A tiszás recept ismert: bizonyíték nélkül, hallomásra alapozva állítanak bitang erős »tényeket«. Nem kell, hogy igaz legyen – egy a lényeg: minél többet és minél tovább hergelni. A kampányból már megismerhettük, hogy ilyen ez a »szeretetország«.

Félreértés ne essék: ha felmerül a bűncselekmény gyanúja, akkor a hatóságoknak azonnal vizsgálódniuk kell, és tenniük kell a dolgukat. Csakhogy itt az a probléma, hogy Magyar Péter ezt átlépve kihasználja a lehetőségeit és a hatalmát, és pikk-pakk kész is a rögtönítélő bíróság.

Ui.: És hát persze ilyenkor jön a Telex, hogy szépen kisegítse a bajból »Messiás urat«.”