Ezúttal a Telex buktatta le Magyar Péter legújabb hazugságát – a lap szerint semmilyen fideszes vagyonkimentés nem történik Magyarországon

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Azonban egy érdekes keretezéssel jelentették meg Magyar Péter vadonatúj rögeszméjét.
Magyar Péter állításaival szembe menve a Telex beismerte, hogy forrásai szerint szó sincs vagyonkimentésről a magyar oligarchák körében – jelezte Facebook-oldalán Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet újságírója.
A Tisza közeli lap azonban Magyar Péter vagyonkimentésről szóló állításait az információi fényében nem hazugsággént, hanem megelőző kommunikációként keretezte.
„Goebbels ezekhez képest a kanyarban sincs” – fogalmazott Pilhál Tamás.
