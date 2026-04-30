Nem javul a helyzet a szomszédban: Szerbia meghosszabbította az üzemanyagok exporttilalmát

Egy hónappal, június végéig meghosszabbította a kőolaj és az üzemanyagtermékek exporttilalmát Szerbia – közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon csütörtökön. Dubravka Djedovic Handanovic tudatta, hogy a tilalom minden szállítási módra kiterjed, és a dízel, a benzin, valamint a nyersolaj kivitelére egyaránt vonatkozik; a korlátozás célja a hazai ellátás biztosítása a globális energiapiaci zavarok és az iráni háború okozta áremelkedések közepette.

Azt is közölte, hogy a szerb kormány döntése értelmében további 30 ezer tonna gázolajat bocsátanak piacra az állami tartalékokból, amivel a teljes mennyiség eléri a 65 ezer tonnát. A miniszter közlése szerint az intézkedések célja a belső ellátás zavartalanságának fenntartása. Ennek részeként 25 százalékkal csökkentették az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót.