hetekben olyan bravúrokat, amelyek példaértékűek, de az utolsó 90 perc nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Összességében mindent megtettünk.
Személy szerint én még nem tapasztaltam ekkora nyomást és tempót a pályán, a végén elég sok problémát okoztak az osztrákok.
A szurkolóktól kapott támogatás is példaértékű, és az az átalakulás is, amin átmentünk az elmúlt időszakban” – fogalmazott az ETO-ba a második félidőre beszálló Tóth Rajmund.
„Csalódott is vagyok, meg nem is, kiestünk, de senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk. Érezhetően nem voltunk elég élesek az első félidőben, kimaradtak a helyzeteink.
Ha a bajnoki formánkat tudjuk folytatni, akkor a dobogón végezhetünk, sőt, bízom benne, hogy a bajnoki címért is versenyben leszünk majd”
– tekintett előre a magyar válogatott keretbe is meghívott győri középpályás, Vitális Milán.
Szintén tagja Marco Rossi csapatának a Rapid szélsője, Bolla Bendegúz, aki sportszerűen gratulált a magyar ellenfélnek.
„Gratulálok a Győrnek, kemény küzdelem volt, nem volt egyszerű dolgunk. Az elején vezetéshez jutottunk, az nagy löketet adott a csapatnak. Büszke vagyok a társaimra, hiszen hátrányból sikerült továbbjutnunk, hazai pályán ilyen közönség előtt ez a minimum. A szezon elején tisztáztuk, hogy határozott célunk bejutni a Konferencia-ligába, de nem akarunk itt megállni” – jelentette ki Bolla, aki Vitális Milánnal kapcsolatban elárulta, látszott rajta, hogy kiemelkedő az ETO-ban, úgyhogy szükség lesz rá a válogatottnál is.
Az ETO vezetőedzője, az elmúlt hetekben sikert sikerre halmozó Borbély Balázs érthetően csalódottan értékelt, ám úgy fogalmazott, sokat tanulhatnak ebből a párharcból.
„Egyelőre fáj, de holnap újra felkel a nap. Ebben a szezonban a Rapid volt a legerősebb ellenfelünk, minden apró hibát megbüntettek. Könnyű gólokat kaptunk, tanulnunk kell belőle.
Nem játszottunk elég jól, nem tudtunk megfelelő helyzeteket kialakítani, és meglátszott a két kispad közötti különbség”
– erősítette meg a szakember.
Fotó: MTI/Illyés Tibor