Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mezőgazdaság fagykár aszály

Kritikus a helyzet a mezőgazdaságban: egyszerre támad az aszály és a fagy

2026. április 30. 14:08

Ha nem történik változás, nagyon nehéz évük lesz a gazdáknak.

Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból: alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint az elmúlt héten csak a délnyugati határszélen esett eső, de ott is csak 1-2 milliméter. Hozzátették:

van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső.

Az elmúlt 30, illetve 90 napban 25-45, illetve 20-70 milliméterrel kevesebb eső esett az átlagosnál. A felszínközeli 20-30 centiméteres talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik és a 30-60 centiméteres réteg is egyre szárazabb. Az Alföldön és a Mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék, mintegy 80-120 milliméter nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből a telítettséghez.

Az elmúlt egy hétben az ilyenkor szokásosnál összességében 2-3 Celsius-fokkal hűvösebb volt az idő volt, és nagy volt a napi hőingás.

A hőmérséklet csúcsértéke általában 20 fok közelében alakult, majd a vasárnap átvonult hidegfront mögött több fokkal visszaesett. Visszatértek a fagyos éjszakák, a legnagyobb területen hétfő reggelre alakult ki fagy, ekkor mínusz 3 és mínusz 5 fok is előfordult. Az őszi búza a tavasz kezdetén még szépen növekedett, mostanra azonban a csapadékhiány egyre jobban kezd megmutatkozni, zöld tömege stagnál. A repce kritikus időszakban, teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, de a gyökérzónában egyre kevesebb a nedvesség, így kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok.

Az őszi vetésekre vonatkozó közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban, ez pedig már termésveszteséget fog okozni

– áll a HungaroMet Zrt. elemzésében. A nyári kapásnövények csírázásához és a keléséhez áztató esőre lenne szükség, mert a magok igen száraz talajba kerültek. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, és egyre nagyobb területen már súlyos aszály tapasztalható.

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására.

Az előrejelzés szerint a jövő héten várhatóan megérkezik a délnyugatias áramlás, ami felmelegedést és csapadékot is ígér, addig azonban marad a száraz idő, a talaj tovább szárad és fokozódik az aszály. A hőmérséklet a jellemzően napos időben egyre emelkedik, szombattól nagy területen melegszik 20 fok fölé a levegő. Pénteken még többfelé hűlhet fagypont alá a levegő, szombattól azonban már megszűnik a fagyveszély.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zagaratad
2026. április 30. 15:57
Az a baj, hogy a kár nagy része a gazdákon marad. Beszorulnak a rossz termés és a felvásárlók alacsony árai közzé. Egy vicc amikor látom, hogy az az alapvetően mezőgazdasági termék ami felvásárlási ára átszámítva kilónként 100 ft alig éri el, a boltban 500-700 ft. Ez a gazdák felelőssége is! Lehetne szövetkezetet, feldolgozót alakítani és közvetlenül a vásárlóknak eladni. És lenne aki megvenné, mert olcsóbban adnák mint a multi! Példát lehet a méztermelők jelentős részéről venni: saját maguk dolgozzák fel, üvegezik, adják el a terméküket. Így nem "turkál" senki a mézben.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. április 30. 15:43
Szegény gazdák, már is kapnak egy jó adagot poloska dilettantizmusából..
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 30. 15:02
A jó hír, hogy legalább a dliettáns Fidesz eltakarodott.
Válasz erre
0
1
massivement5
2026. április 30. 15:01
Ilyen ez a klímaváltozás. Megmondták előre a klímakutatók. Évek óta téma, hogy Magyarországot is elérte, szinte minden évben aszály van. Ez sokkal rosszabb lesz, mert további 3-4 fokot emelkedik majd az átlaghőmérséklet.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!