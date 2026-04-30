visszaenged sportdiplomácia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország curling

Az oroszok már a spájzban – az ukránok megtorpedóznák a „genfi egyezményt”

2026. április 30. 13:12

Ukrajna aggodalmát fejezte ki, hogy az orosz versenyzők szinte észrevehetetlenül visszatérnek a nemzetközi sportéletbe. A Politico arról ír, hogy Oroszország a curlinget felhasználva teremtene precedenst, és erről Genfben tartanak kulcsfontosságú egyeztetéseket. Az ukránok közben európai szövetségeseikben bíznak.

Egyre több jel mutatkozik, hogy Oroszország fokozatosan visszatér a nemzetközi sportéletbe, miközben az orosz-ukrán háború továbbra is zajlik. A tendencia komoly felháborodást váltott ki Ukrajnában. Elemzésében a Politico arról ír, hogy orosz sportvezetők és politikai szereplők – köztük Dmitrij Szviscsov, a curlingszövetség elnöke, orosz parlamenti képviselő – jogi, politikai eszközökkel próbálják elérni, hogy Oroszország ismét jelen legyen a sportvilágban. Ennek egyik konkrét terepe a nemzetközi curling, amelyről Genfben tartanak kulcsfontosságú egyeztetéseket.

orosz sportolók visszatérése
Az orosz versenyzők a curling „hátán” csúsznának vissza a nemzetközi sportéletbe / Fotó: Mladen Antonov/ AFP

Közben az ukránok sportminisztere, Matvij Bidnij a lapnak nyilatkozva „mély aggodalmát” fejezte ki, mert szerinte nem elszigetelt döntésekről, hanem egy szélesebb nemzetközi trendről van szó, amely normalizálná az oroszok visszatérését a sportba anélkül, hogy Moszkva változtatna háborús magatartásán.
Bidnij elmondta mindez:

  • aláássa a nemzetközi jog hitelességét,
  • veszélyes precedenst teremt, és
  • azt az üzenetet közvetíti, hogy egy agresszív háború nem jár tartós következményekkel.

A Politico cikke emlékeztet arra, hogy Oroszország évtizedek óta tudatosan használja a sportot geopolitikai eszközként: presztízs jelentőségű világversenyeket szervezett (a Szocsiban rendezett téli olimpia 2014-ben és az oroszországi labdarúgó-világbajnokság 2018-ban), továbbá a nemzeti erő és legitimáció szemléltetéseként alkalmazta. A portál kijelenti, a mostani visszatérési kísérletek ugyanebbe a stratégiába illeszkednek.

Miközben 2022-ben, az orosz invázió után szinte teljes sportbojkott volt érvényben, ez az álláspont az utóbbi hónapokban lazulni látszik. Egyes sportágakban – például az úszásban vagy a parasportban – az oroszok már újra zászlóval, himnusszal versenyezhetnek, ami Ukrajna szerint veszélyes irány.”

Az ukránok azt állítják, hogy több mint 500 sportlétesítményük részben vagy teljesen megsemmisült a harcok során. Szumiban például egy meglehetősen nagy, olimpiai infrastruktúrával rendelkező központot orosz rakéták és drónok teljesen elpusztítottak nemrég – sorolták.

Ukrajna emellett azzal is megvádolta a Curling Világszövetséget (World Curling), hogy megsértette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jelenlegi iránymutatásait az orosz sportolókra vonatkozóan, amelyek az ifjúsági korosztály visszaengedésére irányult, nem pedig a juniorokra.

Az ukránok közben abban reménykednek, hogy szövetséges európai országok koalíciója fog fellépni annak érdekében, hogy elhalasszák a felnőtt orosz sportolók visszatérését a nemzetközi porondra, mivel úgy vélik, bármiféle ilyen típusú reintegráció Vlagyimir Putyin orosz elnököt, illetve a Kremlt engesztelné ki.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
RWG1
2026. április 30. 13:48
Lassan kopik Zelenszkij nimbusza.
Reszelő Aladár
2026. április 30. 13:47
Ha az USA bevonul Iránba, akkor őket is kell zárni ugye? Kezdve mondjuk a következő olimpiával, amit pont ők rendeznek 2 év múlva. Esetleg lehetne Kijevben a következő, ha sikerül a légvédelmet stabilizálni. Akkor legalább lehetne lőni is az orosz sportolókra, ha megpróbálnának belépni az ország területére.
sanya55-2
2026. április 30. 13:16
Az veszélyes hogy az ukrik úgy veszik az érmeket, nem pedig megnyerik, ha meg pattog valaki halállistára kerül pillanatok alatt
