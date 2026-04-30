Az oroszok már a spájzban – az ukránok megtorpedóznák a „genfi egyezményt”

Mélyen a zsebükbe nyúlnak az oroszok, sztársportolókat kárpótolnak a háború miatt
Fontos döntést hoztak Moszkvában. A sportminiszter bejelentette: készpénzzel kárpótolják az orosz sztársportolókat.
Ukrajna aggodalmát fejezte ki, hogy az orosz versenyzők szinte észrevehetetlenül visszatérnek a nemzetközi sportéletbe. A Politico arról ír, hogy Oroszország a curlinget felhasználva teremtene precedenst, és erről Genfben tartanak kulcsfontosságú egyeztetéseket. Az ukránok közben európai szövetségeseikben bíznak.
Egyre több jel mutatkozik, hogy Oroszország fokozatosan visszatér a nemzetközi sportéletbe, miközben az orosz-ukrán háború továbbra is zajlik. A tendencia komoly felháborodást váltott ki Ukrajnában. Elemzésében a Politico arról ír, hogy orosz sportvezetők és politikai szereplők – köztük Dmitrij Szviscsov, a curlingszövetség elnöke, orosz parlamenti képviselő – jogi, politikai eszközökkel próbálják elérni, hogy Oroszország ismét jelen legyen a sportvilágban. Ennek egyik konkrét terepe a nemzetközi curling, amelyről Genfben tartanak kulcsfontosságú egyeztetéseket.
Közben az ukránok sportminisztere, Matvij Bidnij a lapnak nyilatkozva „mély aggodalmát” fejezte ki, mert szerinte nem elszigetelt döntésekről, hanem egy szélesebb nemzetközi trendről van szó, amely normalizálná az oroszok visszatérését a sportba anélkül, hogy Moszkva változtatna háborús magatartásán.
Bidnij elmondta mindez:
A Politico cikke emlékeztet arra, hogy Oroszország évtizedek óta tudatosan használja a sportot geopolitikai eszközként: presztízs jelentőségű világversenyeket szervezett (a Szocsiban rendezett téli olimpia 2014-ben és az oroszországi labdarúgó-világbajnokság 2018-ban), továbbá a nemzeti erő és legitimáció szemléltetéseként alkalmazta. A portál kijelenti, a mostani visszatérési kísérletek ugyanebbe a stratégiába illeszkednek.
Miközben 2022-ben, az orosz invázió után szinte teljes sportbojkott volt érvényben, ez az álláspont az utóbbi hónapokban lazulni látszik. Egyes sportágakban – például az úszásban vagy a parasportban – az oroszok már újra zászlóval, himnusszal versenyezhetnek, ami Ukrajna szerint veszélyes irány.”
Az ukránok azt állítják, hogy több mint 500 sportlétesítményük részben vagy teljesen megsemmisült a harcok során. Szumiban például egy meglehetősen nagy, olimpiai infrastruktúrával rendelkező központot orosz rakéták és drónok teljesen elpusztítottak nemrég – sorolták.
Ukrajna emellett azzal is megvádolta a Curling Világszövetséget (World Curling), hogy megsértette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jelenlegi iránymutatásait az orosz sportolókra vonatkozóan, amelyek az ifjúsági korosztály visszaengedésére irányult, nem pedig a juniorokra.
Az ukránok közben abban reménykednek, hogy szövetséges európai országok koalíciója fog fellépni annak érdekében, hogy elhalasszák a felnőtt orosz sportolók visszatérését a nemzetközi porondra, mivel úgy vélik, bármiféle ilyen típusú reintegráció Vlagyimir Putyin orosz elnököt, illetve a Kremlt engesztelné ki.
Nyitókép: Ina Fassbender / AFP