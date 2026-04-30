jef Nagy-Britannia nato flotta haditengerészet hadihajó oroszország

A britek már élezik a kardot: kilenc országgal fogott össze Oroszország ellen, háborúra készül Európa

2026. április 30. 12:01

Az előkészületek megkezdődtek.

null

Nagy-Britannia megállapodott kilenc európai országgal egy egységes haditengerészeti erő létrehozásáról, amelynek célja az „orosz fenyegetések” elrettentése az északi tengeri térségben – írta meg a Guardian a brit haditengerészet vezetőjére, Sir Gwyn Jenkinsre hivatkozva.

Jenkins elárulta, a Közös Expedíciós Erők (JEF) tíz tagja a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá egy többnemzetiségű tengeri haderő létrehozásáról, amely a NATO kiegészítéseként működne.

A JEF tagjai közé tartozik Hollandia, mind az öt északi ország, valamint a három balti állam, illetve az Egyesült Királyság, mint a legnagyobb katonai erőt képviselő tag. Mindemellett Kanada és NATO-tagok is fontolgatják a Közös Expedíciós Erőkhöz való csatlakozást.

A szövetségnek azonban nem része az Egyesült Államok, amely többször is bírálta az Egyesült Királyságot amiatt, hogy a szigetország nem támogatta aktívan az Irán elleni támadást.

Az új tengeri erő célja az lenne, hogy – szükség esetén – a londoni Northwoodban található katonai központból irányítva, azonnal bevethető, valós képességekkel, valós haditervekkel és valódi integrációval rendelkező flottát biztosítson Oroszországgal szemben.

Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP

ördöngös pepecselés
2026. április 30. 13:55
napelemes lesz az a flotta vagy visszatérnek a vitorlásra?
massivement5
2026. április 30. 13:52
Szerencsére nekünk nincs tengerünk.
elektronelektor
2026. április 30. 13:42
Csak meg ne vágják magukat a saját maguk által készített pengével. Rossz lenne nézni, ahogy elvéreznek.
akkkkorki
•••
2026. április 30. 13:37 Szerkesztve
Kik harcolnak? Iszlámok, indiaiak, migri Afrikaiak, transzbuzik? Kik? Hát a fricc náciknál mondják vissza a sorkatonaságot, senki nem akar megdögleni arany WC-k miatt.
