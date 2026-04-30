Ezúttal a Telex buktatta le Magyar Péter legújabb hazugságát – a lap szerint semmilyen fideszes vagyonkimentés nem történik Magyarországon
Azonban egy érdekes keretezéssel jelentették meg Magyar Péter vadonatúj rögeszméjét.
Ilyenkor jön a Telex, hogy szépen kisegítse a bajból „Messiás urat”
„Hiába van vége a kampánynak, Magyar Péter nem fejezi be a hergelést.
A leendő miniszterelnök teleböfögte a közösségi médiát azzal, hogy az általa címkézett NER-es milliárdosok menekítik a vagyonukat Magyarországról. Ezzel azt érte el, hogy százezrek, vérszagot fogva, már-már lincshangulatba kerültek.
A tiszás recept ismert: bizonyíték nélkül, hallomásra alapozva állítanak bitang erős »tényeket«. Nem kell, hogy igaz legyen – egy a lényeg: minél többet és minél tovább hergelni. A kampányból már megismerhettük, hogy ilyen ez a »szeretetország«.
Félreértés ne essék: ha felmerül a bűncselekmény gyanúja, akkor a hatóságoknak azonnal vizsgálódniuk kell, és tenniük kell a dolgukat. Csakhogy itt az a probléma, hogy Magyar Péter ezt átlépve kihasználja a lehetőségeit és a hatalmát, és pikk-pakk kész is a rögtönítélő bíróság.
Ui.: És hát persze ilyenkor jön a Telex, hogy szépen kisegítse a bajból »Messiás urat«.”
Ezt is ajánljuk a témában
