Éles kritikák érkeztek Kijevből a hazai beszerzési gyakorlat miatt.
Nagy-Britannia megállapodott kilenc európai országgal egy egységes haditengerészeti erő létrehozásáról, amelynek célja az „orosz fenyegetések” elrettentése az északi tengeri térségben – írta meg a Guardian a brit haditengerészet vezetőjére, Sir Gwyn Jenkinsre hivatkozva.
Jenkins elárulta, a Közös Expedíciós Erők (JEF) tíz tagja a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá egy többnemzetiségű tengeri haderő létrehozásáról, amely a NATO kiegészítéseként működne.
A JEF tagjai közé tartozik Hollandia, mind az öt északi ország, valamint a három balti állam, illetve az Egyesült Királyság, mint a legnagyobb katonai erőt képviselő tag. Mindemellett Kanada és NATO-tagok is fontolgatják a Közös Expedíciós Erőkhöz való csatlakozást.
A szövetségnek azonban nem része az Egyesült Államok, amely többször is bírálta az Egyesült Királyságot amiatt, hogy a szigetország nem támogatta aktívan az Irán elleni támadást.
Az új tengeri erő célja az lenne, hogy – szükség esetén – a londoni Northwoodban található katonai központból irányítva, azonnal bevethető, valós képességekkel, valós haditervekkel és valódi integrációval rendelkező flottát biztosítson Oroszországgal szemben.
Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP
