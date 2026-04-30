Kritikus a helyzet a mezőgazdaságban: egyszerre támad az aszály és a fagy

Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból: alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint az elmúlt héten csak a délnyugati határszélen esett eső, de ott is csak 1-2 milliméter. Hozzátették:

van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső.

Az elmúlt 30, illetve 90 napban 25-45, illetve 20-70 milliméterrel kevesebb eső esett az átlagosnál. A felszínközeli 20-30 centiméteres talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik és a 30-60 centiméteres réteg is egyre szárazabb. Az Alföldön és a Mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék, mintegy 80-120 milliméter nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből a telítettséghez.