Az oroszok már a spájzban – az ukránok megtorpedóznák a „genfi egyezményt”

aláássa a nemzetközi jog hitelességét ,

, veszélyes precedenst teremt, és

azt az üzenetet közvetíti, hogy egy agresszív háború nem jár tartós következményekkel.

A Politico cikke emlékeztet arra, hogy Oroszország évtizedek óta tudatosan használja a sportot geopolitikai eszközként: presztízs jelentőségű világversenyeket szervezett (a Szocsiban rendezett téli olimpia 2014-ben és az oroszországi labdarúgó-világbajnokság 2018-ban), továbbá a nemzeti erő és legitimáció szemléltetéseként alkalmazta. A portál kijelenti, a mostani visszatérési kísérletek ugyanebbe a stratégiába illeszkednek.

Miközben 2022-ben, az orosz invázió után szinte teljes sportbojkott volt érvényben, ez az álláspont az utóbbi hónapokban lazulni látszik. Egyes sportágakban – például az úszásban vagy a parasportban – az oroszok már újra zászlóval, himnusszal versenyezhetnek, ami Ukrajna szerint veszélyes irány.”

Az ukránok azt állítják, hogy több mint 500 sportlétesítményük részben vagy teljesen megsemmisült a harcok során. Szumiban például egy meglehetősen nagy, olimpiai infrastruktúrával rendelkező központot orosz rakéták és drónok teljesen elpusztítottak nemrég – sorolták.

Ukrajna emellett azzal is megvádolta a Curling Világszövetséget (World Curling), hogy megsértette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jelenlegi iránymutatásait az orosz sportolókra vonatkozóan, amelyek az ifjúsági korosztály visszaengedésére irányult, nem pedig a juniorokra.