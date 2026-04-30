Nem javul a helyzet a szomszédban: Szerbia meghosszabbította az üzemanyagok exporttilalmát

Szerbia is beszállna a szegedi gigaberuházásba, már Kínában egyeztetnek
A szerb kormány célja, hogy hazai autóipari cégek beszállítóként kapcsolódjanak be a Szegeden épülő gyár működésébe.
Az energiaügyi miniszter szerint hatalmas a nyomás a gazdaságon.
Egy hónappal, június végéig meghosszabbította a kőolaj és az üzemanyagtermékek exporttilalmát Szerbia – közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon csütörtökön. Dubravka Djedovic Handanovic tudatta, hogy a tilalom minden szállítási módra kiterjed, és a dízel, a benzin, valamint a nyersolaj kivitelére egyaránt vonatkozik; a korlátozás célja a hazai ellátás biztosítása a globális energiapiaci zavarok és az iráni háború okozta áremelkedések közepette.
Azt is közölte, hogy a szerb kormány döntése értelmében további 30 ezer tonna gázolajat bocsátanak piacra az állami tartalékokból, amivel a teljes mennyiség eléri a 65 ezer tonnát. A miniszter közlése szerint az intézkedések célja a belső ellátás zavartalanságának fenntartása. Ennek részeként 25 százalékkal csökkentették az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót.
A tárcavezető közösségi oldalán arról is írt, hogy a nemzetközi piaci helyzet egyre kiszámíthatatlanabb, és egyelőre nem látszik, meddig tartanak a zavarok, ami jelentős nyomást helyez a gazdaságra.
Hangsúlyozta: a bevezetett intézkedések komoly költségvetési áldozattal járnak, mivel csökkentik az állami bevételeket és növelik a kiadásokat, ugyanakkor szükségesek a lakosság és a gazdaság védelme érdekében.
Mint kiemelte, az elmúlt négy évben a kötelező kőolaj- és üzemanyagkészletek szintje a napi átlagfogyasztás 31 napjáról 55 napra nőtt. 2022 óta az eurodízel-tartalékok mennyisége megduplázódott, a benzinkészletek pedig szintén jelentősen bővültek.
(MTI)
Nyitókép forrása: Andrej ISAKOVIC / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
