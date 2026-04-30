A britek már élezik a kardot: kilenc országgal fogott össze Oroszország ellen, háborúra készül Európa

Nagy-Britannia megállapodott kilenc európai országgal egy egységes haditengerészeti erő létrehozásáról, amelynek célja az „orosz fenyegetések” elrettentése az északi tengeri térségben – írta meg a Guardian a brit haditengerészet vezetőjére, Sir Gwyn Jenkinsre hivatkozva.

Jenkins elárulta, a Közös Expedíciós Erők (JEF) tíz tagja a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá egy többnemzetiségű tengeri haderő létrehozásáról, amely a NATO kiegészítéseként működne.

A JEF tagjai közé tartozik Hollandia, mind az öt északi ország, valamint a három balti állam, illetve az Egyesült Királyság, mint a legnagyobb katonai erőt képviselő tag. Mindemellett Kanada és NATO-tagok is fontolgatják a Közös Expedíciós Erőkhöz való csatlakozást.